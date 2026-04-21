Gospodarka hamuje, ale nie tak mocno. Nowe prognozy ekonomistów PKO BP

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-04-21 15:45

Według ekonomistów PKO BP polski wzrost gospodarczy w pierwszym kwartale 2026 r. spowolnił do ok. 3 proc. Jednak zaskakująco dobre dane o produkcji przemysłowej (+9,4 proc. r/r) dają nadzieję, że hamowanie nie będzie tak głębokie, jak się obawiano. To mocna końcówka słabego kwartału.

i

Autor: Pornpimone Audkamkong/ Getty Images Dłoń osoby korzystającej z laptopa, na ekranie wirtualny obraz domu z symbolem procentu, otoczony strzałkami wzrostu. Obraz symbolizuje rosnące ceny nieruchomości i stopy procentowe, o czym można przeczytać na Super Biznes.

Jaki będzie wzrost gospodarczy w 2026 roku?

Pierwsze miesiące 2026 roku nie napawały optymizmem. Analitycy spodziewali się wyraźnego spowolnienia polskiej gospodarki. Najnowsze dane potwierdzają ten trend, ale jednocześnie przynoszą powiew optymizmu. Eksperci największego polskiego banku przyglądają się liczbom i uspokajają.

Dostępne dane za pierwszy kwartał 2026 roku wskazują na spowolnienie wzrostu gospodarczego w okolice 3 proc. r/r, jednak znacznie lepszy od oczekiwań marzec zmniejsza ryzyko, że skala hamowania okaże się większa – czytamy w komentarzu ekonomistów PKO BP.

To kluczowa informacja. Oznacza, że chociaż gospodarka faktycznie zwalnia, to marcowe odbicie działa jak poduszka powietrzna, która amortyzuje uderzenie. Po słabym styczniu i lutym, które stały pod znakiem mroźnej pogody i gorszych wyników, końcówka kwartału okazała się zaskakująco mocna.

Polecany artykuł:

Produkcja przemysłowa w Polsce zaskakuje. Co mówią dane GUS?

Największą niespodziankę sprawił przemysł. We wtorek Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował dane, które mocno przebiły rynkowe prognozy. Okazało się, że w marcu produkcja przemysłowa wystrzeliła w górę.

Główny Urząd Statystyczny podał, że produkcja przemysłowa w marcu 2026 r. wzrosła o 9,4 proc. w porównaniu do marca 2025 r., co ekonomiści banku PKO BP ocenili jako bardzo pozytywne zaskoczenie. W porównaniu z lutym tego samego roku wzrost wyniósł aż 17,2 proc.

Jak wskazują analitycy PKO BP, tak dobre wyniki to nie przypadek. Wzrosty odnotowano w aż 28 z 34 działów przemysłu, co świadczy o szerokim ożywieniu. „GUS podaje, że odsezonowany poziom produkcji wzrósł o 7 proc. m/m i o 8,8 proc. r/r, co wskazywałoby na spektakularne odbicie” – komentują.

Polecany artykuł:

To nie koniec dobrych wieści. Równie solidne odbicie widać w danych z placów budowy. Po zimowym przestoju, spowodowanym mrozami w styczniu i lutym, sektor budowlany zaczął nadrabiać zaległości. Produkcja budowlano-montażowa w marcu wzrosła o 37 proc. w stosunku do lutego.

Polska gospodarka złapała lekką zadyszkę, ale nie wygląda na to, by miała się zatrzymać. Marcowe dane pokazały jej odporność i zdolność do szybkiego odbicia. Najbliższe miesiące pokażą, czy ten optymizm był uzasadniony.

Studenci
Galeria zdjęć 3
Pytanie 1 z 15
Jakie przedsiębiorstwa dominowały w gospodarce PRL?
QUIZ PRL: „Dekrety i plany – gospodarka PRL w pigułce”
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLSKA
WZROST GOSPODARCZY
PKO BP