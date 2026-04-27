- Podczas streamu Łatwogang, który oglądało 1,5 mln widzów, Zrzutka.pl zebrała 1 milion złotych w 30 minut dla Cancer Fighters, gdy inne platformy uległy przeciążeniu.
- Główne serwery zbiórek (Siepomaga, Tipply) nie wytrzymały nagłego, lawinowego napływu wpłat, co pokazało ograniczenia infrastrukturalne.
- Zrzutka.pl błyskawicznie przejęła ruch, obsługując 17,78 miliona zapytań i ponad 20 tysięcy wpłacających w zaledwie 40 minut.
- Wydarzenie to podkreśla siłę mobilizacji społeczności internetowej i znaczenie odpornej infrastruktury technologicznej w obliczu ekstremalnych wyzwań.
Niespodziewane wyzwanie: Jak transmisja Łatwogang zaskoczyła platformy zbiórkowe
Wydarzenie z udziałem Łatwogang pokazało, jak szybko i nieprzewidywalnie może działać społeczność internetowa. Krótko po godzinie 20:00, zamiast stopniowego wzrostu, ruch na platformach zbiórkowych przybrał formę klasycznego „flash crowd” – niemal pionowego skoku liczby użytkowników. Ten gwałtowny napływ okazał się zbyt dużym obciążeniem dla serwerów głównych zbiórek, czyli Siepomaga i Tipply, które w pewnym momencie przestały być dostępne. To jednak nie zakończyło akcji, a jedynie przekierowało uwagę na inne rozwiązania.
Zrzutka.pl w akcji: Przejęcie ruchu i imponujące wyniki zbiórki w krótkim czasie
W krytycznym momencie, na ostatnie 40 minut transmisji, ruch został błyskawicznie przekierowany na platformę Zrzutka.pl, która natychmiast przejęła obsługę wpłat. Efekt tej „operacji na żywo” był spektakularny: w mniej niż 30 minut zebrano ponad 1 milion złotych. Co więcej, w tym krótkim oknie czasowym odnotowano ponad 20 tysięcy wpłacających, a napływ środków kontynuował się nawet po zakończeniu streamu. To dowód na niezwykłą skuteczność i odporność platformy w obliczu niespodziewanych wyzwań.
Jak infrastruktura Zrzutka.pl poradziła sobie z nagłym skokiem zapytań?
Z perspektywy technologicznej, był to scenariusz skrajny. W ciągu zaledwie 40 minut infrastruktura Zrzutka.pl obsłużyła aż 17,78 miliona zapytań, osiągając w szczycie ruch do 2 milionów requestów. Kluczowy był nie tylko sam wolumen, ale przede wszystkim charakter tego ruchu – gwałtowny i niemal natychmiastowy skok po godzinie 21:00. Krzysztof Ilnicki, CTO Zrzutka.pl, podkreślił, że "W takich momentach technologia przestaje być tłem, a staje się krytyczną infrastrukturą". System musiał być gotowy na wykładniczy wzrost ruchu w ciągu minut, co stanowi jedno z najtrudniejszych zadań dla każdej platformy online.
Znaczenie gotowości systemów i siła społeczności internetowej
Wydarzenie z Łatwogangiem jasno pokazało dwie rzeczy. Po pierwsze, skalę mobilizacji społeczności internetowej, która jest w stanie w rekordowo krótkim czasie zebrać ogromne środki na szczytny cel. Po drugie, ujawniło ograniczenia infrastrukturalne, które mogą wystąpić w sytuacji nagłego, masowego zainteresowania. Jednocześnie, był to przykład skutecznego przejęcia ruchu w trakcie trwającej akcji, co pozwoliło na kontynuowanie zbiórki bez przerywania strumienia wpłat. Zbiórka wciąż trwa, a każdy może dołączyć i stać się częścią tej niezwykłej historii, wspierając podopiecznych Cancer Fighters.
