Rząd planuje zastąpić abonament RTV nową, powszechną opłatą audiowizualną w wysokości 8-9 zł miesięcznie, doliczaną automatycznie do PIT lub CIT.

Nowa opłata będzie obowiązkowa dla większości Polaków i przedsiębiorstw, niezależnie od posiadania odbiorników, ale przewidziano zwolnienia dla seniorów, studentów, osób z niskimi dochodami i niepełnosprawnościami.

Obecne zaległości z tytułu abonamentu RTV będą egzekwowane przez Pocztę Polską do końca 2028 roku.

Nowe zasady finansowania mediów publicznych wejdą w życie w 2027 roku.

Abonament RTV do likwidacji – nowe zasady finansowania

Pomysł odejścia od abonamentu RTV powraca w debacie publicznej od lat. Obecnie opłata regulowana jest przez przepisy KRRiT i dotyczy samego posiadania odbiorników. W praktyce oznacza to miesięczny koszt 9,5 zł za radio oraz 30,5 zł za telewizor lub zestaw RTV. Wysokość opłaty nie zależy przy tym od liczby urządzeń w gospodarstwie domowym.

Rząd planuje jednak całkowicie zmienić ten model. Zamiast opłaty powiązanej ze sprzętem pojawi się rozwiązanie przypisane bezpośrednio do podatnika.

Opłata audiowizualna – ile zapłacimy i jak będzie pobierana

Nowa opłata audiowizualna ma wynosić około 8–9 zł miesięcznie. Choć kwota jest niższa niż obecny abonament telewizyjny, zmiana polega na jej powszechności. Danina obejmie zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorstwa.

Najważniejszą różnicą będzie sposób poboru. Opłata ma być automatycznie doliczana przez Urząd Skarbowy w ramach rozliczeń PIT lub CIT. Oznacza to brak możliwości uniknięcia płatności poprzez nieposiadanie odbiornika. Dodatkowo przewidziana jest coroczna waloryzacja, co może skutkować stopniowym wzrostem stawki w kolejnych latach.

Kto nie zapłaci nowej opłaty audiowizualnej

Choć nowa opłata ma charakter powszechny, rząd przewidział grupy zwolnione z jej uiszczania. Ulgi obejmą m.in.:

* osoby powyżej 75. roku życia,

* uczniów i studentów do 26 lat,

* osoby o dochodach poniżej płacy minimalnej,

* osoby z niepełnosprawnościami,

* osoby bezrobotne.

Rozwiązanie to ma ograniczyć wpływ nowych przepisów na najbardziej wrażliwe grupy społeczne.

Stare długi po abonamencie RTV – co dalej

Likwidacja abonamentu RTV nie oznacza automatycznego umorzenia zaległości. Poczta Polska zachowa prawo do dochodzenia należności aż do 31 grudnia 2028 roku. Dopiero po tej dacie nieuregulowane opłaty ulegną przedawnieniu.

Projekt nowych przepisów ma zostać doprecyzowany na przełomie II i III kwartału, kiedy rząd przyjmie ostateczną wersję ustawy. Zmiany, które wejdą w życie w 2027 roku, oznaczają istotną reformę systemu finansowania mediów publicznych i realny wpływ na budżety wielu gospodarstw domowych.

PTNW - Miłosz Bembinow