Rząd połączył bon senioralny i opiekę długoterminową w jedną ustawę, która ma uporządkować system wsparcia dla seniorów.

Bon senioralny w formie usług będzie przysługiwał osobom powyżej 65. roku życia, spełniającym kryterium dochodowe (obecnie 3410 zł miesięcznie), a jego zakres wsparcia dostosowany będzie do indywidualnych potrzeb.

Program ruszy w IV kwartale 2026 roku z budżetem 100 mln zł.

Ustawa ma zlikwidować "białe plamy" w dostępie do usług opiekuńczych w gminach oraz wprowadzi nowe definicje i standardy opieki.

Bon senioralny i opieka długoterminowa w jednej ustawie

Rząd zdecydował się połączyć dwa projekty w jeden akt prawny, który nazywa się „O koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych” - poinformowała w TVP3 Marzena Okła-Drewnowicz, pełnomocniczka rządu ds. polityki senioralnej.

Nowe przepisy mają uporządkować system wsparcia i zwiększyć dostępność usług dla seniorów. Dokument trafił już na Stały Komitet Rady Ministrów, a jego przyjęcie planowane jest jeszcze w pierwszej połowie roku.

Kto skorzysta z bonu senioralnego

Świadczenie skierowane będzie do osób, które ukończyły 65. rok życia i spełnią kryterium dochodowe. Limit wynosi obecnie 3410 zł miesięcznie, przy czym będzie on co roku waloryzowany. W projekcie nie wskazano maksymalnej kwoty świadczenia.

Bon nie będzie wypłacany w gotówce – przyjmie formę usług. Oznacza to realną pomoc w codziennym funkcjonowaniu, m.in. w przygotowaniu posiłków, poruszaniu się czy utrzymaniu higieny.

Zakres wsparcia dla seniorów

W ramach programu seniorzy otrzymają wsparcie dopasowane do indywidualnych potrzeb. Obejmie ono m.in.:

* pomoc w czynnościach domowych,

* wsparcie w kontaktach społecznych,

* opiekę pielęgnacyjną,

* pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.

Umowa zawierana między gminą a seniorem określi szczegółowy zakres usług. Co istotne, ustawa nie przewiduje maksymalnej kwoty wsparcia.

Budżet i harmonogram programu

Pierwszy etap programu zaplanowano na lata 2026–2028. Na jego realizację przeznaczono 1 miliard złotych: 100 mln zł w 2026 roku (start w IV kwartale), 400 mln zł w 2027 roku, 500 mln zł w 2028 roku.Program będzie miał charakter trzyletni i – jak zapowiedziała wiceminister – zostanie później oceniony i ewentualnie zmodyfikowany.

Rozwiązanie problemu „białych plam”

Nowe przepisy mają także pomóc gminom, które dotąd nie oferowały usług opiekuńczych. Tzw. „białe plamy” mają zniknąć dzięki finansowaniu z budżetu państwa. Jak podkreślają autorzy projektu, celem jest umożliwienie seniorom pozostania jak najdłużej w swoim miejscu zamieszkania, przy jednoczesnym zapewnieniu im niezbędnego wsparcia.

Nowe definicje i standardy opieki

Ustawa wprowadzi także definicje opieki długoterminowej oraz opiekuna nieformalnego, a także zasady monitorowania jakości usług. To krok w stronę uporządkowania systemu i zwiększenia jego przejrzystości.

Jeśli harmonogram legislacyjny zostanie dotrzymany, nowe rozwiązania dla seniorów zaczną obowiązywać już w 2026 roku, znacząco zmieniając system wsparcia osób starszych w Polsce.

