Wielka awaria w czasie zbiórki Łatwogang! Tego nikt się nie spodziewał

Łukasz Trybulski
Łukasz Trybulski
2026-04-27 12:45

O streamie Łatwogang mówi cała Polska. Transmisja na YouTube, obserwowana przez ponad 1,5 miliona widzów, wywołała nagły, lawinowy wzrost ruchu i wpłat na szczytny cel – zbiórkę dla podopiecznych Cancer Fighters. W kulminacyjnym momencie, gdy główne serwery zbiórki (Siepomaga i Tipply) uległy przeciążeniu, to właśnie Zrzutka.pl przejęła ruch i zebrała 1 milion złotych w zaledwie pół godziny, udowadniając swoją gotowość na ekstremalne wyzwania.

Nikodem Rozbicki goli głowę na łyso, z uśmiechem i w okularach, podczas akcji charytatywnej Łatwogangu. Gest solidarności gwiazdy dla Fundacji Cancer Fighters, o czym przeczytasz na Super Biznes.
Łatwogang zbiera pieniądze dla Fundacji Cancer Fighters i dzieci chorych na nowotwory Łatwogang zbiera pieniądze dla Fundacji Cancer Fighters i dzieci chorych na nowotwory Łatwogang zbiera pieniądze dla Fundacji Cancer Fighters i dzieci chorych na nowotwory Łatwogang zbiera pieniądze dla Fundacji Cancer Fighters i dzieci chorych na nowotwory
Galeria zdjęć 70
Super Biznes SE Google News
  • Podczas streamu Łatwogang, który oglądało 1,5 mln widzów, Zrzutka.pl zebrała 1 milion złotych w 30 minut dla Cancer Fighters, gdy inne platformy uległy przeciążeniu.
  • Główne serwery zbiórek (Siepomaga, Tipply) nie wytrzymały nagłego, lawinowego napływu wpłat, co pokazało ograniczenia infrastrukturalne.
  • Zrzutka.pl błyskawicznie przejęła ruch, obsługując 17,78 miliona zapytań i ponad 20 tysięcy wpłacających w zaledwie 40 minut.
  • Wydarzenie to podkreśla siłę mobilizacji społeczności internetowej i znaczenie odpornej infrastruktury technologicznej w obliczu ekstremalnych wyzwań.

Niespodziewane wyzwanie: Jak transmisja Łatwogang zaskoczyła platformy zbiórkowe

Wydarzenie z udziałem Łatwogang pokazało, jak szybko i nieprzewidywalnie może działać społeczność internetowa. Krótko po godzinie 20:00, zamiast stopniowego wzrostu, ruch na platformach zbiórkowych przybrał formę klasycznego „flash crowd” – niemal pionowego skoku liczby użytkowników. Ten gwałtowny napływ okazał się zbyt dużym obciążeniem dla serwerów głównych zbiórek, czyli Siepomaga i Tipply, które w pewnym momencie przestały być dostępne. To jednak nie zakończyło akcji, a jedynie przekierowało uwagę na inne rozwiązania.

Zrzutka.pl w akcji: Przejęcie ruchu i imponujące wyniki zbiórki w krótkim czasie

W krytycznym momencie, na ostatnie 40 minut transmisji, ruch został błyskawicznie przekierowany na platformę Zrzutka.pl, która natychmiast przejęła obsługę wpłat. Efekt tej „operacji na żywo” był spektakularny: w mniej niż 30 minut zebrano ponad 1 milion złotych. Co więcej, w tym krótkim oknie czasowym odnotowano ponad 20 tysięcy wpłacających, a napływ środków kontynuował się nawet po zakończeniu streamu. To dowód na niezwykłą skuteczność i odporność platformy w obliczu niespodziewanych wyzwań.

Jak infrastruktura Zrzutka.pl poradziła sobie z nagłym skokiem zapytań?

Z perspektywy technologicznej, był to scenariusz skrajny. W ciągu zaledwie 40 minut infrastruktura Zrzutka.pl obsłużyła aż 17,78 miliona zapytań, osiągając w szczycie ruch do 2 milionów requestów. Kluczowy był nie tylko sam wolumen, ale przede wszystkim charakter tego ruchu – gwałtowny i niemal natychmiastowy skok po godzinie 21:00. Krzysztof Ilnicki, CTO Zrzutka.pl, podkreślił, że "W takich momentach technologia przestaje być tłem, a staje się krytyczną infrastrukturą". System musiał być gotowy na wykładniczy wzrost ruchu w ciągu minut, co stanowi jedno z najtrudniejszych zadań dla każdej platformy online.

Znaczenie gotowości systemów i siła społeczności internetowej

Wydarzenie z Łatwogangiem jasno pokazało dwie rzeczy. Po pierwsze, skalę mobilizacji społeczności internetowej, która jest w stanie w rekordowo krótkim czasie zebrać ogromne środki na szczytny cel. Po drugie, ujawniło ograniczenia infrastrukturalne, które mogą wystąpić w sytuacji nagłego, masowego zainteresowania. Jednocześnie, był to przykład skutecznego przejęcia ruchu w trakcie trwającej akcji, co pozwoliło na kontynuowanie zbiórki bez przerywania strumienia wpłat. Zbiórka wciąż trwa, a każdy może dołączyć i stać się częścią tej niezwykłej historii, wspierając podopiecznych Cancer Fighters.

ZBIÓRKA NA ZRZUTKA.PL WCIĄŻ TRWA!

Polecany artykuł:

Ile zarabiają polscy influencerzy? Najnowsze dane mogą zaskoczyć
EKG 2026 - Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji
Zachodnie gwiazdy w PRL-u! Pamiętasz ich wizyty w Polsce Ludowej?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

STREAMING
ZBIÓRKA
YOUTUBERZY