Ceny paliw idą w dół

Od piątku tankowanie ma być nieco tańsze. Z najnowszego obwieszczenia Ministra Energii wynika, że maksymalna cena litra benzyny Pb95 spadnie do 6,48 zł.

Diesel (ON) również stanieje do 6,91 zł za litr. Cena benzyny Pb98 pozostanie bez zmian i nadal wyniesie 7,06 zł.

Kierowcy bacznie obserwują ceny benzyny na stacjach

Krótko mówiąc jest taniej. Dla porównania w czwartek kierowcy płacą maksymalnie 6,50 zł za benzynę Pb95 oraz 6,97 zł za olej napędowy. Zmiany jak widać są więc niewielkie, ale jednak na plus dla kierowców.

Jeszcze większy kontrast widać, gdy spojrzymy na pierwsze dni obowiązywania nowych przepisów. Pod koniec marca litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 – 6,76 zł, a diesel aż 7,60 zł. Wtedy szczególnie kierowcy diesli mocno odczuli ceny przy dystrybutorach.

W piątek będzie nowy cennik na weekend

Nowe stawki będą obowiązywać od piątku, ale tylko na jeden dzień. Już wtedy Ministerstwo Energii opublikuje kolejne obwieszczenie, które określi ceny na sobotę, niedzielę i poniedziałek.

System działa w prosty sposób. Codziennie w dni robocze publikowane są nowe maksymalne ceny paliw. Obowiązują one od następnego dnia po ogłoszeniu. W przypadku weekendów i świąt zasady się wydłużają.

Wysokie kary za wyższe ceny na stacjach benzynowych

Warto pamiętać, że sprzedaż powyżej ustalonych limitów grozi surowymi karami – nawet do 1 mln zł. Kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna liczona jest według specjalnej formuły, która uwzględnia m.in. ceny hurtowe paliw, podatki, akcyzę oraz marżę stacji, ograniczoną do 30 groszy na litrze.

Niższe ceny paliw są możliwe dzięki obniżce podatków

Do końca maja obowiązują także obniżone stawki VAT i akcyzy na paliwa.

VAT wynosi 8 proc., a akcyza została zredukowana do najniższego poziomu dopuszczonego w Unii Europejskiej.

Dla kierowców oznacza to, że ceny na stacjach benzynowych są pilnowane i w najbliższych dniach raczej nie powinny zaskoczyć gwałtownymi skokami.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]