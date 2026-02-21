33,2% mieszkańców dużych miast odczuło pogorszenie poziomu życia po wyborach w październiku 2023 r., podczas gdy 28,2% zauważyło poprawę.

Prawie co trzeci ankietowany (32,2%) nie odnotował żadnych zmian w swojej sytuacji życiowej, co wskazuje na stabilność dla części społeczeństwa.

Wyniki sondażu wskazują na wyraźny podział opinii na temat wpływu zmian politycznych na codzienne życie, zachęcając do głębszej analizy przyczyn tych rozbieżności.

Sondaż: poziom życia po wyborach parlamentarnych 2023

Badanie przeprowadzone na zlecenie Onetu wskazuje na wyraźny podział opinii wśród mieszkańców większych miast. Ankietowani zostali zapytani o to, jak od czasu wyborów parlamentarnych w październiku 2023 r. zmieniła się ich sytuacja życiowa.

Z odpowiedzi wynika, że 33,2 proc. respondentów odczuwa pogorszenie poziomu życia. W tej grupie 22,8 proc. wskazało, że ich sytuacja „raczej się pogorszyła”, natomiast 10,4 proc. wybrało odpowiedź „zdecydowanie się pogorszyła”.

Poprawa poziomu życia według 28,2 proc. badanych

Optymistyczne oceny są nieco rzadsze. 28,2 proc. uczestników badania deklaruje poprawę swojej sytuacji po wyborach. Spośród nich 11,8 proc. uznało, że poziom życia „zdecydowanie się poprawił”, a 16,4 proc. że „raczej się poprawił”.

Jednocześnie znacząca grupa badanych nie dostrzega wyraźnych zmian. 32,2 proc. ankietowanych odpowiedziało, że ich poziom życia pozostał na takim samym poziomie. Dodatkowo 6,5 proc. osób nie miało wyrobionej opinii w tej sprawie.

Sondaż został zrealizowany przez UCE Research na zlecenie Onetu w dniach 19–20 lutego bieżącego roku. W badaniu wzięło udział 1021 dorosłych Polaków mieszkających w miastach liczących powyżej 50 tys. mieszkańców. Zastosowano metodę CAWI (Computer Assisted Web Interview), czyli ankiety internetowej.

PTNW - Miłosz Bembinow