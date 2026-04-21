Produkcja przemysłowa szybuje w górę. Minister Domański: najlepszy wynik od czterech lat

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
PAP
PAP
2026-04-21 14:17

Polska gospodarka przyspiesza, mimo że na świecie rosną napięcia geopolityczne, a ceny ropy naftowej są niestabilne. W marcu produkcja przemysłowa wzrosła o 9,4 proc. rok do roku – to najwyższe tempo wzrostu od czterech lat.

Andrzej Domański, Minister Finansów, w garniturze i krawacie, z ręką na kołnierzyku koszuli, spogląda w prawą stronę. To najlepszy wynik dla polskiej gospodarki, o czym szerzej można przeczytać na Super Biznes.

Autor: ART SERVICE Andrzej Domański, Minister Finansów, w garniturze i krawacie, z ręką na kołnierzyku koszuli, spogląda w prawą stronę. To najlepszy wynik dla polskiej gospodarki, o czym szerzej można przeczytać na Super Biznes.
  • Co dokładnie powiedział minister finansów Andrzej Domański o stanie polskiej gospodarki?
  • Jakie dane opublikował GUS i co z nich wynika?
  • Jak wygląda sytuacja na rynku wynagrodzeń i w budownictwie?
  • Dlaczego dobry wynik jest szczególnie zaskakujący w obecnym otoczeniu globalnym?
Super Biznes SE Google News

Domański chwali dane GUS

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański skomentował marcowe dane we wpisie na portalu X. Nie krył zadowolenia. Ocenił, że polska gospodarka przyspiesza pomimo niesprzyjającego otoczenia zewnętrznego. Wskazał na rosnące napięcia geopolityczne i zmienność cen surowców energetycznych jako główne czynniki ryzyka. Jego zdaniem żaden z nich nie zahamował krajowego wzrostu. To istotny sygnał dla inwestorów i rynków finansowych.

Produkcja przemysłowa rośnie najszybciej od czterech lat

Główny Urząd Statystyczny podał we wtorek szczegółowe dane za marzec. Produkcja przemysłowa wzrosła o 9,4 proc. rok do roku. To wynik najlepszy od czterech lat i znacznie powyżej oczekiwań analityków. Domański ocenił ten odczyt jako dowód na odporność polskiej gospodarki w trudnym globalnym środowisku. Wzrost obejmuje wiele gałęzi przemysłu, co świadczy o szerokim charakterze ożywienia, a nie jednostkowym skoku w jednej branży.

Rekordowe wynagrodzenia i odbicie w budownictwie

GUS poinformował też, że wynagrodzenia w marcu wzrosły o 6,6 proc. rok do roku. Minister określił średnią płacę jako rekordową. To dobra wiadomość dla pracowników, choć ekonomiści zwracają uwagę, że realny wzrost płac zależy również od tempa inflacji. W sektorze budowlanym obraz jest nieco bardziej złożony. Produkcja budowlano-montażowa była o 2,1 proc. niższa niż rok wcześniej. Jednak po wyeliminowaniu czynników sezonowych odbiła o 6,2 proc. względem lutego. Domański uznał to za koniec zimowego zastoju i zapowiedź ożywienia w branży.

Polska na tle globalnych turbulencji

Marcowe dane nabierają szczególnego znaczenia w kontekście sytuacji międzynarodowej. Ceny ropy naftowej pozostają niestabilne, a napięcia geopolityczne – zwłaszcza w handlu globalnym – utrzymują się na wysokim poziomie. Wiele gospodarek europejskich mierzy się z wyraźnym spowolnieniem. Na tym tle polskie wyniki wyglądają wyjątkowo dobrze. Krajowe wskaźniki gospodarcze idą w górę – zarówno w przemyśle, jak i na rynku pracy. To może wzmocnić pozycję negocjacyjną Polski na arenie europejskiej i przyciągnąć nowych inwestorów zagranicznych.

e-Polska. Local content – fundament gospodarczej niezależności Polski
QUIZ od PRL do kapitalizmu. Balcerowicz, bezrobocie, kuroniówka. Jak dobrze znasz polską transformację?
Pytanie 1 z 10
Kiedy wprowadzono Plan Balcerowicza?
Tak zmienił się Leszek Balcerowicz od czasu planu Balcerowicza
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLSKA GOSPODARKA