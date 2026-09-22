Ustawa o asystencji osobistej. KIedy wchodzą przepisy? Kto będzie mógł być opiekunem osoby niepełnosprawnej?

Sejm jednogłośnie uchwalił ustawę o asystencji osobistej, która ma zwiększyć niezależność osób z niepełnosprawnościami i znacząco odciążyć ich bliskich.

Nowy model wsparcia pozwala osobom z niepełnosprawnościami decydować o zakresie i sposobie pomocy, obejmującej czynności dnia codziennego, naukę, pracę czy rekreację.

Usługa ma objąć docelowo ok. 100 tys. osób, oferując dorosłym do 240 godzin indywidualnego wsparcia miesięcznie, przyznawanego na okres od 1 do 5 lat.

Wdrożenie przepisów nastąpi etapowo: wnioski o asystencję będzie można składać po 12 miesiącach od ogłoszenia ustawy, a świadczenie usług rozpocznie się po kolejnych czterech miesiącach.

Ustawa o asystencji osobistej przyjęta. Na czym polega rewolucja w Sejmie?

W czwartek, 17 września, Sejm jednogłośnie uchwalił ustawę o asystencji osobistej. Prace nad ustawową regulacją asystencji osobistej ciągną się od 2021 r. Nowe przepisy mająbyć odpowiedzią na wieloletnie apele środowisk osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Głównym celem nowego prawa jest zwiększenie niezależności beneficjentów, ale również odciążenie ich rodzin, które do tej pory często ponosiły cały ciężar codziennej opieki.

Model przyjęty w ustawie zakłada, że to osoba z niepełnosprawnością decyduje o zakresie i sposobie korzystania z pomocy. Wsparcie może dotyczyć zarówno podstawowych czynności życiowych, jak i aktywności zawodowej, edukacyjnej czy kulturalnej. Nowe przepisy zaczną funkcjonować pod koniec 2028 roku.

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Zasady wsparcia

Usługa asystencji ma objąć ok. 100 tys. osób z niepełnosprawnościami i być dostępna w każdym powiecie. Ustawa wprowadza cztery zasady:

Dla osób pełnoletnich przewidziano do 240 godzin pomocy miesięcznie. Dokładny wymiar będzie zależał od poziomu potrzeby wsparcia, określonego w indywidualnej decyzji.

Świadczenie będzie przyznawane na okres od roku do nawet 5 lat.

Osoba z niepełnosprawnością będzie mogła samodzielnie wybrać zarówno osobę asystenta, jak i podmiot realizujący usługę. Może to być samorząd powiatowy lub organizacja pozarządowa.

Ustawa przewiduje możliwość wykonywania przez asystenta niektórych prostych czynności medyczno-pielęgnacyjnych po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia.

Fala krytyki pod adresem nowych przepisów

Ustawa zakłada, że z usług będą mogły korzystać osoby z niepełnosprawnościami w wieku od 18 do 65 lat, które uzyskały co najmniej 80 punktów w skali potrzeby wsparcia, a od 2030 r. także osoby od 13. roku życia. Młodsze dzieci pozostaną poza systemem. KOntrowersje budzi też wprowadzenie górnego limitu wieku. Rzecznik Praw Obywatelskich stwietrdził, że zasada oparta na założeniu, że osoby po 65. roku życia nie pracują ani nie wracają na rynek pracy.

Źródło: Forsal.pl, Infor.pl

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