Katowice w centrum Europy. Startuje wielki kongres gospodarczy

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
PAP
PAP
2026-04-22 8:20

W środę rusza wielki kongres gospodarczy EKG. Politycy i biznesmeni zjadą do Katowic, by rozmawiać o pieniądzach i bezpieczeństwie. Przez trzy dni Katowice staną się prawdziwą gospodarczą stolicą Europy. Tu zapadną rozmowy i decyzje, które mogą mieć wpływ na przyszłość całej gospodarki.

Fasada Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach z banerem KATOWICE dla odmiany i dużym napisem EEC. Mężczyzna w garniturze niesie torbę, przechodząc przed wejściem. To miejsce startu Europejskiego Kongresu Gospodarczego, o którym przeczytasz na Super Biznes.

Autor: Tomasz Kawka/ East News Fasada Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach z banerem "KATOWICE dla odmiany" i dużym napisem "EEC". Mężczyzna w garniturze niesie torbę, przechodząc przed wejściem. To miejsce startu Europejskiego Kongresu Gospodarczego, o którym przeczytasz na Super Biznes.

Katowice w centrum Europy

W środę rano rozpoczął się 18. Europejski Kongres Gospodarczy (EKG) - European Economic Congress (EEC). To jedno z największych wydarzeń gospodarczych w tej części Europy. Do Katowice zjadą najważniejsi politycy, ekonomiści i ludzie biznesu.

Przez trzy dni uczestnicy będą debatować o pieniądzach, bezpieczeństwie i przyszłości gospodarki.

Program imprezy jest ogromny – zaplanowano blisko 220 debat i paneli dyskusyjnych. Tegoroczne hasło kongresu brzmi „Siła dialogu”, bo – jak podkreślają organizatorzy – w czasach globalnych napięć rozmowa i współpraca są ważniejsze niż kiedykolwiek.

Polityczna pierwsza liga

W inauguracji wydarzenia ma wziąć udział minister finansów Andrzej Domański. To jednak dopiero początek politycznej listy gości. Na kongresie pojawią się także przedstawiciele wielu resortów, m.in. infrastruktury, energii czy zdrowia.

W kolejnych dniach do Katowic przyjadą także wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oraz wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Nie zabraknie też ludzi biznesu. Jednym z gości będzie prezes Orlenu, Ireneusz Fąfara.

Wielkie debaty o przyszłości

Podczas kongresu rozmowy będą dotyczyć m.in. bezpieczeństwa energetycznego, inwestycji, cyfryzacji i nowych technologii. W planie są też dyskusje o miejscu Europy w świecie oraz o tym, jak zmienia się rynek pracy.

Na otwartej scenie odbędą się także EEC Talks – rozmowy z ekonomistami, politykami i dyplomatami. Wśród zaproszonych gości są m.in. minister edukacji Barbara Nowacka oraz Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek.

Tysiące gości i wielkie nagrody

Główne wydarzenia kongresu odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz w legendarnym Spodku. Organizatorzy spodziewają się gości z całego świata m.in. ze Stanów Zjednoczonych, z Niemiec, Francji, czy Rumunii.

Podczas wydarzenia zostaną też wręczone nagrody w konkursach dla biznesu i samorządów, takich jak EEC Startup Challenge czy Top Inwestycje Komunalne.

