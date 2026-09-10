Rossmann apeluje do klientów. Kupiłeś ten produkt? Nie używaj go i oddaj do sklepu

Grażyna Czekalińska
Grażyna Czekalińska
2026-09-10 11:35

Rossmann wycofuje ze sprzedaży całą partię jednego z produktów. Decyzja zapadła po kontroli Sanepidu, a powód jest poważny – część towaru uległa zepsuciu. Klienci, którzy zdążyli zrobić zakupy, powinni sprawdzić opakowania. Produkt z konkretnym numerem partii można zwrócić do sklepu.

Koszyk zakupowy na podłodze w drogerii Rossmann. O wycofaniu wadliwych batonów przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Metalowy koszyk zakupowy na podłodze drogerii Rossmann z rozmazanymi postaciami klientów w tle, półkami z kosmetykami i widocznym szyldem sklepu. Sprawdź godziny otwarcia Rossmanna 2 maja podczas majówki, o czym przeczytasz na Super Biznes.
  • Rossmann pilnie wycofuje ze sprzedaży popularny baton owsiany Flapjack, reagując na decyzję Sanepidu po stwierdzeniu pogorszenia jakości części towaru.
  • Wycofaniem objęto konkretną partię L251111FA (data minimalnej trwałości 11.09.2026), która mogła ulec zepsuciu, stwarzając ryzyko dla konsumentów.
  • Sprawdź natychmiast oznaczenia na opakowaniu swojego batona i dowiedz się, jak bezpiecznie zwrócić produkt do sklepu, jeśli masz go w domu.

Ważna informacja dla klientów Rossmanna. Sieć opublikowała komunikat dotyczący ekologicznego batonu owsianego pieczonego z orzechami nerkowca i kawałkami czekolady Flapjack, 60 g. Nie chodzi jednak o wszystkie takie batony dostępne w sprzedaży, lecz o konkretną serię. Wycofaniem objęto partię L251111FA z datą minimalnej trwałości 11.09.2026 r. To właśnie te dwa oznaczenia powinni sprawdzić klienci, którzy mają produkt w domu.

Powodem jest pogorszenie jakości części towaru. Jak przekazała firma Merkury S.A., będąca dystrybutorem produktu, powinien być on przechowywany w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze do 25 stopni Celsjusza. Po przekazaniu partii do sklepów okazało się jednak, że pojawił się problem.

Po wydaniu (…) do sieci Rossmann część partii tego produktu uległa zepsuciu – poinformował dystrybutor w komunikacie udostępnionym przez Rossmanna.

Kontrola Sanepidu zakończyła się nakazem wycofania

Sprawą zajął się Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi. W wyniku przeprowadzonej kontroli Rossmann został zobowiązany przez Sanepid do wycofania z obrotu kwestionowanej partii.

Istotne jest, że decyzja obejmuje całą wskazaną serię, mimo że – według informacji dystrybutora – zepsuciu uległa tylko jej część. Pozostałe partie tego samego batonu nie są objęte komunikatem.

Masz partię L251111FA? Produkt można zwrócić

Klienci, którzy mają w domu wskazany produkt, powinni więc przede wszystkim spojrzeć na oznaczenia na opakowaniu. Chodzi o baton Flapjack 60 g, numer partii L251111FA, data minimalnej trwałości 11.09.2026 r.

Dystrybutor poinformował, że wspiera proces wycofywania wadliwej partii i przekazał klientom informację o możliwości zwrotu produktu w punktach sprzedaży. Firma przeprosiła również za niedogodności.

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