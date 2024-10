Ile zarabiają polscy influencerzy? Najnowsze dane mogą zaskoczyć

Ważne zmiany w ogrodach działkowych. Co się zmienia?

Raport o zarobkach influencerów w Polsce

Zainteresowanie zarobkami polskich influencerów zwiększyło się po zatrzymaniu słynnego Buddy, czyli youtubera Kamila L. Zabezpieczone przez służby mienie influencera i innych osób podejrzanych w sprawie, która go dotyczy, jest warte około 140 mln zł. Jakie są naprawdę zarobki influencerów? Odpowiedź przynosi raport "Ekonomia twórców po polsku 2024", autorstwa Imker i Influencers Live Wrocław. W badaniu wzięło udział 600 polskich influencerów - pisze serwis biznes.interia.pl. Okazuje się, że większość z nich nie powinno narzekać na swoje dochody.

Można zarobić ponad 50 tys. zł miesięcznie

Według danych niecałe 60 proc. influencerów podało, że zarabia na swojej działalności w internecie. Dochody te są bardzo zróżnicowane. Zarobki poniżej 1 tys. zł miesięcznie zadeklarowało aż 31 proc. badanych. Największa grupa - bo aż 43,6 proc. influencerów - potwierdziła, że zarabia miesięcznie od 1 do 9,9 tys. zł. Wyższą stawkę - od 10 do 20 tys. zł miesięcznie - ma otrzymywać 12,3 proc. badanych, podczas gdy kwoty rzędu od 20 do 40 tys. zł lądują na kontach 8,9 proc. twórców. Zarobki na poziomie powyżej 50 tys. zł miesięcznie zadeklarowało tylko 4,2 proc. influencerów.

Ile pracują influencerzy na swoje wynagrodzenie?

Raport “Ekonomia twórców po polsku 2024" wskazuje, że aż 57 proc. badanych pracuje mniej niż 20 godzin tygodniowo. Oznacza to, że zarabiając ok. 10 tys. zł miesięcznie, pracują w ilości godzin odpowiadającym pracy na pół etatu (40 godziny tygodniowo). W badaniu tylko 7,5 proc. influencerów zadeklarowało, że pracuje więcej niż 50 godzin tygodniowo.

Dane z raportu wskazują, że tylko 31,2 proc. badanych wskazało, że działalność w sieci jest ich główną pracą. Największa grupa - 37,4 proc. ankietowanych - przyznało, że to sposób na dorobienie. Jedna trzecia z badanych traktuje zajęcie jako "hobby".

Na czym zarabiają influencerzy?

Dane potwierdzają, że współpraca z markami to 44,7 proc. ich całościowego dochodu. Z kolei sprzedaż reklam pokrywa równowartość zaledwie 7 proc. zarobków influencerów. Aż 31,8 proc. zarobków tej grupy stanowi dochód wynikający ze sprzedaży konsultacji, kursów oraz szkoleń. Natomiast sprzedaż treści cyfrowych to kolejne 21,8 proc., tylko 3,4 proc. to dochód wynikający z zakupionych przez odbiorców subskrypcji.

