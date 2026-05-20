Ceny paliw znowu w górę. Gdzie w Polsce zatankujesz najtaniej, a gdzie najdrożej?

Benzyna 95 wyraźnie zdrożała o 14 groszy/l do 6,42 zł/l, podczas gdy autogaz potaniał o 4 grosze/l.

Najniższe ceny wszystkich rodzajów paliw znajdziesz obecnie na Lubelszczyźnie, gdzie litr benzyny kosztuje 6,34 zł, a diesla 6,78 zł.

Olej napędowy zdrożał tylko o 1 grosz/l, osiągając średnio 6,82 zł/l.

Najdroższe tankowanie benzyny czeka kierowców w Łódzkim i Podlaskim (6,41 zł/l), a diesla na Podkarpaciu (6,87 zł/l).

Nagły wzrost cen benzyny. Co podrożało, a co potaniało?

Koniec dobrych wiadomości dla właścicieli aut z silnikiem benzynowym. Po krótkim okresie stabilizacji, ceny na stacjach znowu ruszyły w górę, a tym razem podwyżka jest mocno odczuwalna. Potwierdzają to analitycy z serwisu e-petrol.pl w swoim najnowszym raporcie.

„Kierowcy nie zdążyli jeszcze przyzwyczaić się do tańszego tankowania benzyny, kiedy na stacjach, w ślad za jej rosnącymi cenami hurtowymi, znów wyraźnie zdrożała” – czytamy w analizie.

Z najnowszego raportu cenowego e-petrol.pl wynika, że popularna benzyna 95 kosztuje obecnie średnio 6,42 zł za litr, czyli aż o 14 groszy więcej niż w połowie maja. Zmiany w przypadku oleju napędowego są znacznie łagodniejsze. Jego cena wzrosła symbolicznie, bo tylko o 1 grosz, i aktualnie wynosi średnio 6,82 zł za litr. Powody do zadowolenia mają natomiast kierowcy aut z instalacją gazową. Autogaz jako jedyny potaniał – jego cena spadła o 4 grosze i wynosi teraz średnio 3,68 zł za litr.

Gdzie w Polsce paliwo jest najtaniej?

Różnice w cenach paliw między poszczególnymi województwami wciąż są spore. Jeśli ktoś szuka oszczędności przy dystrybutorze, powinien wybrać się na wschód kraju. Według danych e-petrol.pl, obecnie najtańsze paliwo we wszystkich kategoriach znajdziemy w województwie lubelskim. To właśnie tam kierowcy płacą najmniej zarówno za benzynę, olej napędowy, jak i autogaz.

Aktualne średnie ceny paliw na Lubelszczyźnie:

Benzyna 95: 6,34 zł/l

Olej napędowy: 6,78 zł/l

Autogaz (LPG): 3,57 zł/l

W tych regionach za tankowanie zapłacisz najwięcej

Z drugiej strony mapy cenowej znajdują się województwa, w których za tankowanie trzeba zapłacić zdecydowanie więcej. Zgodnie z raportem e-petrol.pl, najdroższą benzynę 95 oferują stacje w województwie łódzkim i podlaskim, gdzie litr kosztuje średnio 6,41 zł.

Jak informują analitycy, najwięcej za tę samą ilość oleju napędowego płaci się na Podkarpaciu – średnio 6,87 zł za litr. Z kolei najdroższy autogaz jest obecnie na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie oraz w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie jego cena sięga 3,75 zł za litr.

