Seniorzy mają ekstra rabat na paliwo! Wystarczy, że pojawią się na stacji

Kto dokładnie może dostać Kartę Dużej Rodziny – warunki są prostsze, niż myślisz.

Na których stacjach paliw obowiązuje zniżka i ile wynosi na Orlenie, Shellu i Circle K.

Jak skorzystać z rabatu – wystarczy jeden prosty gest przed płatnością.

Jakie inne ulgi czekają na posiadaczy Karty Dużej Rodziny poza stacją benzynową.

Karta Dużej Rodziny – nie tylko dla młodych rodziców

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program wsparcia rodzin wielodzietnych. Daje dostęp do zniżek w setkach miejsc – zarówno w instytucjach publicznych, jak i u prywatnych partnerów. Ale co najważniejsze, uprawnia do tańszego tankowania paliwa.

Wiele osób uważa, że program dotyczy wyłącznie młodych rodzin z dziećmi. To błąd. Od 2019 roku z Karty Dużej Rodziny mogą korzystać również seniorzy. Warunek jest jeden: trzeba wychować co najmniej troje dzieci. Nie ma znaczenia, czy dzieci są już dorosłe i samodzielne.

Kto może ubiegać się o Kartę Dużej Rodziny?

Uprawnionymi do Karty są:

rodzice i opiekunowie , którzy wychowali lub wychowują co najmniej troje dzieci,

, którzy wychowali lub wychowują co najmniej troje dzieci, rodzice zastępczy i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka,

prowadzące rodzinne domy dziecka, dzieci do 18. roku życia (lub do 25 lat, jeśli uczą się),

(lub do 25 lat, jeśli uczą się), dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – bez względu na wiek.

Seniorzy, którzy wychowali troje lub więcej dzieci, spełniają ten warunek automatycznie. Mogą złożyć wniosek o Kartę i korzystać ze wszystkich dostępnych zniżek.

Tańsze paliwo dla seniorów – ile wynosi zniżka?

To właśnie rabat na paliwo jest jedną z najbardziej opłacalnych korzyści Karty Dużej Rodziny. Zniżki obowiązują na popularnych stacjach w całej Polsce.

Wystarczy okazać Kartę przed płatnością, a rabat zostaje naliczony automatycznie.

Orlen – zniżka z Kartą Dużej Rodziny

Na stacjach Orlen posiadacze Karty Dużej Rodziny płacą 8 groszy mniej za litr paliw standardowych: EFECTA 95, EFECTA Diesel oraz LPG. Na paliwa premium – VERVA 98 i ON – zniżka wynosi 10 groszy za litr. Do tego dochodzi 20 proc. rabatu na ofertę Stop Cafe i usługi myjni.

Shell – rabat na paliwo dla rodzin wielodzietnych

Na stacjach Shell obowiązuje 8 groszy zniżki za litr Shell FuelSave 95 i Diesel. Na Shell AutoGas rabat wynosi 3 grosze za litr. Dodatkowo można liczyć na 20 proc. zniżki na wybrane produkty spożywcze.

Circle K – nawet 15 groszy taniej za litr

Na stacjach Circle K zniżka na paliwa podstawowe to 8 groszy za litr. Na paliwa premium – MilesPLUS 95/98, MilesPLUS Diesel i diesel arktyczny – rabat sięga nawet 15 groszy za litr. Posiadacze Karty mogą też skorzystać z 25 proc. zniżki na myjnię (pakiety Standard, Premium, Premium Super Sezon) oraz 20 proc. rabatu na kawę i dania na ciepło.

Na stacjach Circle K Express zniżka wynosi 5 groszy za litr na paliwa podstawowe i 10 groszy na paliwa premium.

Jakie inne zniżki daje Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny to nie tylko tańsze tankowanie. Zakres benefitów jest bardzo szeroki i stale się powiększa.

Seniorzy z Kartą mogą liczyć m.in. na:

37 proc. zniżki na przejazdy kolejowe w ofercie „Rodzina” u przewoźnika PKP Intercity,

tańsze bilety do muzeów, teatrów i parków narodowych,

rabaty w aptekach, salonach optycznych i prywatnych placówkach medycznych,

promocje w popularnych sieciach handlowych – Carrefour, Lidl, Empik i innych,

specjalne oferty w restauracjach i hotelach.

Jak wyrobić Kartę Dużej Rodziny?

Wniosek o Kartę Dużej Rodziny można złożyć przez internet – za pośrednictwem portalu Emp@tia lub aplikacji mObywatel. Można też udać się osobiście do urzędu gminy lub miasta.

Karta wydawana jest bezpłatnie. Działa zarówno w formie plastikowej, jak i elektronicznej – w aplikacji mobilnej mObywatel.

Warto zadbać o jej wyrobienie jak najszybciej. Oszczędności na paliwie, zakupach i kulturze szybko się sumują.

Źródło: informacje o programie Karta Dużej Rodziny i ofertach partnerów sieci stacji paliw.

