Projekt posłów Centrum zakłada podniesienie limitu płatności gotówkowych między przedsiębiorcami z 15 000 zł do 25 000 zł, aby urealnić jego wartość po latach inflacji.

Od 2018 roku realna wartość limitu 15 000 zł spadła do około 23 961 zł, co uzasadnia podniesienie go do 25 000 zł, aby odzwierciedlić 60% skumulowany wzrost cen.

Zmiana ma zmniejszyć bariery dla małych firm, obniżyć koszty transakcyjne i administracyjne oraz ograniczyć sankcje podatkowe, wchodząc w życie od 1 stycznia 2027 roku.

Równolegle posłowie proponują uchwałę Sejmu wspierającą i chroniącą obrót gotówkowy, aby nikt nie był dyskryminowany za wybór tej formy płatności.

Nowy limit płatności gotówkowych. Co zakłada projekt posłów?

Posłowie klubu Centrum chcą ułatwić życie przedsiębiorcom i proponują istotną zmianę w przepisach. Chodzi o podniesienie progu dla transakcji gotówkowych. Mówiąc wprost, firmy będą mogły płacić sobie nawzajem gotówką znacznie wyższe kwoty niż do tej pory.

Posłowie klubu Centrum złożyli w Sejmie projekt nowelizacji, który zakłada podniesienie limitu płatności gotówkowych między przedsiębiorcami z obecnych 15 000 zł do 25 000 zł. Propozycja dotyczy zmian w dwóch kluczowych aktach prawnych: ustawie Prawo przedsiębiorców oraz ustawie o podatku od towarów i usług. Jeśli projekt zyska poparcie większości, będzie to pierwsza taka zmiana od 2018 roku.

Dlaczego limit płatności gotówką ma wzrosnąć?

Skąd w ogóle pomysł na taką zmianę? Autorzy projektu tłumaczą, że chodzi o urealnienie przepisów. Wskazują, że od 2018 roku, kiedy wprowadzono obecny próg, gospodarka przeszła przez okres silnej inflacji. W rezultacie kwota 15 tys. zł ma dziś znacznie mniejszą siłę nabywczą.

Zdaniem wnioskodawców obecny limit płatności gotówką, obowiązujący od 2018 roku, jest nieadekwatny do dzisiejszych realiów gospodarczych ze względu na inflację. W uzasadnieniu projektu czytamy, że skumulowany wzrost cen w latach 2018–2026 wyniesie około 60 proc. To oznacza, że realna wartość limitu spadła do poziomu, który odpowiada dzisiejszym 23 961 zł. Dlatego, jak przekonują posłowie, podniesienie go do 25 tys. zł jest merytorycznie uzasadnione. To jednak niejedyny argument. Obecne regulacje są postrzegane jako bariera dla najmniejszych firm, która niepotrzebnie zwiększa koszty transakcyjne i formalizuje obrót gospodarczy nawet przy operacjach o niewielkiej wartości.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Projektodawcy zadbali o to, by zmiana przepisów nie powodowała chaosu, zwłaszcza w przypadku umów długoterminowych. Co to oznacza w praktyce? Nowy próg będzie dotyczył płatności dokonywanych już po wejściu ustawy w życie, nawet jeśli umowa została podpisana wcześniej. To rozwiązanie ma zapobiec sporom interpretacyjnym.

Zgodnie z projektem, nowe regulacje dotyczące płatności gotówką miałyby wejść w życie 1 stycznia 2027 roku i objąć wszystkie transakcje realizowane po tej dacie. Z oceny skutków regulacji wynika, że zmiana może przynieść firmom konkretne korzyści. Chodzi głównie o obniżenie kosztów obsługi bankowej oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych. Jednocześnie autorzy projektu zapewniają, że nowelizacja będzie neutralna dla budżetu państwa i nie wpłynie na dochody sektora finansów publicznych.

Źródło: Wprost

