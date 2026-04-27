Fantastyczna akcja zakończona sukcesem

Zbiórka dla Fundacji Cancer Fighters trwała od 17 do 26 kwietnia i zakończyła się prawdziwym finansowym nokautem. Największe emocje były na finiszu. W ostatnich minutach wpłynęły przelewy, które przyprawiają o zawrót głowy.

Internet zrobił swoje. "To fenomen" – mówi medioznawca Karol Jachymek w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Jego zdaniem o sukcesie zdecydowały autentyczność i energia młodego twórcy, który połączył ludzi ponad podziałami.

Gwiazdy włączyły się w akcję, aby pomóc dzieciom

Do akcji ruszyły największe gwiazdy. Pojawili się m.in. Dorota Rabczewska, Robert Lewandowski, Adam Małysz czy Cezary Pazura. Niektórzy poszli o krok dalej i w geście solidarności golili włosy na wizji.

Były też niespodzianki z zagranicy. Specjalne nagranie wysłał sam Chris Martin, który zaśpiewał dla uczestników streamu.

Apolityczna akcja porwała cały kraj. Od internetu po telewizję wszędzie było o niej głośno. Impulsem do startu była piosenka Bedoes o walce z rakiem.

Biznes nie został obojętny na apel o wsparcie

Łącznie na jednej z największych akcji charytatywnych w historii Polski udało się zebrać ponad 251 milionów złotych. Zbiórka spotkała się z ogromnym odzewem ze strony biznesu.

Wśród firm i przedsiębiorców, którzy wpłacili największe kwoty (powyżej 1 mln zł), wymieniani są:

XTB: firma przekazała największą kwotę 6,25 mln zł

ZEN.com: 5,55 mln zł

Kuchnia Vikinga: 5,1 mln zł

WK DZIK: 5 mln zł

Budimex: 3,01 mln zł

InPost: łącznie 3 mln zł

Tymbark: 2,51 mln zł

Wizi: 1,41 mln zł

Wydawnictwo Niezwykłe: 1,3 mln zł

Pitbull (marka odzieżowa): 1,2 mln zł

Eveline Cosmetics: 1,2 mln zł

ING Bank Śląski: 1,11 mln zł

Erste Bank Polska: 1,11 mln zł

OnlyBio & Stars.Space: 1 mln zł

Apart: 1 mln zł

NEBOA: 1 mln zł

250 mln zł❣️Światowy rekord. Szalony weekend za nami.@InPostPL wpłacił 6,3 mln zł z dumą będąc częścią akcji, która niesie realną nadzieję dzieciom walczącym z rakiem.I przede wszystkim wielki dowód na to, że Polska jest krajem ludzi dobrej woli, którzy potrafią działać razem… pic.twitter.com/fdb7XVc4Q6— Rafał Brzoska (@RBrzoska) April 27, 2026

PTNW - Renata Kaznowska