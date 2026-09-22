Dni Seniora 2026. ZUS zaprasza na bezpłatne spotkania i wykłady w całej Polsce

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił start jubileuszowej, dziesiątej edycji Dni Seniora, które odbędą się już w październiku na terenie całej Polski. Tegoroczna akcja przebiega pod hasłem „Senior mówi: SPRAWDZAM. Świadomy senior w świecie dezinformacji”. Głównym celem jest uzbrojenie seniorów w wiedzę, jak radzić sobie z zalewem fałszywych informacji, z którymi stykają się na co dzień.

Przez cały miesiąc seniorzy będą mogli wziąć udział w bezpłatnych spotkaniach, wykładach oraz indywidualnych konsultacjach. Wydarzenia będą organizowane w placówkach ZUS, ale także w domach kultury, na uniwersytetach trzeciego wieku oraz w urzędach miast i gmin. To świetna okazja, aby w przystępny sposób zdobyć cenną i praktyczną wiedzę od ekspertów z wielu dziedzin.

Jak chronić się przed oszustwami i dezinformacją? Najważniejsze tematy spotkań

Tegoroczne hasło akcji ZUS to ważny sygnał alarmowy, ponieważ to właśnie seniorzy często padają ofiarami oszustw i manipulacji. Pułapki czyhają zarówno w internecie, pod postacią fałszywych wiadomości, jak i w realnym świecie – podczas rozmów telefonicznych czy zakupów. Celem Dni Seniora jest przekazanie uczestnikom praktycznych narzędzi do weryfikacji informacji i rozpoznawania zagrożeń.

Inicjatywa powstała we współpracy z wieloma instytucjami partnerskimi, w tym z Policją, Rzecznikiem Praw Pacjenta oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ich specjaliści będą tłumaczyć, jak wygląda bezpieczeństwo seniorów w sieci, jak chronić się przed oszustwami telefonicznymi oraz na co zwracać uwagę, by nie stracić pieniędzy. Eksperci poruszą również niezwykle istotny temat dezinformacji w sprawach zdrowotnych, co jest kluczowe dla naszego bezpieczeństwa.

Waloryzacja emerytur

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Waloryzacja, przeliczenie, dorabianie. O co pytać ekspertów ZUS w sprawie emerytury?

Dni Seniora to nie tylko edukacja na temat bezpieczeństwa, ale również szansa na bezpośrednią rozmowę z ekspertami ZUS na tematy emerytalno-rentowe. Uczestnicy spotkań będą mogli uzyskać kluczowe informacje o zasadach waloryzacji świadczeń, możliwościach dorabiania do emerytury czy sposobach na ponowne przeliczenie swojego świadczenia. Specjaliści wyjaśnią również kwestie związane z nową, elektroniczną legitymacją emeryta-rencisty i odpowiedzą na indywidualne pytania dotyczące wysokości emerytury.

Harmonogram Dni Seniora 2026. Gdzie sprawdzić terminy spotkań w twoim mieście?

Warto już teraz sprawdzić, gdzie i kiedy odbędą się spotkania w najbliższej okolicy. Pełny harmonogram wydarzeń w poszczególnych miastach i gminach jest dostępny na oficjalnej stronie internetowej ZUS, w zakładce poświęconej akcji. Dodatkowo, z myślą o seniorach, przygotowano specjalną gazetkę „ZUS dla Seniora”, która zawiera aktualne i ważne materiały przygotowane przez organizatorów i partnerów. Na uczestników spotkań będą czekały także materiały informacyjno-edukacyjne.

Ile wiesz o ZUS? Sprawdź swoją wiedzę w tym quizie błyskawicznym! Pytanie 1 z 18 Jakie jest rozwinięcie skrótu ZUS? Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Socialnych Zakład Urozmaiceń Społecznych Następne pytanie