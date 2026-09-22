Jesienne kasztany są cennym surowcem dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego, który pozyskuje z nich m.in. leczniczą escynę.

Na kilogramie kasztanów można zarobić od 50 groszy do 2 zł, co przy większej skali pozwala na dodatkowy zarobek nawet do 1000 zł za tonę.

Pozyskiwana z kasztanów escyna jest kluczowym składnikiem preparatów na niewydolność żylną, obrzęki oraz kosmetyków do skóry naczynkowej.

Skupy poszukują ton kasztanów, oferując możliwość zarobku dla osób prywatnych i szkół przez całą jesień.

Ile kosztuje kilogram kasztanów? Tyle można zarobić w skupie

Zapotrzebowanie ze strony firm przekłada się na konkretne korzyści finansowe dla zbieraczy. Aktualna cena kasztanów w skupach waha się od 50-70 groszy do nawet 1-2 zł za kilogram, w zależności od punktu i jakości surowca. Choć stawka może wydawać się niska, przy większej skali zbiór staje się opłacalny. Zebranie 100 kg daje zarobek rzędu 100 zł, a wytrwali zbieracze, którzy dostarczą tonę surowca, mogą liczyć na wpływ w wysokości 1000 zł.

Polska złota jesień

Jak wygląda skup kasztanów w praktyce? To szansa na dodatkowy zarobek

Firmy co roku otwierają punkty skupu, a swoje oferty kierują nie tylko do osób indywidualnych, ale także do zorganizowanych grup, np. szkół. Dla placówek oświatowych to sprawdzony sposób na zbiórkę funduszy na cele statutowe. Należy jednak pamiętać, że skupy często określają minimalną ilość surowca – od kilkuset kilogramów do kilku ton – jaką odbierają własnym transportem. Chociaż skup kasztanów wymaga wysiłku, dla wielu osób i instytucji jest to sprawdzony sposób na pozyskanie dodatkowych funduszy jesienią.

Jak zarobić na przycinkach?

Porządki w sadzie i na polu to często uciążliwy obowiązek. Wielu nie zdaje sobie jednak sprawy, że w tym roku twoje sterty gałęzi, traktowane dotąd jak odpad, stały się jednym z najbardziej poszukiwanych surowców w kraju. Okazuje się, że za wszystkim stoją strategiczne decyzje rządu, a kluczem do zamiany tego „problemu” w realny zysk jest wiedza, jak przygotować materiał i komu go sprzedać za najlepszą cenę.

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