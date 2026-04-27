Podczas streamu Łatwogang, który oglądało 1,5 mln widzów, Zrzutka.pl zebrała 1 milion złotych w 30 minut dla Cancer Fighters, gdy inne platformy uległy przeciążeniu.

Główne serwery zbiórek (Siepomaga, Tipply) nie wytrzymały nagłego, lawinowego napływu wpłat, co pokazało ograniczenia infrastrukturalne.

Zrzutka.pl błyskawicznie przejęła ruch, obsługując 17,78 miliona zapytań i ponad 20 tysięcy wpłacających w zaledwie 40 minut.

Wydarzenie to podkreśla siłę mobilizacji społeczności internetowej i znaczenie odpornej infrastruktury technologicznej w obliczu ekstremalnych wyzwań.

Niespodziewane wyzwanie: Jak transmisja Łatwogang zaskoczyła platformy zbiórkowe

Wydarzenie z udziałem Łatwogang pokazało, jak szybko i nieprzewidywalnie może działać społeczność internetowa. Krótko po godzinie 20:00, zamiast stopniowego wzrostu, ruch na platformach zbiórkowych przybrał formę klasycznego „flash crowd” – niemal pionowego skoku liczby użytkowników. Ten gwałtowny napływ okazał się zbyt dużym obciążeniem dla serwerów głównych zbiórek, czyli Siepomaga i Tipply, które w pewnym momencie przestały być dostępne. To jednak nie zakończyło akcji, a jedynie przekierowało uwagę na inne rozwiązania.

Zrzutka.pl w akcji: Przejęcie ruchu i imponujące wyniki zbiórki w krótkim czasie

W krytycznym momencie, na ostatnie 40 minut transmisji, ruch został błyskawicznie przekierowany na platformę Zrzutka.pl, która natychmiast przejęła obsługę wpłat. Efekt tej „operacji na żywo” był spektakularny: w mniej niż 30 minut zebrano ponad 1 milion złotych. Co więcej, w tym krótkim oknie czasowym odnotowano ponad 20 tysięcy wpłacających, a napływ środków kontynuował się nawet po zakończeniu streamu. To dowód na niezwykłą skuteczność i odporność platformy w obliczu niespodziewanych wyzwań.

Jak infrastruktura Zrzutka.pl poradziła sobie z nagłym skokiem zapytań?

Z perspektywy technologicznej, był to scenariusz skrajny. W ciągu zaledwie 40 minut infrastruktura Zrzutka.pl obsłużyła aż 17,78 miliona zapytań, osiągając w szczycie ruch do 2 milionów requestów. Kluczowy był nie tylko sam wolumen, ale przede wszystkim charakter tego ruchu – gwałtowny i niemal natychmiastowy skok po godzinie 21:00. Krzysztof Ilnicki, CTO Zrzutka.pl, podkreślił, że "W takich momentach technologia przestaje być tłem, a staje się krytyczną infrastrukturą". System musiał być gotowy na wykładniczy wzrost ruchu w ciągu minut, co stanowi jedno z najtrudniejszych zadań dla każdej platformy online.

Znaczenie gotowości systemów i siła społeczności internetowej

Wydarzenie z Łatwogangiem jasno pokazało dwie rzeczy. Po pierwsze, skalę mobilizacji społeczności internetowej, która jest w stanie w rekordowo krótkim czasie zebrać ogromne środki na szczytny cel. Po drugie, ujawniło ograniczenia infrastrukturalne, które mogą wystąpić w sytuacji nagłego, masowego zainteresowania. Jednocześnie, był to przykład skutecznego przejęcia ruchu w trakcie trwającej akcji, co pozwoliło na kontynuowanie zbiórki bez przerywania strumienia wpłat. Zbiórka wciąż trwa, a każdy może dołączyć i stać się częścią tej niezwykłej historii, wspierając podopiecznych Cancer Fighters.

