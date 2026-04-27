Łatwogang rozbił bank. Firmy sypnęły milionami na akcję charytatywną

Dariusz Brzostek
PAP
2026-04-27 12:14

Fantastyczna inicjatywa, coś wspaniałego. Ponad 251 milionów złotych – tyle udało się zebrać w jednej z największych akcji charytatywnych w historii Polski. Za wszystkim stoi internetowy twórca Patryk Garkowski, znany jako Łatwogang. Jego stream przyciągnął tłumy i gigantyczne pieniądze. Zbiórka spotkała się z ogromnym odzewem ze strony biznesu.

Nikodem Rozbicki goli głowę na łyso, z uśmiechem i w okularach, podczas akcji charytatywnej Łatwogangu. Gest solidarności gwiazdy dla Fundacji Cancer Fighters, o czym przeczytasz na Super Biznes.
Łatwogang zbiera pieniądze dla Fundacji Cancer Fighters i dzieci chorych na nowotwory
Galeria zdjęć 70

Fantastyczna akcja zakończona sukcesem

Zbiórka dla Fundacji Cancer Fighters trwała od 17 do 26 kwietnia i zakończyła się prawdziwym finansowym nokautem. Największe emocje były na finiszu. W ostatnich minutach wpłynęły przelewy, które przyprawiają o zawrót głowy

Internet zrobił swoje. "To fenomen" – mówi medioznawca Karol Jachymek w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Jego zdaniem o sukcesie zdecydowały autentyczność i energia młodego twórcy, który połączył ludzi ponad podziałami

Gwiazdy włączyły się w akcję, aby pomóc dzieciom 

Do akcji ruszyły największe gwiazdy. Pojawili się m.in. Dorota Rabczewska, Robert Lewandowski, Adam Małysz czy Cezary Pazura. Niektórzy poszli o krok dalej i w geście solidarności golili włosy na wizji.

Były też niespodzianki z zagranicy. Specjalne nagranie wysłał sam Chris Martin, który zaśpiewał dla uczestników streamu.

Apolityczna akcja porwała cały kraj. Od internetu po telewizję wszędzie było o niej głośno. Impulsem do startu była piosenka Bedoes o walce z rakiem

Biznes nie został obojętny na apel o wsparcie

Łącznie na jednej z największych akcji charytatywnych w historii Polski udało się zebrać ponad 251 milionów złotych. Zbiórka spotkała się z ogromnym odzewem ze strony biznesu.

Wśród firm i przedsiębiorców, którzy wpłacili największe kwoty (powyżej 1 mln zł), wymieniani są: 

  • XTB: firma przekazała największą kwotę 6,25 mln zł
  • ZEN.com: 5,55 mln zł
  • Kuchnia Vikinga: 5,1 mln zł
  • WK DZIK: 5 mln zł
  • Budimex: 3,01 mln zł
  • InPost: łącznie 3 mln zł
  • Tymbark:  2,51 mln zł
  • Wizi: 1,41 mln zł
  • Wydawnictwo Niezwykłe: 1,3 mln zł
  • Pitbull (marka odzieżowa): 1,2 mln zł
  • Eveline Cosmetics: 1,2 mln zł
  • ING Bank Śląski: 1,11 mln zł
  • Erste Bank Polska: 1,11 mln zł
  • OnlyBio & Stars.Space: 1 mln zł
  • Apart: 1 mln zł
  • NEBOA: 1 mln zł 

