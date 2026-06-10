Normalnie trzeba wydać 150 zł, w Action kupisz prezent na Dzień Ojca za połowę ceny. Tata wędkarz oszaleje z radości

Zestaw Max Ranger o wartości 150 zł w cenie 69,95 zł

Tylko w tym tygodniu, w dniach od 10 do 16 czerwca 2026 roku, sieć Action oferuje zestawy wędkarskie premium marki Max Ranger w promocyjnej cenie 69,95 zł. Cena regularna wynosiła 89,95 zł, co oznacza oszczędność 22%. Jednak prawdziwa wartość tej oferty staje się jasna, gdy porównamy ją z rynkiem. Za podobnej klasy kompletny zestaw, z wędką z włókna węglowego, trzeba zazwyczaj zapłacić około 150 zł. To sprawia, że promocja w Action jest absolutnie bezkonkurencyjna.

W tej cenie otrzymujesz wszystko, co potrzebne, by ruszyć na ryby: wędkę, kołowrotek z żyłką i przynętę.

Zestaw uniwersalny (zielony) – na okonie, pstrągi i leszcze

Idealny dla wędkarza, który ceni sobie wszechstronność. Ten zestaw przeznaczony jest do spinningu lekkiego oraz średniego.

Wędka: Trzyczęściowa, o długości 2,55 m , wykonana w 100% z włókna węglowego . Posiada wygodny uchwyt z pianki EVA i przelotki z wkładkami ceramicznymi. Jej ciężar wyrzutu to 5-38 g .

Trzyczęściowa, o długości , wykonana w . Posiada wygodny uchwyt z pianki EVA i przelotki z wkładkami ceramicznymi. Jej . Kołowrotek: Rozmiar 3000 z nawiniętą żyłką 0,25 mm (ok. 150 m).

Rozmiar 3000 z nawiniętą żyłką 0,25 mm (ok. 150 m). Przynęta: W komplecie błystka obrotowa 12 g .

W komplecie . Na jakie ryby? Doskonały do łowienia okoni, pstrągów, płoci, leszczy, a nawet mniejszych szczupaków i sandaczy.

i Autor: Action/ Materiały prasowe

Zestaw ciężki (niebieski) – na szczupaki, sandacze i karpie

To propozycja dla taty, który poluje na "grubą rybę" i potrzebuje mocniejszego sprzętu do walki z dużymi drapieżnikami.

Wędka: Trzyczęściowa, o długości 2,40 m i wysokiej sztywności, wykonana w 70% z włókna węglowego . Jej potężny ciężar wyrzutu to 15-70 g .

Trzyczęściowa, o długości i wysokiej sztywności, wykonana w . Jej potężny . Kołowrotek: Większy, w rozmiarze 4000, z nawiniętą grubszą żyłką 0,30 mm (ok. 130 m).

Większy, w rozmiarze 4000, z nawiniętą grubszą żyłką 0,30 mm (ok. 130 m). Przynęta: W zestawie cięższa, 20-gramowa błystka obrotowa .

W zestawie cięższa, . Na jakie ryby? Stworzony do połowu dużych szczupaków, sandaczy, a nawet karpi.

Dlaczego te zestawy wędkarskie to prezent idealny na Dzień Ojca?

Ta limitowana oferta w Action to idealny pomysł na prezent na Dzień Ojca, głównie ze względu na niesamowitą oszczędność – otrzymujesz sprzęt o rynkowej wartości około 150 zł za niecałe 70 zł. Co więcej, jest to kompletny zestaw, co oznacza, że tata nie musi niczego dokupować i może od razu ruszać nad wodę. Wysoka jakość, gwarantowana przez wędki z włókna węglowego, to kolejny atut, rzadko spotykany w tej półce cenowej. Pamiętaj jednak, że promocja jest ograniczona czasowo i trwa tylko do niedzieli, 16 czerwca. Dzień Ojca już 23 czerwca, a tak dobra okazja z pewnością przyciągnie wielu chętnych, więc nie zwlekaj z decyzją, bo zestawy mogą szybko zniknąć z półek.