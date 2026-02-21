GIS ostrzega przed salmonellą w partii jaj "10 Świeżych jaj" (kod 3PL08121309, termin do 02.03.2026) producenta A.A. Kałużni, co stwarza ryzyko dolegliwości pokarmowych.

Mimo wykrycia bakterii, kontrola w zakładzie produkcyjnym nie wykazała uchybień, a dotychczasowe badania czystościowe były prawidłowe.

Inspekcja Weterynaryjna podjęła działania, aby ograniczyć dalszą dystrybucję skażonej partii jaj.

Spożycie skażonych jaj może prowadzić do salmonellozy z objawami takimi jak gorączka, ból brzucha i biegunka, a w cięższych przypadkach do powikłań, szczególnie u dzieci i osób starszych.

Główny Inspektorat Sanitarny opublikował w piątek komunikat dotyczący wykrycia bakterii Salmonella spp. na powierzchni skorupek jaj. Ostrzeżenie dotyczy produktu „10 Świeżych jaj” oznaczonego kodem 3PL08121309, znajdującym się bezpośrednio na skorupkach, z terminem przydatności do 02.03.2026. Kod kreskowy wskazanej partii to 5 907808 019942.

Producentem zakwestionowanej partii jest Zakład Pakowania Jaj A.A. Kałużni z siedzibą w Przyczynie Dolnej 63B (67-400 Wschowa). Spożycie jaj zanieczyszczonych pałeczkami salmonelli, szczególnie bez właściwej obróbki cieplnej, zwiększa ryzyko wystąpienia dolegliwości ze strony układu pokarmowego.

Kontrola w zakładzie i działania służb

Jak poinformował GIS, 20 lutego 2026 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wschowie przeprowadził kontrolę w zakładzie produkcyjnym. W trakcie inspekcji nie wykryto uchybień ani w części produkcyjnej, ani w magazynowej.

Przekazano również, że przedsiębiorstwo regularnie prowadzi badania czystościowe elementów linii produkcyjnej – taśm wlotowych, rolek, stołów oraz narożników – a także kontroluje jaja opuszczające pakownię. Zgodnie z informacją przekazaną przez inspekcję, dotychczasowe wyniki tych analiz pozostawały prawidłowe.

Inspekcja Weterynaryjna powiadomiła instytucje nadzorujące odbiorców wskazanej partii, aby ograniczyć ryzyko dalszej dystrybucji produktu.

Salmonelloza – objawy i możliwe powikłania

W komunikacie podkreślono, że w przypadku wystąpienia objawów po spożyciu wskazanych jaj należy zgłosić się do lekarza. Pałeczki salmonelli wywołują salmonellozę – ostrą infekcję bakteryjną przewodu pokarmowego. Do typowych symptomów należą wysoka gorączka, silny ból brzucha, nudności, wymioty oraz biegunka. Możliwe są także inne powikłania, takie jak zapalenie dróg żółciowych, płuc czy opon mózgowo-rdzeniowych. Najbardziej narażone na cięższy przebieg choroby pozostają osoby starsze oraz dzieci.

PTNW - Miłosz Bembinow