Kryptogiełda w ogniu krytyki

To miała być nowoczesna i największa giełda kryptowalut w Polsce, wysokie zyski oraz nowa jakość, a wyszło jak zwykle. Afera wokół Zondacrypto nabiera rozmachu. Są problemy z wypłatą środków dla klientów i awantura na scenie politycznej, która od kilkunastu dni przetacza się przez cały kraj. O sprawie pisaliśmy już wielokrotnie na łamach Super Biznesu.

„Już wszystko pozamiatane. Kto może ucieka z tonącego okrętu” – zaznaczają internauci w mediach społecznościowych. Zdaniem ekspertów sprawa dopiero się rozkręca, a wokół zondacrypto robi się coraz goręcej.

Rezygnacje i polityczna burza

W podobnym tonie wypowiadają się politycy z koalicji rządzącej. Do sprawy ostro odniósł się minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Na portalu X napisał wprost, że skoro członkowie rady nadzorczej potrafili zrezygnować, to podobną decyzję powinni podjąć także politycy, którzy wspierali firmę. – „Ale do tego potrzebna jest choć odrobina honoru” – stwierdził.

Do dymisji podała się trójka członków rady nadzorczej estońskiej spółki BB Trade Estonia OÜ - Veronika Tugo, Guido Buehler i Giorgi Dżaniaszwili. Jak twierdzą, decyzję każda z wymienionych osób podjęła indywidualnie po tym, gdy w mediach zaczęły pojawiać się kolejne informacje o problemach giełdy.

Byli członkowie rady przyznali wprost, że o wielu sprawach dowiedzieli się z mediów. Gdy zaczęli analizować sytuację, mieli odkryć poważne rozbieżności między publicznymi deklaracjami a rzeczywistością działania firmy. Ich zdaniem w takich warunkach nie da się dalej skutecznie nadzorować spółki.

Klienci zgłaszają problemy z wypłatą pieniędzy

To jedna strona medalu. Sprawa ma też drugi, znacznie poważniejszy wymiar. Według medialnych analiz rezerwy bitcoinów giełdy miały spaść aż o 99 proc., a użytkownicy zaczęli zgłaszać problemy z wypłatą pieniędzy.

Jak wynika z korespondencji prowadzonej na Telegramie między użytkownikami giełdy, zlecenia wypłat były realizowane nawet przez wiele dni od momentu ich złożenia. A to zdaniem klientów nie jest rynkowym standardem. Prezes firmy Przemysław Kral zapewnia jednak, że platforma jest stabilna i wypłacalna. Ale to nie wszystko.

W tle pojawia się także tajemnicza historia zaginionego twórcy poprzedniczki giełdy BitBay, poprzedniczki Zondacrypto. Sylwester Suszek zniknął w 2022 roku. To właśnie on miał mieć klucze do portfela z około 4,5 tysiącami bitcoinów wartymi setki milionów dolarów.

Setki milionów złotych i tysiące osób poszkodowanych

Sprawą zajmuje się już Prokuratura Regionalna w Katowicach, która bada możliwe oszustwo na dużą skalę. Według śledczych szkody mogą sięgać co najmniej 350 mln zł.

O sprawie mówił także premier Donald Tusk. Według wstępnych szacunków poszkodowanych może być nawet 30 tysięcy osób. „To dramat wielu ludzi” – podkreślił szef rządu w Sejmie.

PTNW - Miłosz Bembinow

Wszyscy członkowie rady nadzorczej Zondakrypto złożyli rezygnację. Taką samą decyzję powinni podjąć politycy, którzy działali na rzecz tej firmy. Ale tu trzeba by było mieć minimum honoru...— Marcin Kierwiński (@MKierwinski) April 20, 2026