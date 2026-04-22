Koncerty i festiwale to dla wielu Polaków najważniejsze wydarzenia roku, co wiąże się z ogromnym popytem na bilety.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował specjalny poradnik, w którym bierze pod lupę praktyki sprzedawców.

Sprawdź, co zrobić, gdy cena wejściówki nagle rośnie tuż przed dokonaniem płatności i jakich jeszcze pułapek unikać.

UOKiK ostrzega fanów muzyki

To scenariusz, który potrafi zepsuć całą radość z polowania na bilety. Znajdujesz idealne wejściówki na koncert ulubionego artysty, spiesznie przechodzisz do koszyka, a tam czeka niemiła niespodzianka – cena jest wyższa, niż się spodziewałeś. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w swoim najnowszym poradniku zwraca uwagę właśnie na ten problem. Nagły wzrost ceny to często nie przypadek, a zaplanowany mechanizm, który ma na celu wyciągnięcie od nas dodatkowych pieniędzy. Sprzedawcy muszą jednak jasno informować o wszystkich opłatach składających się na ostateczną kwotę do zapłaty. Jeśli cena rośnie bez wyraźnego powodu na ostatnim etapie transakcji, konsument ma pełne prawo czuć się wprowadzony w błąd.

Problem z niejasnymi opłatami to jednak tylko wierzchołek góry lodowej. Sezon muzyczny to niestety także czas żniw dla oszustów i nieuczciwych organizatorów. Dlatego UOKiK postanowił zebrać wszystkie najważniejsze prawa konsumenta w jednym, kompleksowym „Poradniku koncertowym”. To lektura obowiązkowa dla każdego, kto planuje w najbliższym czasie wziąć udział w muzycznym wydarzeniu na żywo. Wiedza o swoich prawach to najskuteczniejsza broń w walce o swoje pieniądze i spokojną głowę.

Co zrobić, gdy koncert odwołano lub zmienił się line-up?

Jednym z największych koszmarów fana jest odwołanie długo wyczekiwanego koncertu. W takiej sytuacji przepisy stoją po naszej stronie. Organizator ma obowiązek zwrócić nam pełną kwotę za zakupiony bilet. Sprawa komplikuje się, gdy impreza się odbywa, ale na scenie nie pojawiają się wszystkie zapowiadane gwiazdy. Czy jeśli zamiast dziesięciu artystów zagrało tylko siedmiu, możemy domagać się rekompensaty? Zdecydowanie tak.

Line-up jest kluczowym elementem umowy, którą zawieramy, kupując bilet. Jeśli organizator nie wywiązał się z obietnicy, mamy podstawy do złożenia reklamacji i żądania zwrotu części lub całości kosztów. Ważne jest, aby w takiej sytuacji działać szybko i udokumentować wszystkie nieprawidłowości.

Jeszcze większe ryzyko wiąże się z zakupem biletów z drugiej ręki. Choć platformy odsprzedażowe kuszą dostępnością wejściówek na wyprzedane imprezy, często działają tam oszuści. UOKiK alarmuje, że kupując bilet od nieoficjalnego sprzedawcy, nie tylko ryzykujemy utratę pieniędzy za fałszywą wejściówkę, ale także tracimy większość praw konsumenckich. W przypadku odwołania koncertu odzyskanie środków od prywatnego sprzedawcy może okazać się praktycznie niemożliwe. Dlatego urząd zaleca korzystanie wyłącznie z autoryzowanych punktów sprzedaży.

Jak bezpiecznie kupować bilety?

Podstawowa zasada jest prosta: zanim klikniesz „kupuję”, dokładnie przeczytaj regulamin wydarzenia oraz serwisu biletowego. Zwróć szczególną uwagę na zapisy dotyczące odwołania imprezy, zmian w programie i procedury zwrotu pieniędzy.

Zawsze sprawdzaj ostateczną cenę w podsumowaniu zamówienia i upewnij się, że zawiera wszystkie opłaty. Jeśli coś wzbudzi Twoje wątpliwości, nie spiesz się z płatnością. Poświęcenie kilku dodatkowych minut na weryfikację może oszczędzić nerwów i uchronić portfel przed niechcianym drenażem.

18