Minister Energii ogłosił niższe maksymalne ceny paliw obowiązujące od poniedziałku.

Benzyna 95 kosztuje 6,03 zł, a diesel 7,07 zł, co oznacza kolejny spadek.

Sprzedaż paliwa powyżej limitu grozi karą do 1 miliona złotych.

Nowe ceny maksymalne. Tyle zapłacimy na stacjach paliw we wtorek [21.04.2026]

We wtorek (21 kwietnia) litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,00 zł, benzyny 98 - 6,54 zł, a oleju napędowego - 6,92 zł.

To wyraźna obniżka w stosunku do cen weekendowych. W poniedziałek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,03 zł, a cena oleju napędowego nie może przekroczyć 7,07 zł. Dla porównania, jeszcze w piątek maksymalne stawki wynosiły odpowiednio 6,04 zł za benzynę 95 i 7,18 zł za diesla. Spadła również cena benzyny 98 do 6,57 zł za litr.

Rządowy program CPN - "Ceny Paliw Niżej"

Regulacja cen jest częścią szerszych działań rządu w ramach tarczy antyinflacyjnej. Do 30 kwietnia obowiązuje również obniżony podatek VAT na paliwa – z 23 do 8 proc. – oraz niższa akcyza. To tzw. mechanizm CPN - "Ceny Paliw Niżej". Pakiet ma na celu ochronę budżetów Polaków przed skokowymi podwyżkami paliw związanymi z niestabilną sytuacją na Bliskim Wschodzie.

Do kiedy mozemy spodziewać się cen obniżonych o akcyzę i lwią część VAT-u? Minister finansów Andrzej Domański ocenił ostatnio, że odejście od programu CPN w pierwszych tygodniach maja byłoby przedwczesne. Jego słowa to jasny sygnał, że rząd najprawdopodobniej przedłuży działanie tarczy, która chroni portfele kierowców przed skutkami wysokich notowań ropy naftowej na światowych rynkach. To ważna informacja, ponieważ bez dalszych działań rządu, ceny paliw po majówce mogłyby gwałtownie wzrosnąć z powodu powrotu wyższych stawek VAT i akcyzy.

77