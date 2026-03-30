MSWiA planuje zaostrzenie kar dla piratów drogowych, m.in. zwiększając liczbę punktów karnych za przekroczenie prędkości do 15 za jazdę powyżej 50 km/h ponad limit

Zmiany obejmą również likwidację możliwości redukcji punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia, takie jak przekroczenie prędkości czy spowodowanie wypadku

Nowe przepisy mają wejść w życie wkrótce, a projekt rozporządzenia trafi do uzgodnień międzyresortowych jeszcze w tym tygodniu

Pomimo spadku liczby wypadków, ministerstwo dąży do dalszej poprawy bezpieczeństwa, koncentrując się na eliminacji najczęstszych przyczyn wypadków, takich jak nadmierna prędkość i nieustąpienie pierwszeństwa.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pracuje nad nowymi przepisami, które mają poprawić bezpieczeństwo na drogach. Jak zapowiedziała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, projekt rozporządzenia jeszcze w tym tygodniu trafi do uzgodnień międzyresortowych. To oznacza, że nowe, surowsze zasady dla kierowców mogą wejść w życie już wkrótce. Zmiany uderzą przede wszystkim w piratów drogowych, którzy notorycznie łamią przepisy dotyczące prędkości i powodują niebezpieczne sytuacje na drodze.

Więcej punktów karnych za prędkość. Co planuje MSWiA?

Najważniejsza zmiana dotyczy liczby punktów karnych przyznawanych za znaczne przekroczenie prędkości. Resort chce, by kierowcy odczuli konsekwencje znacznie dotkliwiej. Zgodnie z propozycją, za przekroczenie dozwolonej prędkości o 41-50 km/h kierowca otrzyma już nie 11, a 13 punktów karnych. To jednak nie koniec. Prawdziwa rewolucja czeka tych, którzy pędzą jeszcze szybciej. Według propozycji resortu, za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h kierowca dostanie aż 15 punktów karnych. Obecnie za takie wykroczenie grozi 13 punktów. Co ważne, taka kara będzie obowiązywać niezależnie od tego, o ile dokładnie limit został przekroczony – czy o 51, czy o 100 km/h. Warto pamiętać, że za takie wykroczenie kierowcy już teraz tracą prawo jazdy na trzy miesiące. Skąd pomysł na dodatkowe zaostrzenie przepisów?

- Pamiętajmy też o tym, że punkty karne dłużej „wiszą” niż trwa zawieszenie prawa jazdy – podkreślił zastępca dyrektora departamentu porządku publicznego Mariusz Cichomski. Oznacza to, że nawet po odzyskaniu uprawnień, kierowca przez długi czas będzie miał na koncie wysoką liczbę punktów, co przy kolejnym wykroczeniu może szybko doprowadzić do przekroczenia limitu 24 punktów i utraty prawa jazdy na stałe.

Koniec z kursami redukującymi punkty karne. Kogo obejmie zmiana?

Druga fundamentalna zmiana, którą szykuje MSWiA, to ograniczenie możliwości kasowania punktów karnych. Kluczową zmianą ma być likwidacja możliwości zmniejszenia liczby punktów poprzez kursy redukujące punkty karne za najpoważniejsze przewinienia. Oznacza to, że kierowcy, którzy dopuszczą się najgroźniejszych wykroczeń, nie będą mogli już w prosty sposób "wyczyścić" swojego konta. Lista przewinień, które mają zostać wyłączone z tej możliwości, jest długa i obejmuje m.in.:

przekroczenie prędkości,

spowodowanie wypadku,

niebezpieczne wyprzedzanie,

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu.

„To jest propozycja na podstawie rozmów i analiz ze służbami” – zaznaczyła Karolina Gałecka. Ministerstwo planuje także uszczelnić system w jeszcze jednym miejscu. Chodzi o moment, w którym kierowca przekracza limit 24 punktów. Obecnie o skierowaniu na egzamin sprawdzający decyduje data wystawienia pisma przez urzędnika. Po zmianach kluczowy ma być dzień popełnienia wykroczenia, które spowodowało przekroczenie limitu.

Mniej wypadków, ale kary i tak w górę. Skąd ten pomysł?

Choć pomysły resortu wydają się bardzo surowe, opierają się na policyjnych statystykach. Jak tłumaczyła w poniedziałek rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, chociaż ogólna liczba wypadków spada, to ich główne przyczyny pozostają niezmienne.

- Liczba wypadków się zmniejsza. W roku 2025 do policji zgłoszono ponad 20,9 tys. wypadków. Liczba ta była mniejsza o 2,8 proc. od danych z 2024 roku. W zeszłym roku 1660 osób poniosło śmierć na drogach w kraju, ale i tak jest to spadek o 12,5 proc. w stosunku do 2024 roku – powiedziała Karolina Gałecka.Mimo tych pozytywnych danych, problemem wciąż pozostają te same zachowania kierowców. „Najczęstszymi przyczynami wypadków jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, prędkość i jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków. To są trzy czynniki, które ciągle się powtarzają” – dodała rzeczniczka. Zaostrzenie przepisów ma być więc narzędziem, które zdyscyplinuje kierowców i wpłynie na dalszą poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach.

QUIZ PRL. Czy pamiętasz Poloneza? Samochód-marzenie milionów Polaków? Pytanie 1 z 15 QUIZ PRL. Czy pamiętasz Poloneza? Samochód-marzenie milionów Polaków? Skąd wzięła się kultowa nazwa Poloneza MR’78 “Borewicz”? Od borów zielonych, które były niegdyś w miejscu fabryki od porucznika Sławomira Borewicza z serialu “07 zgłoś się”, który Polonezem gonił przestępców od grzyba, borowika Następne pytanie