Seniorzy mają ekstra rabat na paliwo! Wystarczy, że pojawią się na stacji

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Marta Kowalska
2026-03-30 13:42

Wielu seniorów w Polsce regularnie przepłaca na stacji benzynowej, choć wcale nie musi. Przysługuje im zniżka na paliwo, o której większość nie ma pojęcia. Wystarczy jeden dokument, by płacić kilka lub nawet kilkanaście groszy mniej za każdy litr benzyny, diesla czy LPG – i to na największych sieciach stacji w całej Polsce.

Starszy mężczyzna tankuje samochód na stacji paliw, trzymając zielony pistolet wlewu paliwa w otwartym wlewie pojazdu.

  • Kto dokładnie może dostać Kartę Dużej Rodziny – warunki są prostsze, niż myślisz.
  • Na których stacjach paliw obowiązuje zniżka i ile wynosi na Orlenie, Shellu i Circle K.
  • Jak skorzystać z rabatu – wystarczy jeden prosty gest przed płatnością.
  • Jakie inne ulgi czekają na posiadaczy Karty Dużej Rodziny poza stacją benzynową.
Karta Dużej Rodziny – nie tylko dla młodych rodziców

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program wsparcia rodzin wielodzietnych. Daje dostęp do zniżek w setkach miejsc – zarówno w instytucjach publicznych, jak i u prywatnych partnerów. Ale co najważniejsze, uprawnia do tańszego tankowania paliwa. 

Wiele osób uważa, że program dotyczy wyłącznie młodych rodzin z dziećmi. To błąd. Od 2019 roku z Karty Dużej Rodziny mogą korzystać również seniorzy. Warunek jest jeden: trzeba wychować co najmniej troje dzieci. Nie ma znaczenia, czy dzieci są już dorosłe i samodzielne.

Kto może ubiegać się o Kartę Dużej Rodziny?

Uprawnionymi do Karty są:

  • rodzice i opiekunowie, którzy wychowali lub wychowują co najmniej troje dzieci,
  • rodzice zastępczy i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka,
  • dzieci do 18. roku życia (lub do 25 lat, jeśli uczą się),
  • dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – bez względu na wiek.

Seniorzy, którzy wychowali troje lub więcej dzieci, spełniają ten warunek automatycznie. Mogą złożyć wniosek o Kartę i korzystać ze wszystkich dostępnych zniżek.

Tańsze paliwo dla seniorów – ile wynosi zniżka?

To właśnie rabat na paliwo jest jedną z najbardziej opłacalnych korzyści Karty Dużej Rodziny. Zniżki obowiązują na popularnych stacjach w całej Polsce.

Wystarczy okazać Kartę przed płatnością, a rabat zostaje naliczony automatycznie.

Orlen – zniżka z Kartą Dużej Rodziny

Na stacjach Orlen posiadacze Karty Dużej Rodziny płacą 8 groszy mniej za litr paliw standardowych: EFECTA 95, EFECTA Diesel oraz LPG. Na paliwa premium – VERVA 98 i ON – zniżka wynosi 10 groszy za litr. Do tego dochodzi 20 proc. rabatu na ofertę Stop Cafe i usługi myjni.

Shell – rabat na paliwo dla rodzin wielodzietnych

Na stacjach Shell obowiązuje 8 groszy zniżki za litr Shell FuelSave 95 i Diesel. Na Shell AutoGas rabat wynosi 3 grosze za litr. Dodatkowo można liczyć na 20 proc. zniżki na wybrane produkty spożywcze.

Circle K – nawet 15 groszy taniej za litr

Na stacjach Circle K zniżka na paliwa podstawowe to 8 groszy za litr. Na paliwa premium – MilesPLUS 95/98, MilesPLUS Diesel i diesel arktyczny – rabat sięga nawet 15 groszy za litr. Posiadacze Karty mogą też skorzystać z 25 proc. zniżki na myjnię (pakiety Standard, Premium, Premium Super Sezon) oraz 20 proc. rabatu na kawę i dania na ciepło.

Na stacjach Circle K Express zniżka wynosi 5 groszy za litr na paliwa podstawowe i 10 groszy na paliwa premium.

Jakie inne zniżki daje Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny to nie tylko tańsze tankowanie. Zakres benefitów jest bardzo szeroki i stale się powiększa.

Seniorzy z Kartą mogą liczyć m.in. na:

  • 37 proc. zniżki na przejazdy kolejowe w ofercie „Rodzina” u przewoźnika PKP Intercity,
  • tańsze bilety do muzeów, teatrów i parków narodowych,
  • rabaty w aptekach, salonach optycznych i prywatnych placówkach medycznych,
  • promocje w popularnych sieciach handlowych – Carrefour, Lidl, Empik i innych,
  • specjalne oferty w restauracjach i hotelach.

Jak wyrobić Kartę Dużej Rodziny?

Wniosek o Kartę Dużej Rodziny można złożyć przez internet – za pośrednictwem portalu Emp@tia lub aplikacji mObywatel. Można też udać się osobiście do urzędu gminy lub miasta.

Karta wydawana jest bezpłatnie. Działa zarówno w formie plastikowej, jak i elektronicznej – w aplikacji mobilnej mObywatel.

Warto zadbać o jej wyrobienie jak najszybciej. Oszczędności na paliwie, zakupach i kulturze szybko się sumują.

Źródło: informacje o programie Karta Dużej Rodziny i ofertach partnerów sieci stacji paliw.

