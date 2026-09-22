Prezydent Karol Nawrocki, podczas wizyty w USA, powołał Justynę Orłowską na specjalnego Ambasadora ds. innowacji i nowych technologii.

Jej misją będzie budowanie strategicznych relacji z amerykańskim biznesem technologicznym i dostarczanie "odsłuchu" o potrzebach polskich przedsiębiorców.

Sprawdź, dlaczego ta wyjątkowa nominacja ma kluczowe znaczenie dla rozwoju krajowych innowacji i jak wpłynie na globalną pozycję Polski.

Karol Nawrocki podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych ogłosił nominację, która może zwracać uwagę już samą nazwą stanowiska. 21 września w Nowym Jorku prezydent powołał Justynę Orłowską na Ambasadora – Specjalnego Przedstawiciela Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ds. innowacji i nowych technologii.

Nie oznacza to jednak zmiany na stanowisku ambasadora RP w USA. Orłowska ma być specjalną przedstawicielką prezydenta i nie wchodzi w skład służby zagranicznej. Jej zadania mają koncentrować się przede wszystkim na nowych technologiach oraz szczególnych relacjach biznesowych ze Stanami Zjednoczonymi.

Nawrocki, uzasadniając decyzję, zwrócił uwagę na dotychczasowe doświadczenie Orłowskiej w GovTech i jej współpracę z sektorem nowych technologii w USA. Prezydent ocenił, że te kompetencje mogą być ważne dla Polski.

Prezydent chce mieć „odsłuch” od polskiego biznesu

Przy okazji nominacji padło charakterystyczne określenie. Karol Nawrocki mówił o potrzebie posiadania „odsłuchu” ze strony polskich przedsiębiorców i biznesu. Wyjaśniał, że jako głowa państwa powinien wiedzieć, w jakim kierunku rozwijają się krajowe firmy oraz czego potrzebują.

Jednym z miejsc, w których taki dialog ma się odbywać, jest działająca przy prezydencie Rada Biznesu. Nawrocki zdecydował o włączeniu do niej dwóch nowych członków – Aleksandra Hassa i Przemysława Sęczkowskiego.

Sama Justyna Orłowska ma doświadczenie na styku administracji i technologii. Była m.in. pełnomocnikiem premiera ds. GovTech oraz pełnomocnikiem ministra edukacji i nauki ds. transformacji cyfrowej. Jest również członkiem Rady Nowych Technologii i Cyfryzacji przy Prezydencie RP.

Nawrocki odznaczył ludzi nowych technologii

Nominacja była częścią szerszej uroczystości poświęconej biznesowi, nauce i nowym technologiom. Prezydent wręczył w USA odznaczenia osobom wyróżniającym się osiągnięciami w tych dziedzinach oraz działaniami na rzecz polskiej przedsiębiorczości i wizerunku Polski.

Wśród odznaczonych znaleźli się m.in. programista Tomasz Czajka, polsko-amerykańska biolożka obliczeniowa Teresa Przytycka oraz Mati Staniszewski, współtwórca ElevenLabs.

Dla Justyny Orłowskiej zaczyna się natomiast nowa rola. Jako specjalna przedstawicielka Karola Nawrockiego ma działać w obszarze, który łączy USA, polski biznes i sektor nowych technologii. Jej funkcja pozostaje przy tym odrębna od stanowiska ambasadora RP w Stanach Zjednoczonych.

KARPACZ 2026 Grzegorz Kołodko