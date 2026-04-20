KE zaproponuje rozwiązania na wysokie ceny paliw: Komisja Europejska przedstawi w tym tygodniu plan walki z wysokimi cenami paliw kopalnych, skupiając się na ochronie wrażliwych odbiorców i sektorów.

Wsparcie ukierunkowane i tymczasowe: Państwa członkowskie otrzymają więcej swobody w udzielaniu pomocy publicznej, ale musi być ona celowana i możliwa do wycofania po zakończeniu kryzysu.

Oszczędzanie energii poprzez pracę zdalną i transport publiczny: KE zaleci promowanie pracy zdalnej (min. jeden dzień w tygodniu) oraz dotowanie transportu publicznego, a także obniżenie VAT na zielone technologie.

Brak poluzowania reguł fiskalnych: Mimo kryzysu, Komisja nie przewiduje zawieszenia unijnej dyscypliny budżetowej, oczekując, że państwa będą wspierać obywateli bez powiększania deficytu.

Walka z drogim paliwem. Jaki plan ma Komisja Europejska?

W tym tygodniu poznamy szczegóły nowego planu Brukseli. Jak zapowiedziała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, w środę przedstawiony zostanie specjalny komunikat w sprawie energii. To bezpośrednia reakcja na kryzys energetyczny, który jest efektem wojny USA i Izraela przeciwko Iranowi oraz zablokowania strategicznej cieśniny Ormuz. Dzień później Ursula von der Leyen zaprezentuje rozwiązania przywódcom państw członkowskich podczas nieformalnego szczytu na Cyprze.

Głównym narzędziem, jakie Bruksela chce dać stolicom, są krajowe programy wsparcia. To rozwiązanie, które sprawdziło się w 2022 roku po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Komisja Europejska chce, by państwa mogły łatwiej wspierać najbardziej narażone na wysokie ceny paliw grupy społeczne i sektory gospodarki. W tym celu jeszcze w kwietniu mają zostać poluzowane zasady dotyczące przyznawania pomocy publicznej. To da rządom „więcej przestrzeni” do działania. Wsparcie ma być jednak dobrze ukierunkowane i tymczasowe – ma zniknąć, gdy tylko sytuacja na światowych rynkach się uspokoi.

Praca zdalna i tańszy transport. Co dokładnie proponuje Bruksela?

Pomoc publiczna to nie wszystko. Komisja Europejska chce też promować konkretne sposoby na oszczędzanie paliw kopalnych. Do projektu dokumentu dotarł brytyjski dziennik „Financial Times”. Wynika z niego, że Bruksela zamierza rekomendować krajom członkowskim zachęcanie firm do szerszego stosowania pracy zdalnej. To rozwiązanie, które ogranicza codzienne dojazdy i tym samym zmniejsza zużycie paliwa.

Według Komisji Europejskiej firmy powinny być zachęcane do wprowadzenia co najmniej jednego dnia obowiązkowej pracy zdalnej, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Na liście zaleceń znajdą się też inne pomysły. Bruksela ma zarekomendować m.in. dotowanie transportu publicznego, by stał się on tańszą alternatywą dla prywatnych samochodów. Kolejna propozycja to obniżenie podatku VAT na urządzenia związane z zieloną energią, takie jak pompy ciepła, nowoczesne kotły czy panele słoneczne.

