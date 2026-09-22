Rusza druga tura wielkiej wyprzedaży w PKP Intercity. Ceny biletów mocno w dół

Kolejna okazja na tańsze bilety w tym miesiącu

To nie pierwszy raz we wrześniu 2026 roku, kiedy narodowy przewoźnik decyduje się na tak radykalne obniżki. Na samym początku miesiąca, od 1 do 3 września, pasażerowie mieli już okazję kupić bilety tańsze o minimum 35 procent. Tamta akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i pozwoliła na tańsze pożegnanie lata. Dla tych, którzy nie zdążyli wtedy skorzystać z okazji, pojawiła się właśnie kolejna, równie atrakcyjna szansa.

Druga tura wielkiej wyprzedaży to ponowny ukłon w stronę pasażerów z okazji jubileuszu 25-lecia działalności spółki PKP Intercity, powołanej do życia 1 września 2001 roku. Tym razem promocja potrwa od środy 23 września do piątku 25 września 2026 roku. W tym krótkim czasie będzie można nabyć bilety jednorazowe na krajowe połączenia bezpośrednie z rabatem wynoszącym 35 procent od ceny bazowej.

Jakie pociągi obejmuje nowa promocja PKP?

Oferta promocyjna dotyczy bardzo szerokiego wachlarza połączeń. Obniżka obejmuje pociągi ekonomiczne kategorii InterCity (IC) oraz Twoje Linie Kolejowe (TLK). Co niezwykle istotne, rabat dotyczy również przejazdów składami wyższej klasy – Express InterCity (EIC) oraz flagowymi pociągami Express InterCity Premium (EIP), czyli popularnym Pendolino.

Zniżka nie będzie naliczana jedynie przy rezerwacji miejsc w wagonach sypialnych oraz na kuszetkach. Promocja nie obejmuje także pociągów kategorii ICN. Dodatkowo pula tańszych biletów jest ograniczona, co oznacza, że o możliwości skorzystania z rabatu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zasady przedsprzedaży i ważne terminy

Zakupione w dniach 23-25 września bilety pozwalają na realizację podróży w okresie od września do listopada 2026 roku. Warto jednak zwrócić uwagę na odmienne zasady przedsprzedaży dla różnych typów pociągów:

Dla połączeń kategorii IC oraz TLK obowiązuje standardowy, 30-dniowy okres przedsprzedaży.

Dla pociągów kategorii EIP oraz EIC od 25 września otwiera się możliwość zakupu biletów na podróże realizowane aż do 12 grudnia 2026 roku.

W harmonogramie jesiennych wyjazdów trzeba uwzględnić dwa dni wyłączone z tej promocji: 14 oraz 20 października 2026 roku. Wyłączenie to nie jest jednak złą wiadomością, ponieważ w tych konkretnych dniach PKP Intercity przygotowało inne, dedykowane akcje specjalne o jeszcze korzystniejszych warunkach cenowych.

Wyjątkowe oferty na przejazdy dla wybranych grup

W poniedziałek 14 października, czyli w Dzień Edukacji Narodowej, uczniowie, studenci, doktoranci oraz nauczyciele zyskają możliwość podróżowania pociągami PKP Intercity na podstawie biletów kosztujących zaledwie 10 złotych. Z kolei we wtorek 20 października, z okazji Europejskiego Dnia Seniora, analogiczna oferta biletów za 10 złotych na przejazdy bezpośrednie zostanie skierowana do wszystkich pasażerów, którzy ukończyli 60. rok życia.

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Świętowanie ćwierćwiecza działalności przewoźnika przybiera więc niezwykle dynamiczną formę. Poza licznymi promocjami cenowymi niespodzianką stało się odrestaurowanie i przywrócenie do ruchu historycznego pociągu IC „Nieśpieszny”. Ten wyjątkowy skład pozwala przenieść się w czasie i doświadczyć klimatu dawnych podróży kolejowych, stanowiąc unikalną atrakcję zarówno dla starszych, jak i młodszych pasażerów.