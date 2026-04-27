Fantastyczna akcja zakończona sukcesem
Zbiórka dla Fundacji Cancer Fighters trwała od 17 do 26 kwietnia i zakończyła się prawdziwym finansowym nokautem. Największe emocje były na finiszu. W ostatnich minutach wpłynęły przelewy, które przyprawiają o zawrót głowy.
Internet zrobił swoje. "To fenomen" – mówi medioznawca Karol Jachymek w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Jego zdaniem o sukcesie zdecydowały autentyczność i energia młodego twórcy, który połączył ludzi ponad podziałami.
Gwiazdy włączyły się w akcję, aby pomóc dzieciom
Do akcji ruszyły największe gwiazdy. Pojawili się m.in. Dorota Rabczewska, Robert Lewandowski, Adam Małysz czy Cezary Pazura. Niektórzy poszli o krok dalej i w geście solidarności golili włosy na wizji.
Były też niespodzianki z zagranicy. Specjalne nagranie wysłał sam Chris Martin, który zaśpiewał dla uczestników streamu.
Apolityczna akcja porwała cały kraj. Od internetu po telewizję wszędzie było o niej głośno. Impulsem do startu była piosenka Bedoes o walce z rakiem.
Biznes nie został obojętny na apel o wsparcie
Łącznie na jednej z największych akcji charytatywnych w historii Polski udało się zebrać ponad 251 milionów złotych. Zbiórka spotkała się z ogromnym odzewem ze strony biznesu.
Wśród firm i przedsiębiorców, którzy wpłacili największe kwoty (powyżej 1 mln zł), wymieniani są:
- XTB: firma przekazała największą kwotę 6,25 mln zł
- ZEN.com: 5,55 mln zł
- Kuchnia Vikinga: 5,1 mln zł
- WK DZIK: 5 mln zł
- Budimex: 3,01 mln zł
- InPost: łącznie 3 mln zł
- Tymbark: 2,51 mln zł
- Wizi: 1,41 mln zł
- Wydawnictwo Niezwykłe: 1,3 mln zł
- Pitbull (marka odzieżowa): 1,2 mln zł
- Eveline Cosmetics: 1,2 mln zł
- ING Bank Śląski: 1,11 mln zł
- Erste Bank Polska: 1,11 mln zł
- OnlyBio & Stars.Space: 1 mln zł
- Apart: 1 mln zł
- NEBOA: 1 mln zł
Polecany artykuł: