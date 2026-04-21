Globalne napięcia rosną, ceny ropy szaleją, a 🇵🇱 gospodarka … przyspiesza. Produkcja przemysłowa w marcu w górę o 9,4% r/r – najszybciej od czterech lat! Do tego średnia płaca na rekordowych poziomach, a zimowy zastój w budownictwie kończymy odbiciem o 6,2% m/m.— Andrzej Domański (@Domanski_Andrz) April 21, 2026

Domański chwali dane GUS

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański skomentował marcowe dane we wpisie na portalu X. Nie krył zadowolenia. Ocenił, że polska gospodarka przyspiesza pomimo niesprzyjającego otoczenia zewnętrznego. Wskazał na rosnące napięcia geopolityczne i zmienność cen surowców energetycznych jako główne czynniki ryzyka. Jego zdaniem żaden z nich nie zahamował krajowego wzrostu. To istotny sygnał dla inwestorów i rynków finansowych.

Produkcja przemysłowa rośnie najszybciej od czterech lat

Główny Urząd Statystyczny podał we wtorek szczegółowe dane za marzec. Produkcja przemysłowa wzrosła o 9,4 proc. rok do roku. To wynik najlepszy od czterech lat i znacznie powyżej oczekiwań analityków. Domański ocenił ten odczyt jako dowód na odporność polskiej gospodarki w trudnym globalnym środowisku. Wzrost obejmuje wiele gałęzi przemysłu, co świadczy o szerokim charakterze ożywienia, a nie jednostkowym skoku w jednej branży.

Rekordowe wynagrodzenia i odbicie w budownictwie

GUS poinformował też, że wynagrodzenia w marcu wzrosły o 6,6 proc. rok do roku. Minister określił średnią płacę jako rekordową. To dobra wiadomość dla pracowników, choć ekonomiści zwracają uwagę, że realny wzrost płac zależy również od tempa inflacji. W sektorze budowlanym obraz jest nieco bardziej złożony. Produkcja budowlano-montażowa była o 2,1 proc. niższa niż rok wcześniej. Jednak po wyeliminowaniu czynników sezonowych odbiła o 6,2 proc. względem lutego. Domański uznał to za koniec zimowego zastoju i zapowiedź ożywienia w branży.

Polska na tle globalnych turbulencji

Marcowe dane nabierają szczególnego znaczenia w kontekście sytuacji międzynarodowej. Ceny ropy naftowej pozostają niestabilne, a napięcia geopolityczne – zwłaszcza w handlu globalnym – utrzymują się na wysokim poziomie. Wiele gospodarek europejskich mierzy się z wyraźnym spowolnieniem. Na tym tle polskie wyniki wyglądają wyjątkowo dobrze. Krajowe wskaźniki gospodarcze idą w górę – zarówno w przemyśle, jak i na rynku pracy. To może wzmocnić pozycję negocjacyjną Polski na arenie europejskiej i przyciągnąć nowych inwestorów zagranicznych.

