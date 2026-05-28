Łatwogang znów zebrał miliony złotych dla dzieci z dystrofią. "To nie ja je wpłaciłem"

Łatwogang zebrał ponad 20 milionów złotych na leczenie dzieci z dystrofią mięśniową Duchenne'a, pokonując rowerem trasę z Zakopanego do Gdańska w 50 godzin.

Ponad 65% zebranej kwoty pochodziło z małych wpłat poniżej 50 zł, co pokazuje niezwykłą siłę ponad 200 tysięcy Polaków wpłacających średnio co 1,5 sekundy.

Dzięki akcji udało się zebrać 12 mln zł dla Maksymiliana i pomóc Adasiowi, ale 2-letni Wojtuś wciąż potrzebuje 10 mln zł na ratującą życie terapię genową.

Akcja udowodniła, że to nie pojedynczy darczyńcy, lecz zbiorowość ponad 200 tysięcy osób, poprzez małe gesty, ma realną moc ratowania życia i zmieniania świata.

Jak rower i 50 godzin bez snu zmieniły życia trzem dzieciom

Łatwogang ruszył w niezwykłą podróż z Zakopanego do Gdańska — ponad 500 kilometrów na rowerze bez przerwy. Nie była to zwykła wyprawa. Każdy przejechany kilometr miał sens: pomóc Maksymilianowi, 8-letnemu chłopcu choremu na dystrofię mięśniową Duchenne'a, śmiertelną chorobę genetyczną powodującą zanik mięśni.

Dla Maksymiliana potrzebne było 12 milionów złotych na terapię genową w Stanach Zjednoczonych. To była ogromna kwota, ale Łatwogang znał już przepis na sukces. Wcześniej zorganizował akcję dla Fundacji Cancer Fighters, która przyniosła ponad 250 milionów złotych. Tym razem postanowił połączyć siłę swojego wizerunku z działaniem fizycznym — pedałowanie przez całą Polskę.

Emocje rosły z każdym przejechanym kilometrem. W Zakopanem Łatwogang startował z zerową kwotą, ale społeczność szybko się mobilizowała. Pierwszy milion złotych zebrano już po około godzinie od startu. Wiadomość rozeszła się jak fala — w mediach społecznościowych pojawiały się relacje na żywo, a ludzie na całej trasie z Zakopanego do Gdańska wychodzili na ulice, aby okazać wsparcie.

Ponad 200 tysięcy małych decyzji, które zmieniły wszystko

Dynamika zbiórki była oszałamiająca: darowizny wpływały średnio co 1,5 sekundy, czyli 14 000 zł na każdy przejechany kilometr i 34 złote na sekundę. Rekord padł wieczorem w niedzielę, gdy Łatwogang wjeżdżał na metę w Gdańsku. W ciągu zaledwie jednej godziny dokonano 10 624 darowizn na łączną kwotę prawie pół miliona złotych.

Na dedykowanej zbiórce w serwisie zrzutka.pl uzbierano pieniądze poprzez ponad 200 tysięcy transakcji. Średnia wpłata wyniosła zaledwie 48,75 zł. Ponad 65% całej kwoty pochodziło z darowizn poniżej 50 zł — to oznacza, że zwykli Polacy, pracownicy, uczniowie, emeryci, każdy wrzucił swoją cegiełkę.

Sieć pracowała jak żywy organizm. Pojawiły się też śmieszne internetowe easter eggi i żarty. Trzydzieści osób wpłaciło dokładnie 21,37 zł — kultową kwotę „papieską". Jeden darczyńca wykazał się matematyczną fantazją i wpłacił 3,14 zł (liczba pi), a siedem osób wybrało młodzieżowe „six-seven" — kwoty 6,76 lub 67,67 zł. To nie były przypadkowe liczby. To były małe wiadomości, małe gesty w ogromnym chórze wsparcia.

Korporacje również dołączyły do akcji. Firmy takie jak Neboa, dr Witt, Lubella, Tarczyński, Kuchnia Vikinga czy Savicki wpłaciły znaczące kwoty. Ale to nie one były bohaterkami tej historii. Podczas jednej ze swoich wypowiedzi Łatwogang jasno to powiedział: „Tych dwudziestu milionów ja nie wpłaciłem. Nie wpłaciła tego jedna osoba. Każdy z nas wpłacił 5, 10 zł i dzięki temu uratowaliśmy kilka żyć." Te słowa streszczały całą esencję akcji — to nie był triumf jednego człowieka czy jednej firmy, to był triumf zbiorowości.

Wyraźnie zauważalne było też, że w miejscowościach, przez które Łatwogang jechał najpierw — takich jak Zakopane czy Nowy Targ — wpłaty były wyższe niż średnia w reszcie Polski. Ludzie chcieli być bliscy bohaterowi akcji w momencie, gdy liczył się najbardziej.

Maksymilian uratowany, Adaś ma szansę, ale Wojtuś wciąż czeka

Cel zbiórki — 12 milionów zł dla Maksymiliana — osiągnięto jeszcze przed dojechaniem Łatwoganga do mety w Gdańsku. Maksymilian będzie mógł pojechać do Stanów Zjednoczonych na terapię genową. To było pierwsze zwycięstwo. Ale 20 milionów zł to była kwota zdecydowanie wyższa niż przewidywano. To otworzyło nowe możliwości. Pieniądze pomogły również Adasiowi, drugiemu dziecku choremu na dystrofię mięśniową Duchenne'a.

Jednak historia nie kończy się happy endem dla wszystkich. W momencie, gdy Łatwogang dojechał do mety, zbiórka wciąż trwała, bo potrzeba była jeszcze większa. O pomoc prosi 2-letni Wojtuś, również chory na DMD — tę samą chorobę co Maks i Adaś. Dla Wojtusia potrzebne jest 10 milionów zł na terapię genową w USA.

Historia Wojtusia jest szczególnie dramatyczna. Jego rodzicom przez siedem miesięcy własnych wysiłków udało się zebrać zaledwie 65 tysięcy zł. W przypadku DMD każdy dzień zwłoki działa na niekorzyść dziecka — mięśnie zanikają w tempie, które nie czeka na lepsze czasy. Gdy Łatwogang kończył swój stream, do celu Wojtusia brakowało około 10 milionów zł.

Siła grupy to coś więcej niż cyferki w tabeli

Historia Łatwoganga i 20 milionów zł to nie jest historia o pieniądzach. Ponad 200 tysięcy ludzi, z którymi nigdy się nie spotkamy, wpłacało po 5, 10, 50 zł. Dla Maksymiliana i Adasia to oznacza terapię, szanse na zdrowsze życie, nadzieję. Dla Wojtusia to oznacza, że walka jeszcze się nie skończyła — ale społeczność, która pokazała swoją siłę, wie już, jak działa zmienianie świata. Łatwogang na koniec powiedział coś, co powinno zostać zapamiętane: "Są najlepszymi ludźmi na całym świecie".

Liczby, które zmieniły trzy życia:

20 milionów zł zebrano

200 tysięcy wpłat dokonanych

48,75 zł — średnia wpłata

65% wpłat poniżej 50 zł

14 000 zł na kilometr

34 złote na sekundę

10 624 wpłat w ciągu jednej godziny (rekord)

Władimir Siemirunnij, łyżwiarz [IMPACT 2026]