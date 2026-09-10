- Rossmann pilnie wycofuje ze sprzedaży popularny baton owsiany Flapjack, reagując na decyzję Sanepidu po stwierdzeniu pogorszenia jakości części towaru.
- Wycofaniem objęto konkretną partię L251111FA (data minimalnej trwałości 11.09.2026), która mogła ulec zepsuciu, stwarzając ryzyko dla konsumentów.
- Sprawdź natychmiast oznaczenia na opakowaniu swojego batona i dowiedz się, jak bezpiecznie zwrócić produkt do sklepu, jeśli masz go w domu.
Ważna informacja dla klientów Rossmanna. Sieć opublikowała komunikat dotyczący ekologicznego batonu owsianego pieczonego z orzechami nerkowca i kawałkami czekolady Flapjack, 60 g. Nie chodzi jednak o wszystkie takie batony dostępne w sprzedaży, lecz o konkretną serię. Wycofaniem objęto partię L251111FA z datą minimalnej trwałości 11.09.2026 r. To właśnie te dwa oznaczenia powinni sprawdzić klienci, którzy mają produkt w domu.
Powodem jest pogorszenie jakości części towaru. Jak przekazała firma Merkury S.A., będąca dystrybutorem produktu, powinien być on przechowywany w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze do 25 stopni Celsjusza. Po przekazaniu partii do sklepów okazało się jednak, że pojawił się problem.
Po wydaniu (…) do sieci Rossmann część partii tego produktu uległa zepsuciu – poinformował dystrybutor w komunikacie udostępnionym przez Rossmanna.
Kontrola Sanepidu zakończyła się nakazem wycofania
Sprawą zajął się Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi. W wyniku przeprowadzonej kontroli Rossmann został zobowiązany przez Sanepid do wycofania z obrotu kwestionowanej partii.
Istotne jest, że decyzja obejmuje całą wskazaną serię, mimo że – według informacji dystrybutora – zepsuciu uległa tylko jej część. Pozostałe partie tego samego batonu nie są objęte komunikatem.
Masz partię L251111FA? Produkt można zwrócić
Klienci, którzy mają w domu wskazany produkt, powinni więc przede wszystkim spojrzeć na oznaczenia na opakowaniu. Chodzi o baton Flapjack 60 g, numer partii L251111FA, data minimalnej trwałości 11.09.2026 r.
Dystrybutor poinformował, że wspiera proces wycofywania wadliwej partii i przekazał klientom informację o możliwości zwrotu produktu w punktach sprzedaży. Firma przeprosiła również za niedogodności.