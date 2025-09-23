Ekspert radzi przygotować "pakiet kryzysowy" obejmujący złoto, konto zagraniczne i nieruchomość w bezpiecznym kraju, choć uważa, że wojna nie przekroczy granicy.

Oprócz podstawowych zapasów, kluczowe jest zarządzanie majątkiem na wypadek kryzysu, takiego jak wojna czy klęski żywiołowe.

Należy mieć gotówkę (min. 1000 zł, dostosowaną do rodziny i potencjalnego czasu trwania kryzysu) jako zabezpieczenie na wypadek braku dostępu do banku.

Pamiętaj, że w sytuacjach kryzysowych ceny podstawowych towarów mogą drastycznie wzrosnąć, co należy uwzględnić w planowaniu finansowym

Dlaczego warto mieć konto w zagranicznym banku?

Przygotowanie majątku na sytuacje kryzysowe to znacznie więcej niż tylko zgromadzenie zapasów jedzenia i wody. Jak czytamy we wtorkowym „Pulsie Biznesu”, kluczowe jest strategiczne zarządzanie finansami, które może okazać się pomocne nie tylko w razie konfliktu zbrojnego, ale także w przypadku wojny hybrydowej czy blackoutu. Marek Rybiec, prezes iWealth Family, radzi, aby dywersyfikować aktywa i uniezależnić je od lokalnej sytuacji geopolitycznej. Dlatego, jak zaleca ekspert, idealny inwestycyjny pakiet kryzysowy powinien obejmować złoto w sztabkach, konto w zagranicznym banku, a najlepiej także atrakcyjnie położoną nieruchomość w bezpiecznym kraju. Posiadanie konta poza Polską daje dostęp do środków nawet w sytuacji, gdy krajowy system bankowy przestanie funkcjonować, chroniąc oszczędności przed lokalnym zamrożeniem lub gwałtowną utratą wartości waluty.

Ile gotówki trzymać w domu na czarną godzinę?

Niezależnie od zagranicznych aktywów, absolutną podstawą bezpieczeństwa jest posiadanie fizycznej gotówki. Nawet najnowocześniejsze systemy bankowe mogą paść ofiarą ataków hakerskich lub awarii zasilania, co natychmiast odetnie nas od pieniędzy na koncie. W takiej sytuacji karty i aplikacje mobilne stają się bezużyteczne. Marek Rybiec podkreśla, że na taką ewentualność trzeba być gotowym. „Nie ma innego rozwiązania jak posiadać pewną kwotę, która jest szybko dostępna i stanowi naszą żelazną rezerwę. Według mnie takim minimum jest 1 tys. zł” – zauważa ekspert. Jednocześnie zaznacza, że jest to kwota wyjściowa, którą należy dostosować do wielkości rodziny i przewidywanego czasu trwania kryzysu. Warto pamiętać, że w sytuacji zagrożenia ceny podstawowych produktów mogą wzrosnąć nawet kilkukrotnie, dlatego im większa rezerwa gotówkowa, tym wyższy poziom bezpieczeństwa.

Złoto i nieruchomości, czyli jak uzupełnić pakiet kryzysowy?

Gotówka i konto za granicą to filary, ale pełny pakiet kryzysowy powinien być bardziej rozbudowany. Ekspert iWealth Family zwraca uwagę na aktywa fizyczne, które zachowują wartość niezależnie od systemów finansowych. Złoto w sztabkach to historycznie sprawdzony sposób na przechowywanie wartości w długim terminie i zabezpieczenie przed inflacją czy zapaścią gospodarczą. Z kolei nieruchomość w stabilnym, bezpiecznym kraju to nie tylko lokata kapitału, ale także potencjalne schronienie dla rodziny na wypadek konieczności ewakuacji. Zdaniem eksperta, w pierwszej kolejności należy się zabezpieczyć przed niemożnością wypłacenia pieniędzy z banku, a dywersyfikacja majątku na różne klasy aktywów i lokalizacje geograficzne jest najlepszą strategią minimalizowania ryzyka. Takie podejście, jak czytamy w „Pulsie Biznesu”, to nie panika, lecz racjonalna przezorność w niepewnych czasach.

Pieniądze to nie Wszystko - Marek Zuber Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.