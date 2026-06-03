Co kupić tacie, który lubi dbać o wygląd?

To odwieczny problem przed Dniem Ojca. Zamiast kolejnej pary skarpetek, warto postawić na coś, co ułatwi mu codzienną pielęgnację. W najnowszej ofercie Action, obowiązującej od 3 do 9 czerwca 2026 roku, znajdziesz genialne rozwiązania łączące nowoczesną technologię z niską ceną.

Prawdziwym hitem jest bezprzewodowa maszynka do precyzyjnego strzyżenia Code Homme. Urządzenia o takich parametrach w specjalistycznych sklepach kosztują nawet 200 złotych. W Action ten 7-częściowy, wodoodporny (IPX7) zestaw kupisz za jedyne 39,40 złotych. Pozwala on na kompleksową pielęgnację zarostu bez wychodzenia z domu. Do kompletu możesz dobrać męską wodę toaletową Capace Exclusive (100 ml) za jedyne 9,95 złotych.

i Autor: Action/ Materiały prasowe

Genialne rozwiązanie dla zapominalskich

Genialnym i niezwykle tanim rozwiązaniem są inteligentne lokalizatory Fresh 'n Rebel Smart Finder. W Action kupisz teraz zestaw aż 3 sztuk w różnych kolorach za jedyne 54,95 zł. Co najważniejsze, te sprytne breloczki współpracują zarówno z systemem Apple Find My, jak i z urządzeniami z Androidem. Wystarczy przypiąć je do kluczy, portfela czy plecaka, by tata już nigdy nie musiał nerwowo przeszukiwać całego domu przed wyjściem do pracy.

i Autor: Gazetka promocyjna/Materiały prasowe/ Materiały prasowe Inteligentne lokalizatory Fresh 'n Rebel

Prawdziwy raj dla domowego majsterkowicza

Dla ojców, którzy każdą wolną chwilę spędzają w swoim warsztacie, Action przygotowało solidne narzędzia. Fundamentem każdego warsztatu będzie kompresor Varo (146,88 zł). To bezolejowa, kompaktowa konstrukcja oferująca imponującą moc 1100W i ciśnienie 8 barów, gotowa do pracy od razu po rozpakowaniu dzięki dołączonym adapterom. Świetnie sprawdzi się przy pompowaniu opon czy przedmuchiwaniu zakamarków. Aby zachować idealny porządek w tym miejscu pracy, warto sięgnąć po skrzynkę na narzędzia Kistenberg za 26,99 zł. Ten pojemny organizer, ze swoimi mocnymi zapięciami, gwarantuje bezpieczny transport nawet większych elektronarzędzi. Do szybkich domowych napraw idealnie nada się również klasyczny, 12-częściowy zestaw kluczy nasadowych z grzechotką (59,95 zł), stanowiący zakup na długie lata. Naszą uwagę przykuł także pistolet na gorące powietrze FERM w cenie zaledwie 39,99 zł. Moc 2000W sprawia, że to uniwersalne urządzenie świetnie radzi sobie z usuwaniem farby czy obkurczaniem materiałów.

i Autor: Action/ Materiały prasowe

Nowoczesne biuro i wygodna podróż bez plątaniny kabli

Jeśli Twój tata spędza dużo czasu przy biurku lub w podróży, doceni gadżety eliminujące plątaninę kabli. Wyjątkowo eleganckim prezentem jest czarna lampa na biurko łącząca drewno i metal z wbudowaną bezprzewodową ładowarką za 39,95 złotych.

W trasie niezastąpiony będzie uchwyt samochodowy na telefon marki Grundig z szybkim ładowaniem o mocy 15 W za 35,95 złotych. Do kompletu warto dorzucić dwumetrowy kabel 6w1 Sologic za jedyne 11,95 złotych, który dzięki wielu końcówkom obsłuży praktycznie każde urządzenie.

Niedrogie patenty na udany relaks w ogrodzie

Czerwiec to idealny moment na zaplanowanie odpoczynku na łonie natury. Jeśli Twój tata uwielbia letnie biesiadowanie, strzałem w dziesiątkę będzie klasyczny grill na kółkach Big Jeff z dużym rusztem o średnicy 46 cm za jedyne 99,90 złotych. Do tego świetnie pasuje składany stół kempingowy Froyak za 59,95 złotych oraz wygodne krzesło kempingowe tej samej marki za 89,95 złotych.

Zaskakującym hitem jest też teleskopowy, składany stołek za jedyne 14,99 złotych – po złożeniu zajmuje minimalną ilość miejsca i zapewnia natychmiastowe siedzisko w każdych warunkach. A jeśli tata lubi wypić dobrą kawę o poranku, dokup mu opakowanie 50 aluminiowych kapsułek kawy Palazzo za 26,95 złotych.