Miasto Malmö w Szwecji rekrutuje prowadzących autobusy do lokalnego transportu publicznego. Polscy kandydaci mogą otrzymać miesięczne wynagrodzenie dochodzące do równowartości 13,1 tys. złotych brutto, a także szereg udogodnień ułatwiających przeprowadzkę.

Oferta zatrudnienia trafiła do Centralnej Bazy Ofert Pracy kilka dni temu. Szwedzki pracodawca przygotował kompleksowy pakiet dla pracowników, obejmujący m.in. pomoc w znalezieniu lokum oraz dostęp do nauki języka.

  • Wynagrodzenie kierowcy zależy od poziomu doświadczenia i wynosi od 11,5 do 13,1 tys. zł brutto
  • Znajomość szwedzkiego nie jest konieczna - wystarczy angielski na poziomie B1
  • Pracodawca zapewnia mieszkanie za symboliczną opłatą i darmowe kursy językowe
  • Polska traci fachowców przez niższe zarobki i trudniejsze warunki zatrudnienia
Kierowca autobusu w Malmö - co trzeba umieć?

Rekrutacja prowadzona przez szwedzkie Malmö dotyczy stanowisk w miejskiej i regionalnej komunikacji publicznej. Kandydaci nie muszą władać językiem szwedzkim - wymogiem jest jedynie angielski na średnio zaawansowanym poziomie.

Podstawowe oczekiwania to prowadzenie pojazdu autobusowego w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska. Pracodawca szuka osób odpornych na stres i potrafiących zachować spokój w wymagających sytuacjach. Zadania obejmują terminowy przewóz pasażerów oraz obsługę informacyjną.

Pensja kierowcy w Szwecji - ile można dostać?

System wynagrodzeń opiera się na branżowym układzie zbiorowym BBA, który reguluje stawki w transporcie autobusowym. Płaca uzależniona jest od poziomu zaawansowania zawodowego.

Osoby bez doświadczenia startują z pensją około 29 tysięcy koron szwedzkich miesięcznie, co przekłada się na mniej więcej 11,5 tysiąca złotych brutto. Oprócz tego przysługują dopłaty za nietypowe godziny pracy.

Kierowcy z ośmioletnim stażem osiągają już wynagrodzenie na poziomie 33 tysięcy koron, czyli blisko 13,1 tysiąca złotych brutto. Również w ich przypadku obowiązują dodatki za pracę zmianową.

Dodatkowe korzyści dla pracowników z Polski

Szwedzka firma oferuje zatrudnienie na określony czas z możliwością rozpoczęcia niemal natychmiast. Umowa przewiduje pełen etat z gwarantowanymi świadczeniami.

Nowi pracownicy otrzymują dostęp do przejściowego zakwaterowania w przystępnej cenie. To istotne wsparcie dla osób dokonujących relokacji do nowego kraju. Pracodawca finansuje także lekcje szwedzkiego.

Program benefitów obejmuje różnorodne szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe. Firma stawia na rozwój swoich pracowników i daje im narzędzia do budowania kariery.

Exodus kierowców z polskich miast

W tym samym czasie, gdy kraje skandynawskie zabiegają o polskich specjalistów, nasze miasta mierzą się z odpływem kadry. Media w 2025 roku alarmowały o falach odejść wśród prowadzących autobusy miejskie w Krakowie.

Główne przyczyny to połączenie nieadekwatnych zarobków, wyczerpujących warunków zatrudnienia oraz rygorystycznych norm. Pracownicy komunikacji z Trójmiasta podkreślają, że zawód ten wymaga wyjątkowej wytrzymałości.

Płace kierowców w Polsce vs Szwecja

Jakie są realne zarobki w tej branży nad Wisłą? W stolicy stawka bazowa oscyluje wokół 6,2 tysiąca złotych brutto miesięcznie. Rzeczywiste wypłaty bywają jednak wyższe.

Rozmówca z warszawskiego transport miejskiego ujawnił, że jego miesięczne wynagrodzenie netto mieści się w przedziale 7-8 tysięcy złotych. Mimo wszystko pozostaje to poniżej tego, co proponują skandynawscy rekruterzy.

Dysproporcja w pensjach oraz rozbudowany system wsparcia dla nowych zatrudnionych sprawiają, że szwedzka propozycja może kusić polskich fachowców. Szczególnie tych poszukujących pewności zatrudnienia i realnych szans na awans zawodowy.

