Szokujący sondaż po wyborach. Co trzeci Polak twierdzi, że jest biedniej

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
PAP
PAP
2026-02-21 9:31

Sondaż UCE Research dla Onetu pokazuje, że 33,2 proc. badanych ocenia, iż ich poziom życia po wyborach parlamentarnych 2023 r. się pogorszył. Przeciwnego zdania jest 28,2 proc. respondentów, a niemal jedna trzecia nie zauważa zmian.

Starsza kobieta trzymająca otwartą książkę, symbolizującą spędzanie czasu na emeryturze. Na tle rąk widoczne banknoty stuzłotowe, odzwierciedlające kwestie finansowe i sondaż o poziomie życia po wyborach. Więcej o tym przeczytasz na portalu Super Biznes.

i

Autor: zdjęcie ilustracyjne Starsza kobieta trzymająca otwartą książkę, symbolizującą spędzanie czasu na emeryturze. Na tle rąk widoczne banknoty stuzłotowe, odzwierciedlające kwestie finansowe i sondaż o poziomie życia po wyborach. Więcej o tym przeczytasz na portalu Super Biznes.
Super Biznes SE Google News
  •  33,2% mieszkańców dużych miast odczuło pogorszenie poziomu życia po wyborach w październiku 2023 r., podczas gdy 28,2% zauważyło poprawę.
  •  Prawie co trzeci ankietowany (32,2%) nie odnotował żadnych zmian w swojej sytuacji życiowej, co wskazuje na stabilność dla części społeczeństwa.
  • Wyniki sondażu wskazują na wyraźny podział opinii na temat wpływu zmian politycznych na codzienne życie, zachęcając do głębszej analizy przyczyn tych rozbieżności.

Sondaż: poziom życia po wyborach parlamentarnych 2023

Badanie przeprowadzone na zlecenie Onetu wskazuje na wyraźny podział opinii wśród mieszkańców większych miast. Ankietowani zostali zapytani o to, jak od czasu wyborów parlamentarnych w październiku 2023 r. zmieniła się ich sytuacja życiowa.

Z odpowiedzi wynika, że 33,2 proc. respondentów odczuwa pogorszenie poziomu życia. W tej grupie 22,8 proc. wskazało, że ich sytuacja „raczej się pogorszyła”, natomiast 10,4 proc. wybrało odpowiedź „zdecydowanie się pogorszyła”.

Poprawa poziomu życia według 28,2 proc. badanych

Optymistyczne oceny są nieco rzadsze. 28,2 proc. uczestników badania deklaruje poprawę swojej sytuacji po wyborach. Spośród nich 11,8 proc. uznało, że poziom życia „zdecydowanie się poprawił”, a 16,4 proc. że „raczej się poprawił”.

Jednocześnie znacząca grupa badanych nie dostrzega wyraźnych zmian. 32,2 proc. ankietowanych odpowiedziało, że ich poziom życia pozostał na takim samym poziomie. Dodatkowo 6,5 proc. osób nie miało wyrobionej opinii w tej sprawie.

Sondaż został zrealizowany przez UCE Research na zlecenie Onetu w dniach 19–20 lutego bieżącego roku. W badaniu wzięło udział 1021 dorosłych Polaków mieszkających w miastach liczących powyżej 50 tys. mieszkańców. Zastosowano metodę CAWI (Computer Assisted Web Interview), czyli ankiety internetowej.

PTNW - Miłosz Bembinow

Polecany artykuł:

Kierowców czeka podwyżka opłat i wymiana prawa jazdy. Nawet 845 zł. Znamy daty
QUIZ od PRL do kapitalizmu. Balcerowicz, bezrobocie, kuroniówka. Jak dobrze znasz polską transformację?
Pytanie 1 z 10
Kiedy wprowadzono Plan Balcerowicza?
Tak zmienił się Leszek Balcerowicz od czasu planu Balcerowicza
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POZIOM ŻYCIA W POLSCE
SONDAŻ