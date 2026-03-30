Blackouty w Europie, cyberataki na infrastrukturę bankową i rosnące napięcia geopolityczne sprawiły, że gotówka w domu znowu staje się koniecznością. Holenderski i szwedzki bank centralny podały już konkretne kwoty. Polscy eksperci też mają swoje zalecenia.

Gotówka w domu – dlaczego banki zmieniają zdanie?

Jeszcze kilka lat temu trzymanie banknotów w szufladzie wyglądało na finansowy anachronizm. Dziś to zupełnie inna historia.

Europejskie banki centralne zaczęły oficjalnie rekomendować posiadanie gotówki w domu. Powód? Seria poważnych awarii infrastruktury na kontynencie.

W Paryżu rozległy blackout sparaliżował bankomaty, komunikację miejską i usługi publiczne. Podobne sytuacje powtórzyły się w Pradze i krajach południowej Europy. W każdym przypadku jedyną formą płatności, która działała, były banknoty i monety.

Do tego dochodzą zagrożenia cybernetyczne. Ataki na systemy bankowe mogą czasowo odciąć miliony ludzi od własnych środków. Banki centralne nie ukrywają już, że pełna cyfryzacja finansów nie gwarantuje stuprocentowego bezpieczeństwa.

Ile gotówki trzymać w domu? Banki podały konkretne kwoty

Holenderski bank centralny rekomenduje trzymanie od 200 do 500 euro w gotówce (od około 850 zł do 2150 zł). To równowartość mniej więcej tygodniowych wydatków przeciętnego gospodarstwa domowego.

Szwedzki Riksbank wskazuje kwotę około 170 euro (to około 730 zł). Celem jest zapewnienie sobie możliwości normalnego funkcjonowania przez kilka do kilkunastu dni bez dostępu do bankowości elektronicznej.

Podobne rekomendacje pojawiają się w kolejnych krajach Europy. W tle nie chodzi tylko o ryzyko techniczne. Eksperci wprost wskazują na napięcia geopolityczne – konflikt w Ukrainie, niestabilność na Bliskim Wschodzie – jako dodatkowy argument za domową rezerwą gotówki.

Ile gotówki w domu trzymać w Polsce?

Polscy eksperci finansowi najczęściej mówią o kwocie od 500 do 1000 zł jako minimalnej rezerwie domowej gotówki. Część specjalistów idzie dalej – ich zdaniem warto zgromadzić równowartość nawet miesięcznych wydatków całego gospodarstwa domowego, czyli od 3000 do 6000 zł.

Dane Narodowego Banku Polskiego pokazują tymczasem, że około dwie trzecie Polaków dysponuje oszczędnościami gotówkowymi poniżej 5000 zł. To oznacza, że dla wielu rodzin spełnienie nawet tych podstawowych zaleceń będzie wyzwaniem.

Eksperci podkreślają jednak: polski system bankowy jest stabilny, a sieć bankomatów należy do najgęstszych w Europie. Rezerwa gotówki to nie oznaka paniki – to zwykła ostrożność.

Gotówka w plecaku ewakuacyjnym – zalecenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa od dawna przypomina o tzw. plecaku ewakuacyjnym – zestawie podstawowych przedmiotów gotowych do zabrania w razie nagłej ewakuacji. Gotówka jest jednym z jego obowiązkowych elementów.

W sytuacji kryzysowej – powodzi, pożaru, rozległej awarii sieci – terminale płatnicze po prostu nie działają. Banknoty działają zawsze.

Trend trzymania pieniędzy „na wszelki wypadek” wyraźnie rośnie. Napędzają go zarówno niepewność gospodarcza, jak i coraz częstsze doniesienia o awariach i cyberatakach na infrastrukturę krytyczną.

Domowa rezerwa gotówki – od czego zacząć?

Zanim zaczniesz gromadzić gotówkę w domu, warto przemyśleć kilka kwestii.

Po pierwsze – kwota. Zacznij od równowartości tygodniowych wydatków. Docelowo dąż do miesięcznego budżetu domowego. Po drugie – bezpieczeństwo przechowywania. Gotówka w domu powinna być schowana w bezpiecznym, trudno dostępnym miejscu – najlepiej w niewielkim sejfie lub zamykanej skrytce. Po trzecie – regularność. Raz na jakiś czas warto uzupełniać rezerwę i wymieniać banknoty na świeższe. Zużyte lub uszkodzone mogą sprawiać problemy przy płatnościach.

Gotówka to nie relikt przeszłości. To jeden z elementów finansowego bezpieczeństwa – obok funduszu awaryjnego na koncie i ubezpieczeń. W świecie, w którym awarie systemów zdarzają się coraz częściej, warto mieć ją zawsze pod ręką.

