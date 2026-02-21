ZUS waloryzuje świadczenie wspierające! Dla kogo nawet kilkaset złotych więcej

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
2026-02-21 12:07

Od marca 2026 r. osoby z niepełnosprawnościami otrzymają wyższe świadczenie wspierające z ZUS. Waloryzacja o 5,3 proc. oznacza konkretne podwyżki – nawet kilkaset złotych miesięcznie więcej.

Młody mężczyzna pomaga osobie z niepełnosprawnością, która siedzi na krześle ze specjalnym egzoszkieletem na nogach. Obaj uśmiechnięci w nowoczesnym wnętrzu, co symbolizuje wsparcie i innowacje w walce z ograniczeniami.

i

  • Świadczenie wspierające wzrośnie już od 1 marca 2026 r. – sprawdź, ile dokładnie wyniesie Twoja kwota.
  • Najniższa wypłata to 792 zł, a najwyższa aż 4353 zł miesięcznie.
  • Dowiedz się, kto ma prawo do świadczenia i jak je uzyskać krok po kroku.
  • Poznaj planowane zmiany w przepisach, które mogą wpłynąć na zasady przyznawania świadczenia.
Kto może otrzymać świadczenie wspierające z ZUS?

Świadczenie wspierające funkcjonuje od początku 2024 r. i jest skierowane do osób z niepełnosprawnościami, które mają potrzebę wsparcia. O tej potrzebie decydują wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON). Wydają one decyzje w skali punktowej od 70 do 100 punktów.

Ważna zmiana nastąpiła od 1 stycznia 2026 r. – od tego dnia świadczenie wspierające przysługuje wszystkim osobom z przyznanym poziomem co najmniej 70 punktów, bez dodatkowych ograniczeń. Wcześniej osoby z wynikiem 70 punktów mogły je otrzymać tylko wyjątkowo, jeśli ich opiekunowie pobierali świadczenie pielęgnacyjne.

Warto pamiętać, że samo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie wystarczy. Potrzebna jest jeszcze decyzja WZON, a następnie wniosek do ZUS o wypłatę świadczenia.

Nowe kwoty świadczenia wspierającego od 1 marca 2026 r.

Wysokość świadczenia wspierającego zależy od renty socjalnej, która od 1 marca 2026 r. wyniesie 1978,49 zł (wzrost ze wskaźnikiem waloryzacji 105,3 proc., ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

W tabeli poniżej nowe kwoty świadczenia wspierającego:

nowe kwoty świadczenia wspierającego

i

Autor: Wygenerowane przez AI

Najniższe świadczenie wspierające wzrośnie o 40 zł, do 792 zł. Najwyższe – z 4134 zł do 4353 zł.

Czy 4353 zł świadczenia wspierającego jest łatwe do uzyskania?

Kwota 4353 zł robi wrażenie, ale należy ją traktować jako wartość maksymalną. Przysługuje wyłącznie osobom z najwyższą stwierdzoną potrzebą wsparcia – najczęściej tym ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Droga do jej uzyskania jest wieloetapowa i bywa długa.

Są też inne ograniczenia. Świadczenie wspierające nie jest wyłączone z dochodu na potrzeby pomocy społecznej, co może podwyższyć koszt usług świadczonych np. przez MOPS. Co więcej, świadczenia tego nie otrzymują osoby przebywające w domach pomocy społecznej.

Zmiany w przepisach dotyczących świadczenia wspierającego

Do resortu rodziny trafia coraz więcej postulatów dotyczących zmian w zasadach przyznawania świadczenia. Wnioskodawcy domagają się m.in. zrównania okresu wypłacania świadczenia z czasem ważności orzeczenia o niepełnosprawności. Dziś maksymalny czas wypłaty to 7 lat. Inne wnioski dotyczą zmiany progów punktowych i objęcia wsparciem mieszkańców domów opieki.

Pod koniec 2025 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło przegląd ustawy o świadczeniu wspierającym. Resort potwierdził, że trwają prace nad zmianami dotyczącymi ustalania poziomu potrzeby wsparcia. Szczegóły nie są jednak jeszcze znane.

ŚWIADCZENIA ZUS
ŚWIADCZENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH