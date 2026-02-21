Lidl poleca szeroką gamę urządzeń i akcesoriów do sprzątania w promocyjnych cenach, dostępnych w sklepach i online.

Z aplikacją Lidl Plus można kupić robota do mycia okien SilverCrest® za 349 zł (50 zł taniej) oraz odkurzacz pionowy SilverCrest® za 249 zł (50 zł taniej).

Wśród promocyjnych produktów znajdują się również mop parowy Vileda za 249 zł, zestawy mopów Vileda (od 79 zł) i parownica do ubrań SilverCrest® za 69 zł.

Oferta obejmuje również suszarkę Vileda (79,99 zł z Lidl Plus) i ręczną myjkę parową SilverCrest® (89 zł z Lidl Plus), ułatwiające wiosenne porządki.

Wielkie porządki z Lidlem– sprzęt taniej z Lidl Plus

Na szczególną uwagę zasługuje robot do mycia okien z funkcją spryskiwania SilverCrest®, dostępny w promocji 50 zł taniej z aplikacją Lidl Plus w cenie 349 zł. Urządzenie samodzielnie rozpoznaje krawędzie i narożniki oraz oferuje kilka programów czyszczenia. Wbudowany system spryskiwania umożliwia zwilżanie ściereczek i powierzchni bez dodatkowych czynności, co ułatwia mycie okien, luster czy przeszkleń.

Silvercrest i Vileda – praktyczne rozwiązania do sprzątania

W ofercie Lidla znalazł się również akumulatorowy odkurzacz pionowy 22,2 V SilverCrest®, przeceniony o 50 zł z Lidl Plus do 249 zł. Lekka konstrukcja, wymienne końcówki i wydajny filtr pozwalają sprawnie usuwać kurz z podłóg, dywanów oraz trudno dostępnych miejsc.

Osoby stawiające na czyszczenie bez detergentów mogą wybrać mop parowy Vileda w cenie 249 zł (10 zł taniej). Para wodna skutecznie usuwa zabrudzenia z paneli, płytek i podłóg drewnianych, a trzy poziomy intensywności ułatwiają dopasowanie pracy do rodzaju powierzchni.

W codziennym sprzątaniu sprawdzi się zestaw z mopem Ultramax Vileda za 79 zł oraz Easy Wring & Clean Vileda – 20 zł taniej z Lidl Plus, w cenie 89 zł. Uzupełnieniem są ściereczki Vileda XXL (11,99 zł) oraz zapasowa nakładka do mopa tańsza o 15% – 16,99 zł z aplikacją.

Urządzenia parowe Silvercrest i akcesoria do prania

Wśród propozycji znalazła się także parownica do ubrań SilverCrest® 1190–1400 W, dostępna 20 zł taniej w cenie 69 zł. To rozwiązanie dla osób, które chcą szybko odświeżyć koszule, sukienki czy zasłony bez rozkładania deski do prasowania.

Ofertę uzupełnia suszarka Universal Vileda za 79,99 zł (10 zł taniej z Lidl Plus) oraz ręczna myjka parowa SilverCrest® 1050 W, przeceniona o 50 zł do 89 zł. Urządzenie po krótkim nagrzaniu pozwala skutecznie czyścić szkło, ceramikę i metal.

9

PTNW - Miłosz Bembinow