Péter Magyar, nowy lider Węgier, ujawnił swój majątek, wyceniany na 6,9–8,1 mln zł, co stawia go w gronie zamożnych polityków.

Jego oświadczenie majątkowe obejmuje cztery nieruchomości, znaczne oszczędności w euro oraz inwestycje w akcje i obligacje.

Magyar, który doprowadził swoją partię do zwycięstwa w wyborach, zarabia 11 255 euro brutto miesięcznie jako europoseł.

Ile wart jest majątek nowego lidera?

Według szacunków węgierskich mediów, całkowita wartość majątku Pétera Magyara wynosi od 600 do 700 mln forintów, czyli około 6,9–8,1 mln zł. To poziom, który stawia go w gronie zamożniejszych polityków w regionie.

W oświadczeniu majątkowym złożonym pod koniec 2025 roku lider wskazał konkretne aktywa – od gotówki, przez euro, aż po inwestycje kapitałowe.

Oszczędności w euro i środki na koncie

Z dokumentów wynika, że Magyar posiadał na rachunku bankowym 1,2 mln forintów (ok. 13,8 tys. zł). Dodatkowo dysponował znacznymi oszczędnościami w euro – 79 tys. euro, co odpowiada około 336 tys. zł.

W jego majątku znajduje się także gotówka przechowywana poza systemem bankowym – około 3 mln forintów, czyli blisko 35 tys. zł.

Nieruchomości i majątek trwały

Lider Tiszy jest właścicielem czterech nieruchomości. Wśród nich znajdują się dwa mieszkania w Budapeszcie, garaż oraz działka o powierzchni 8000 mkw w miejscowości Balatonhenye.

Do tego dochodzi majątek ruchomy, w tym samochód Volvo XC60 z 2018 roku, pianino Yamaha oraz dwa obrazy.

Inwestycje i papiery wartościowe

Istotną częścią majątku Pétera Magyara są inwestycje finansowe. W jego portfelu znajdują się akcje, fundusze inwestycyjne oraz obligacje o łącznej wartości 61,9 mln forintów, czyli ponad 700 tys. zł.

To pokazuje, że polityk nie ogranicza się do tradycyjnych form oszczędzania, ale aktywnie inwestuje na rynku kapitałowym.

Dochody i zobowiązania

Magyar zadeklarował, że jego głównym źródłem dochodu jest wynagrodzenie europosła w Parlamencie Europejskim. Miesięcznie otrzymuje 11 255 euro brutto, co przekłada się na około 47,8 tys. zł.

Jednocześnie w oświadczeniu pojawiły się również zobowiązania finansowe. Polityk był winien osobom prywatnym 5,8 mln forintów oraz posiadał zadłużenie na karcie kredytowej w wysokości 3,4 mln forintów.

Wybory na Węgrzech zmieniły układ sił

Majątek Pétera Magyara budzi duże zainteresowanie w kontekście niedawnych wyborów. Jego ugrupowanie odniosło zwycięstwo, kończąc wieloletnie rządy Viktora Orbána na Węgrzech.

Droga do tego momentu była burzliwa. Magyar wcześniej związany był z Fideszem, jednak odszedł z partii w 2024 roku po politycznym skandalu i otwarcie skrytykował rząd za korupcję.

Nowy rozdział na Węgrzech

Zmiana władzy na Węgrzech sprawia, że Péter Magyar staje się jedną z najważniejszych postaci politycznych w regionie. Jego majątek i sposób zarządzania finansami będą teraz pod szczególną obserwacją.

Wynik wyborów pokazuje, że wyborcy zdecydowali się na zmianę, a nowy lider wchodzi na scenę nie tylko z politycznym zapleczem, ale także z konkretnym kapitałem finansowym.

