Darmowe przejazdy dla seniorów w 2026 roku. Tych ulg nie możesz przegapić

Darmowe przejazdy w mieście – kto i gdzie może skorzystać?

Największe oszczędności czekają na seniorów w transporcie publicznym. Choć zasady różnią się w zależności od miasta, w większości z nich wystarczy dowód osobisty, by potwierdzić swoje uprawnienia podczas kontroli.

Dla osób 70+. W niemal każdym większym mieście w Polsce, takim jak Warszawa, Kraków czy Gdańsk, osoby, które ukończyły 70 lat, mogą jeździć autobusami i tramwajami całkowicie za darmo. Uprawnienie to jest powszechne, co oznacza, że nie trzeba być mieszkańcem danego miasta, by z niego korzystać.

Dla osób 65+. Coraz więcej samorządów obniża próg darmowych przejazdów. Już po ukończeniu 65. roku życia za darmo komunikacją miejską można podróżować m.in. we Wrocławiu, Lublinie i Bydgoszczy.

Coraz więcej samorządów obniża próg darmowych przejazdów. Już po ukończeniu 65. roku życia za darmo komunikacją miejską można podróżować m.in. we Wrocławiu, Lublinie i Bydgoszczy. Specjalny Bilet Seniora w Warszawie. Stolica ma wyjątkową ofertę dla osób w wieku 65-70 lat. Mogą one wykupić roczny "Bilet Seniora" za jedyne 50 zł, który uprawnia do nielimitowanych przejazdów w 1. i 2. strefie biletowej.

Tańsze podróże pociągiem po całej Polsce

Dalekie podróże koleją również mogą być znacznie tańsze. Przewoźnicy tacy jak PKP Intercity i Polregio oferują kilka rozwiązań, z których warto skorzystać.

Bilet dla seniora – stała zniżka dla każdego po 60-tce

To najpopularniejsza i najbardziej elastyczna oferta. Każda osoba, która ukończyła 60 lat, może kupić bilet ze stałą zniżką.

W PKP Intercity zniżka wynosi 30% i obejmuje przejazdy wszystkimi pociągami w komunikacji krajowej.

zniżka wynosi 30% i obejmuje przejazdy wszystkimi pociągami w komunikacji krajowej. W Polregio oferta REGIO Senior to 25% zniżki na bilety jednorazowe i 10% na bilety okresowe.

Co istotne, aby skorzystać z tej ulgi, nie trzeba być emerytem ani rencistą – wystarczy podczas kontroli okazać dokument potwierdzający wiek (np. dowód osobisty lub mDowód w aplikacji).

Ulga ustawowa 37% dla emerytów i rencistów

Każdemu emerytowi i renciście przysługują dwa przejazdy w roku pociągiem w 2. klasie z ulgą 37%. Należy jednak pamiętać, że podróż "tam i z powrotem" jest liczona jako dwa oddzielne przejazdy. Aby skorzystać z tej zniżki, oprócz legitymacji emeryta (także w aplikacji mObywatel), trzeba mieć przy sobie specjalne zaświadczenie wydawane m.in. przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

A co ze zniżkami w autobusach dalekobieżnych?

Seniorzy mogą również liczyć na tańsze bilety u przewoźników autobusowych. Nie są to ulgi ustawowe, dlatego wiele firm oferuje własne rabaty handlowe. Przykładowo, PKS Polonus oferuje 20% zniżki dla osób, które ukończyły 60 lat. Inni przewoźnicy, jak FlixBus, nie mają stałej oferty dla seniorów, ale często organizują okresowe promocje. Dlatego przed zakupem biletu zawsze warto sprawdzić regulamin konkretnej firmy.

