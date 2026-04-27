Piotr Garkowski, znany jako Łatwogang, to 24-letni influencer z Radomia, który zdobył popularność na TikToku.

Wykonywał nietypowe wyzwania, nagrał piosenkę z Edem Sheeranem i pobił rekord polskiego Instagrama zdjęciem swojej stopy.

Zorganizował dziewięciodniową zbiórkę na rzecz Fundacji Cancer Fighters, zbierając ponad 250 milionów złotych.

Dzięki tej akcji został okrzyknięty "internetowym Jurkiem Owsiakiem".

Jego kariera rozpoczęła się w 2021 roku, a znakiem rozpoznawczym jest hasło "Łatwo!".

Kim jest Piotr Garkowski, czyli Łatwogang?

Piotr Garkowski, ukrywający się pod pseudonimem Łatwogang, to 24-letni influencer, który pochodzi z Radomia, choć sam żartobliwie koryguje, że "jest z Warszawy", gdy media podają błędne informacje. Jego kariera w sieci rozpoczęła się w 2021 roku na platformie TikTok, gdzie szybko zdobył ponad 2,4 miliona obserwujących. Charakterystyczny montaż, unikalne poczucie humoru oraz skłonność do podejmowania nietypowych, a czasem wręcz irracjonalnych wyzwań, stały się jego znakiem rozpoznawczym. Łatwogang, w odróżnieniu od wielu innych twórców, nie skupia się na prostych, powtarzalnych challenge'ach, lecz na oryginalnych pomysłach, które potrafią zaskoczyć i wzbudzić podziw, ale i niedowierzanie. Jego hasło "Łatwo!" wypowiadane po wykonaniu zadania, stało się symbolem jego podejścia do życia i twórczości.

Nietypowe wyzwania i głośne akcje Łatwoganga

Spektrum działań Łatwoganga jest naprawdę szerokie i często wykracza poza granice zdrowego rozsądku. Do jego najbardziej pamiętnych wyczynów należy stworzenie plaży w salonie rodziców, aby uczcić 100 milionów wyświetleń piosenki White'a 2115 "California", czy podróż do Ohio w USA tylko po to, by zatańczyć tam viralowy Ohio Dance. Nie brakuje też muzycznych współprac, m.in. z Julią Żugaj, Roxie Węgiel, Quebonafide, a nawet z samym Edem Sheeranem. Z brytyjskim gwiazdorem Łatwogang nie tylko nagrał piosenkę po polsku, ale także przejechał się z nim po wrocławskim rynku na podwójnym rowerze, co było efektem wyzwania dla widzów.

Łatwogang pobił również rekord najbardziej lajkowanego zdjęcia na polskim Instagramie, przebijając wynik rodzinnej fotki Friza i Wersow… własną stopą. Co więcej, to zdjęcie stopy influencera znalazło się na billboardach w całej Polsce. Był też odpowiedzialny za głośny prank z tablicą "Witamy w Bydgoszczy" postawioną przy wjeździe do Warszawy. Inne jego szalone pomysły to m.in. podróż do Australii w stroju kangura, stworzenie jeżdżącej cytryny, zrobienie 1500 pompek w stroju pokojówki czy przejazd na rowerze z Polski do Afryki, co zajęło mu 27 dni. Te nietypowe akcje sprawiły, że Łatwogang stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych influencerów w Polsce.

Łatwogang jako "internetowy Jurek Owsiak"

Jednak prawdziwą skalę wpływu Piotra Garkowskiego pokazała jego ostatnia inicjatywa. Za sprawą akcji, podczas której zebrał ponad 250 milionów złotych na pomoc dzieciom z rakiem, został okrzyknięty "internetowym Jurkiem Owsiakiem". Dziewięciodniowa zbiórka Łatwogang Cancer Fighters prowadzona była na platformie YouTube w formie nieprzerwanej transmisji na żywo (long streamu). Zakończyła się 26 kwietnia i przyniosła oszałamiającą kwotę. Do akcji włączyło się wiele gwiazd, które uczestniczyły online lub odwiedzały influencera w jego kawalerce na warszawskiej Pradze. Niektórzy goście, jak piosenkarka Katarzyna Nosowska czy influencerka Maffashion, w geście solidarności z dziećmi chorymi na raka, zdecydowali się nawet ogolić głowę przed kamerą. Ta akcja to dowód na to, że Łatwogang potrafi wykorzystać swoją popularność w szczytnym celu, inspirując tysiące ludzi do pomocy.

Fenomen i wpływ Łatwoganga na polski internet

Piotr Garkowski od samego początku swojej kariery kładł duży nacisk na interakcję z widzami, co jest kluczem do budowania tak ogromnych zasięgów. Jego wyzwania często angażują społeczność, tak jak w przypadku próby wprowadzenia słowa "gilbert" do Młodzieżowego Słowa Roku 2022, które miało być synonimem geniusza. Choć ostatecznie wygrała "essa", pomysł Łatwoganga pokazał siłę zaangażowania jego fanów.

Fenomen Łatwoganga polega na jego autentyczności i nieprzewidywalności. Nie boi się wychodzić poza schematy, a jego twórczość jest mieszanką humoru, kreatywności i szczyptą absurdu. To właśnie ta mieszanka sprawia, że jego kanały na TikToku i YouTube przyciągają miliony widzów. Od tworzenia jeżdżących cytryn, przez 1500 pompek w stroju pokojówki, po monumentalną zbiórkę charytatywną – Łatwogang udowadnia, że w internecie można osiągnąć sukces, łącząc rozrywkę z realnym wpływem na świat. Jego historia to inspirujący przykład tego, jak młody twórca może wykorzystać swoją platformę do czynienia dobra i inspirowania innych.

