Główny Urząd Statystyczny podał dane o sprzedaży detalicznej za sierpień 2026 roku. Wzrosła ona o 3,8 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 0,3 proc. To wzrost dużo wolniejszy, niż jeszcze miesiąc temu, kiedy zmieniła się ona o 6,4 proc. w ujęciu rocznym.

PAP Biznes prognozował wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych o 4,5 proc. rok do roku i o 0,3 proc. miesiąc do miesiąca. W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 6,3 proc. rok do roku.

Rośnie sprzedaż przez Internet

GUS odnotował też, że w sierpniu 2026 r. wartość sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących wzrosła o 17,5 proc. rdr. Z kolei udział sprzedaży przez Internet w sprzedaży ogółem zwiększył się w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego z 8,1 proc. do 9,0 proc.

Wzrost udziału raportowały przedsiębiorstwa z grup: „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (z 18,3 proc. przed rokiem do 23,2 proc.), „meble, RTV, AGD” (odpowiednio z 16,6 proc. do 20,0 proc.) oraz „tekstylia, odzież, obuwie” (z 22,7 proc. do 23,5 proc.).

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