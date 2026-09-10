Rossmann pilnie wycofuje ze sprzedaży popularny baton owsiany Flapjack, reagując na decyzję Sanepidu po stwierdzeniu pogorszenia jakości części towaru.

Wycofaniem objęto konkretną partię L251111FA (data minimalnej trwałości 11.09.2026), która mogła ulec zepsuciu, stwarzając ryzyko dla konsumentów.

Sprawdź natychmiast oznaczenia na opakowaniu swojego batona i dowiedz się, jak bezpiecznie zwrócić produkt do sklepu, jeśli masz go w domu.

Ważna informacja dla klientów Rossmanna. Sieć opublikowała komunikat dotyczący ekologicznego batonu owsianego pieczonego z orzechami nerkowca i kawałkami czekolady Flapjack, 60 g. Nie chodzi jednak o wszystkie takie batony dostępne w sprzedaży, lecz o konkretną serię. Wycofaniem objęto partię L251111FA z datą minimalnej trwałości 11.09.2026 r. To właśnie te dwa oznaczenia powinni sprawdzić klienci, którzy mają produkt w domu.

Powodem jest pogorszenie jakości części towaru. Jak przekazała firma Merkury S.A., będąca dystrybutorem produktu, powinien być on przechowywany w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze do 25 stopni Celsjusza. Po przekazaniu partii do sklepów okazało się jednak, że pojawił się problem.

Po wydaniu (…) do sieci Rossmann część partii tego produktu uległa zepsuciu – poinformował dystrybutor w komunikacie udostępnionym przez Rossmanna.

Kontrola Sanepidu zakończyła się nakazem wycofania

Sprawą zajął się Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi. W wyniku przeprowadzonej kontroli Rossmann został zobowiązany przez Sanepid do wycofania z obrotu kwestionowanej partii.

Istotne jest, że decyzja obejmuje całą wskazaną serię, mimo że – według informacji dystrybutora – zepsuciu uległa tylko jej część. Pozostałe partie tego samego batonu nie są objęte komunikatem.

Masz partię L251111FA? Produkt można zwrócić

Klienci, którzy mają w domu wskazany produkt, powinni więc przede wszystkim spojrzeć na oznaczenia na opakowaniu. Chodzi o baton Flapjack 60 g, numer partii L251111FA, data minimalnej trwałości 11.09.2026 r.

Dystrybutor poinformował, że wspiera proces wycofywania wadliwej partii i przekazał klientom informację o możliwości zwrotu produktu w punktach sprzedaży. Firma przeprosiła również za niedogodności.

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