Program CPN został przedłużony do końca maja 2026 roku

Minister Motyka zapowiedział przedłużenie obniżek VAT i akcyzy na paliwa w czerwcu, jeśli globalne ceny ropy powyżej 80-85 USD/baryłkę nie spadną.

Minister przekonuje, że mimo miesięcznego kosztu 1,6 mld zł, pakiet CPN jest uzasadniony ekonomicznie, ponieważ skutecznie utrzymuje inflację w ryzach i wspiera wzrost PKB na poziomie 3,4%.

Program może być przedłużany co dwa tygodnie, jeśli ceny ropy nie spadną.

Co z programem CPN? Czy rząd przedłuży obniżony VAT i akcyzę na paliwa? Jest decyzja

Rząd Donalda Tuska zdecydował o przedłużeniu tarczy ochronnej "CPN" do końca maja. Minister Finansów wydał dwa osobne rozporządzenia w tej sprawie. Jedno dotyczy obniżonego do 8 proc. VAT-u na paliwa. Drugie obniża akcyzę na paliwa do najniższego dozwolonego w Unii Europejskiej poziomu. Przepisy na razie będą obowiązywały do końca 31 maja. Wszystko wskazuje jednak na to, że obniżki zostaną z nami na dłużej. Wszystko przez niestabilną sytuację w rejonie Zatoki Perskiej, co skutkuje wysokimi cenami ropy na globalnych rynkach.

Kluczowe są dla nas ceny ropy i diesla na światowych rynkach. Jeśli baryłka ropy nie spadnie do poziomu około 80–85 dolarów, a diesel w portach ARA poniżej tysiąca dolarów za tonę, trudno będzie mówić o wygaszaniu programu CPN – wyjaśnił minister Miłosz Motyka w rozmowie z Hubertem Biskupskim z „Super Expressu”.

Rząd Donalda Tuska chce zachować elastyczność, dlatego decyzje o przedłużaniu programu mają zapadać w cyklach dwutygodniowych. Pozwoli to szybko reagować na dynamiczną sytuację geopolityczną, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie i w rejonie Cieśniny Ormuz, która ma bezpośredni wpływ na to, ile płacimy przy dystrybutorach.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]

Światowe rynki ropy są rozchwiane. Jedna wypowiedź lidera USA może doprowadzić do dramatycznych skoków cen. Tak było kilka dni temu, gdy prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podważył rozejm, nazywając propozycję Teheranu "głupią". Notowania baryłki ropy Brent przekroczyły 104 dolary, a WTI zbliżyły się do 99 dolarów.