Kiełbasy i kaszanki za pół ceny

Prawdziwym hitem tej oferty są pakiety gratisowe, które pozwalają kupić ulubione mięsa na grilla aż o połowę taniej. W formule „1+1 gratis” kupisz między innymi kaszankę Sokołów 500 g (z boczkiem lub wątróbką i cebulką) – przy zakupie dwóch opakowań za jedno zapłacisz tylko 5,50 zł.

Identyczna promocja „1+1 gratis” obowiązuje na kiełbasę śląską Sokołów 500 g (6,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch) oraz kiełbasę śląską z szynki Kraina Wędlin Select 450 g (7,30 zł za sztukę przy zakupie dwóch). Jeśli wolisz markę Morliny, wszystkie ich kiełbasy (w tym popularna śląska w dużej paczce) również kupisz w ofercie „1+1 gratis”.

Dla poszukiwaczy wyjątkowych smaków Biedronka przygotowała kiełbaski szlachetne Krakus 270 g w cenie 11,99 zł za opakowanie. Do wyboru jest wersja z szynki (91% mięsa) oraz z piersi kurczaka (93% mięsa). To propozycja premium o doskonałym składzie, która świetnie sprawdzi się jako szybka przystawka z rusztu.

i Autor: Gazetka promocyjna/Materiały prasowe/ Materiały prasowe Kiełbaski szlachetne, Krakus, 11,99 zł/szt.

Kultowa karkówka i drób w egzotycznym wydaniu

Żaden polski grill nie może obejść się bez karkówki. W tym tygodniu karkówka grillowa Czas na Grill w wersji Mega Paka kosztuje zaledwie 7,99 zł za kilogram przy użyciu aplikacji Moja Biedronka (obowiązuje limit 5 kg na konto). Równie atrakcyjnie wypada boczek grillowy w plastrach Mega Paka, który kupisz aż o 50% taniej – za 14,99 zł za kilogram.

Jeśli chcesz przełamać klasykę i zaskoczyć swoich gości, sięgnij po drób w gotowych marynatach.

Polędwiczki z kurczaka Czas na Grill 400 g w marynacie mango lassi lub jogurtowo-morelowej w supercenie 15,99 zł.

Czas na Grill 400 g w marynacie mango lassi lub jogurtowo-morelowej w supercenie 15,99 zł. Szaszłyk drobiowy z chorizo Czas na Grill 390 g za 16,99 zł.

z chorizo Czas na Grill 390 g za 16,99 zł. Skrzydełka z kurczaka Czas na Grill 500 g (smaki Sweet Paprica lub po gruzińsku) w promocji „drugi produkt 40% taniej” za 7,99 zł przy zakupie dwóch opakowań.

i Autor: Biedronka/ Materiały prasowe

Sery, które skradną serca Twoich gości

Grill to nie tylko mięso. Doskonałą alternatywą lub uzupełnieniem menu są sery, które pod wpływem temperatury zyskują kremową konsystencję. Absolutnym hitem jest ser na grill Tomino del Boscaiolo z bekonem Czas na Grill (195 g) za 12,99 zł. Delikatny, rozpływający się środek i chrupiący boczek na zewnątrz to połączenie, któremu trudno się oprzeć.

Warto też zwrócić uwagę na ser pleśniowy Camembert Turek na grill z żurawiną (2x100 g) za 9,99 zł oraz kiełbasę śląską z serem cheddar Kraina Wędlin 450 g, którą w tym tygodniu kupisz w promocji „drugi produkt 58% taniej” (11,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch).

Niezbędne akcesoria w supercenach

Aby grillowanie przebiegło sprawnie, potrzebujesz odpowiedniego zaplecza. Biedronka pomyślała i o tym. Brykiet z węgla drzewnego Fire & Flame (2,5 kg) oraz grill jednorazowy Picknick kupisz w supercenie 9,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch opakowań.

Do serwowania potraw idealnie sprawdzą się papierowe tacki Eko Grill (20 sztuk za 3,99 zł), które są ekologicznym następcą tradycyjnego aluminium. Nie zapomnij też o kultowym dodatku – ketchup Pudliszki (różne rodzaje, 440/480 g) kupisz w promocji „2+1 gratis” za 5,19 zł za sztukę przy zakupie trzech opakowań (obowiązuje limit dzienny 6 sztuk na kartę Moja Biedronka).

i Autor: Biedronka/ Materiały prasowe