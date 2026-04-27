Informacja o obowiązkowych kodach na workach na śmieci od 1 maja w całej Polsce jest fałszywa; to jedynie lokalny program pilotażowy

Program pilotażowy startuje 1 maja w Jarosławiu na Podkarpaciu i polega na naklejaniu indywidualnych kodów kreskowych na worki z odpadami w celu edukacji i poprawy recyklingu

Mieszkańcy Jarosławia otrzymają 50 naklejek z kodem, ale worki bez nich również będą odbierane, a pilotaż potrwa do końca 2026 roku

Systemy kodów na workach nie są nowością w Polsce (np. Wyszogród, Wołomin) i mają na celu lepszą kontrolę segregacji oraz unikanie kar za niespełnienie celów recyklingowych.

Internetowa burza o kody na śmieciach w Polsce od 1 maja

W drugiej połowie kwietnia w mediach społecznościowych zaczęła krążyć grafika z krótkim, ale niepokojącym komunikatem: "Od 1 maja worki będą oznaczane kodami. Wyda się, kto nie segreguje śmieci". Lakoniczny przekaz, pozbawiony szerszego kontekstu, został przez wielu internautów odebrany jako zapowiedź ogólnokrajowej rewolucji w systemie odbioru odpadów. W sieci natychmiast zawrzało. Ludzie dopytywali, kto i w jaki sposób zamierza egzekwować nowy obowiązek, a niektórzy wprost wyrażali swoje oburzenie, pisząc o "śmieciowej mafii".

Dezinformację podchwyciły niektóre portale internetowe, publikując artykuły z nagłówkami sugerującymi, że zmiana dotyczy wszystkich Polaków. To tylko spotęgowało zamieszanie i falę spekulacji. Komentujący obawiali się drastycznych podwyżek opłat za odbiór odpadów, a także tego, że ludzie w obawie przed kontrolą zaczną wyrzucać śmieci do lasu lub palić nimi w piecach. Szybko okazało się jednak, że prawda jest zupełnie inna. Informacja o tym, że od 1 maja w całej Polsce obowiązywać będą kody na workach na śmieci, jest nieprawdziwa.

Na czym polega pilotażowy program w Jarosławiu?

Całe zamieszanie dotyczy lokalnego programu pilotażowego, który startuje 1 maja w Jarosławiu, 35-tysięcznym mieście na Podkarpaciu. Urząd Miasta Jarosławia wyjaśnia, że celem akcji jest przede wszystkim edukacja i "wypracowanie optymalnych standardów segregacji", a nie karanie mieszkańców. W ramach programu mieszkańcy, którzy złożyli deklarację śmieciową, otrzymają pakiet 50 naklejek z indywidualnym kodem kreskowym. Od 1 maja będą zobowiązani do naklejania ich na każdy worek z odpadami, niezależnie od jego zawartości.

Co ważne, władze miasta uspokajają, że "worki bez naklejek również będą odbierane zgodnie z harmonogramem". Pilotaż w tej formie ma potrwać do końca 2026 roku. Dzięki kodom miasto chce sprawdzić, czy system gospodarowania odpadami jest szczelny i rozwiązać problem podrzucania śmieci, na który często skarżą się zarządcy nieruchomości. Lepsza segregacja to także korzyść finansowa – pozwala gminie uniknąć kar za niedotrzymanie unijnych poziomów recyklingu.

Kody kreskowe na workach to nie nowość w Polsce

Rozwiązanie, które testuje Jarosław, nie jest w Polsce niczym nowym. Podobne systemy identyfikacji odpadów od lat z powodzeniem funkcjonują w wielu innych miejscach. Kody kreskowe na worki stosują już od 2021 roku między innymi gmina i miasto Wyszogród oraz gmina Wołomin na Mazowszu. Od przyszłego roku takie same zasady wprowadzi podkarpacka gmina Medyka.

Kody przypisywane do konkretnych adresów umożliwiają gminom skuteczne sprawdzenie, czy mieszkańcy wywiązują się z ustawowego obowiązku prawidłowej segregacji śmieci. Zgodnie z ustawą o odpadach, gminy muszą nakładać podwyższone opłaty na osoby, które nie segregują odpadów. Stawka może być nawet kilkukrotnie wyższa od podstawowej. Wprowadzanie systemów kodów kreskowych czy kodów QR to dla samorządów narzędzie, które pozwala nie tylko dyscyplinować mieszkańców, ale przede wszystkim realizować coraz bardziej rygorystyczne cele recyklingowe i unikać wysokich kar finansowych.

