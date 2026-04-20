Nowa stacja wodorowa Orlenu w Płocku. Kto z niej skorzysta?

W Płocku, czyli w mieście, gdzie znajduje się główna siedziba i zakład produkcyjny Orlenu, ruszyła nowa stacja tankowania wodoru. To szósty tego typu obiekt w sieci koncernu w Polsce. Stacja mieści się przy ulicy Łukasiewicza, tuż obok tradycyjnej stacji paliw, i jest dostępna przez całą dobę. Kierowcy mają do dyspozycji dwa rodzaje dystrybutorów: jeden o ciśnieniu 700 bar, przeznaczony dla samochodów osobowych, oraz drugi, 350 bar, z którego będą korzystać pojazdy ciężkie i autobusy.

Koncern Orlen podpisał już pięcioletnią umowę z Komunikacją Miejską Płock na dostawy wodoru, które pozwolą na codzienne tankowanie do 18 autobusów. To właśnie transport publiczny będzie jednym z głównych klientów nowego obiektu. Lokalizacja również jest strategiczna – stacja znajduje się w pobliżu dwóch uczelni, centrum handlowego oraz obiektów sportowych, co ma ułatwić dostęp także prywatnym użytkownikom aut wodorowych.

Jak Orlen buduje sieć stacji wodorowych w Polsce?

Nowy punkt w Płocku to kolejny krok w realizacji szerszej strategii koncernu. Wcześniej podobne obiekty powstały już w Poznaniu, Katowicach, Wałbrzychu, Włocławku i Pile. Orlen nie zamierza na tym poprzestawać i zapowiada, że w najbliższych miesiącach otworzy kolejne stacje, między innymi w Gdyni, Bielsku-Białej oraz Gorzowie Wielkopolskim. Celem jest stworzenie sieci, która ułatwi podróżowanie pojazdami wodorowymi po całej Polsce.

Rozwój infrastruktury tankowania to część większego planu inwestycji w paliwa alternatywne, które mają kluczowe znaczenie dla transformacji energetycznej. Orlen podkreśla, że zasilanie dla nowych stacji będzie pochodzić z hubów wodorowych wykorzystujących odnawialne źródła energii. Do 2035 roku koncern planuje produkować ponad 130 tys. ton odnawialnego wodoru rocznie. Część nowych stacji powstaje również w ramach transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, co ma zintegrować polską infrastrukturę z europejskimi korytarzami transportowymi.

