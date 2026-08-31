PKP Intercity tnie ceny biletów

Kto planuje jesienną podróż pociągiem, powinien zajrzeć do oferty PKP Intercity. Przewoźnik przygotował promocję z okazji 25-lecia działalności. Przez zaledwie trzy dni – od 1 do 3 września – będzie można kupić bilety jednorazowe na krajowe połączenia z rabatem wynoszącym minimum 35 proc.

To dobra okazja, by zaplanować podróż na wrzesień lub październik i zapłacić mniej za przejazd.

Tylko trzy dni na zakup tańszego biletu

Najważniejsza informacja dla pasażerów jest taka, że promocja obowiązuje tylko podczas przedsprzedaży od 1 do 3 września. Nie oznacza to jednak, że trzeba podróżować w tych dniach.

Wręcz przeciwnie. Promocyjne bilety będzie można wykorzystać w późniejszych terminach. W przypadku pociągów IC i TLK sprzedaż obejmie przejazdy do 3 października. Jeszcze dłużej będzie można zaplanować podróż pociągami EIC i EIP, czyli Pendolino – aż do 24 października.

Bilety kupisz w kasie albo przez telefon

Nie trzeba specjalnie jechać na dworzec, żeby skorzystać ze zniżki. Promocyjne bilety będą dostępne zarówno w kasach biletowych na dworcach, jak i za pośrednictwem kanałów zdalnych, w tym aplikacji mobilnej PKP Intercity.

Promocja dotyczy połączeń realizowanych na terenie Polski.

Warto więc wcześniej sprawdzić interesujące nas połączenie i kupić bilet w czasie trwania akcji. Im większe zainteresowanie promocją, tym szybciej może zabraknąć najkorzystniejszych ofert na popularne trasy.

Nie wszystkie pociągi obejmie promocja

PKP Intercity zastrzega, że promocja nie dotyczy wszystkich rodzajów przejazdów.

Z obniżki wyłączone zostały wagony sypialne i kuszetki. Nie obejmuje ona również przejazdów historycznym składem „Nieśpieszny”.

Pozostałe krajowe połączenia objęte akcją można będzie kupować z minimum 35-procentową obniżką.

PKP Intercity ma już 25 lat

Okazją do przygotowania promocji są 25. urodziny przewoźnika. Spółka PKP Intercity została powołana 1 września 2001 roku.

Dziś jest największym międzyregionalnym przewoźnikiem kolejowym w Polsce. Pociągi spółki łączą największe miasta, ale docierają również do popularnych miejscowości turystycznych. Z połączeń PKP Intercity można też korzystać w podróżach międzynarodowych.

Przewoźnik oferuje cztery podstawowe kategorie pociągów. TLK i IC należą do połączeń ekonomicznych, natomiast EIC i EIP to połączenia ekspresowe. Te ostatnie obsługują m.in. składy Pendolino.

Warto zajrzeć do kalendarza

Dla pasażerów liczą się przede wszystkim dwie daty. Kto planuje jesienny wyjazd, nie powinien więc zwlekać. Za jednym zakupem można zapewnić sobie przejazd nawet na październik, korzystając z ceny obniżonej o co najmniej 35 proc.

To jedna z większych promocji przygotowanych przez PKP Intercity z okazji jubileuszu.

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