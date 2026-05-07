Polska jako pierwsza w UE podpisuje umowę SAFE.

To 190 mld zł na rozwój obronności i przemysłu.

Premier Tusk i komisarze UE będą obecni na podpisaniu.

Co to oznacza dla polskiej gospodarki i bezpieczeństwa?

W piątek o godz. 13.30 w siedzibie KPRM odbędzie się uroczyste podpisanie umowy dotyczącej programu SAFE. W wydarzeniu weźmie udział premier Donald Tusk, który ma również wygłosić specjalne wystąpienie.

Polska będzie pierwszym krajem Unii Europejskiej, który podpisze taką umowę. Stawka jest ogromna — chodzi o niemal 43,7 mld euro, czyli około 190 mld zł niskooprocentowanych pożyczek na rozwój bezpieczeństwa i przemysłu obronnego.

Gigantyczne pieniądze dla Polski

Program SAFE został stworzony przez Unię Europejską jako odpowiedź na rosnące zagrożenia bezpieczeństwa po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Mechanizm zakłada wspólne finansowanie wydatków obronnych państw UE przy pomocy unijnych obligacji. Według rządu Polska stanie się największym beneficjentem programu w całej Europie.

Środki mają zostać przeznaczone m.in. na:

program Tarcza Wschód,

systemy antydronowe,

obronę przeciwlotniczą,

artylerię,

modernizację infrastruktury wojskowej i transportowej.

Rząd podkreśla jednocześnie, że aż 89 proc. pieniędzy ma trafić do polskiej gospodarki i krajowego przemysłu. To oznacza nie tylko inwestycje w bezpieczeństwo, ale także nowe kontrakty dla firm i dodatkowe miejsca pracy.

Do Warszawy lecą komisarze UE

Podpisanie umowy SAFE ma mieć bardzo uroczysty charakter. Do Warszawy przylatują specjalnie komisarze Komisji Europejskiej: Piotr Serafin oraz Andrius Kubilius.

Z polskiej strony dokument podpiszą wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Sama obecność Donalda Tuska pokazuje, jak duże znaczenie polityczne rząd nadaje całemu projektowi.

W tle weto Karola Nawrockiego

Program SAFE od miesięcy wywołuje polityczne napięcia. W marcu prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą mechanizm w Polsce. Rząd zdecydował się jednak obejść problem poprzez specjalną uchwałę dotyczącą programu Polska Zbrojna. Dzięki temu możliwe stało się podpisanie umowy z Komisją Europejską mimo prezydenckiego weta. Pożyczkę ma formalnie zaciągnąć Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Europa szykuje zbrojeniową mobilizację

SAFE to jeden z największych projektów obronnych uruchomionych przez Unię Europejską po wybuchu wojny w Ukrainie. Cały program opiewa na 150 mld euro. Pieniądze mogą zostać przeznaczone m.in. na: amunicję, systemy rakietowe, technologie przeciwdronowe, cyberbezpieczeństwo, sztuczną inteligencję dla wojska, ochronę infrastruktury krytycznej. Unia Europejska chce w ten sposób przyspieszyć rozbudowę europejskiego przemysłu zbrojeniowego i uniezależnić się od dostaw spoza Europy.

Dla Polski piątkowe podpisanie umowy może oznaczać początek jednego z największych strumieni pieniędzy dla obronności i przemysłu w ostatnich dekadach.

