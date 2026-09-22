Zarabianie to jeszcze nie majątek

Przez lata finansowa niezależność kobiet kojarzyła się przede wszystkim z własną pensją. Dobra praca, awans, własna firma i coraz wyższe zarobki miały dawać poczucie bezpieczeństwa. Dziś coraz więcej kobiet zadaje sobie jednak inne pytanie: co zrobić z pieniędzmi, które już udało się zarobić?

Bo wysokie dochody i duży majątek to nie to samo. Można świetnie zarabiać, prowadzić dobrze prosperującą firmę i żyć na wysokim poziomie, a jednocześnie nie mieć wystarczającego kapitału, który pracuje niezależnie od własnej pracy.

Kobiety chcą najpierw wszystko zrozumieć

Według Finansowego Barometru ING inwestowaniem interesuje się 68 proc. kobiet i 81 proc. mężczyzn. Jednocześnie 32 proc. kobiet deklaruje, że inwestowanie w ogóle ich nie interesuje. Wśród mężczyzn odsetek ten wynosi 19 proc.

Ale inne badanie pokazuje znacznie ciekawszy obraz. W tegorocznym „Ogólnopolskim Badaniu Inwestorów” wyodrębniono grupę osób, które jeszcze nie inwestują, ale już interesują się rynkiem. To 21 proc. badanych. W tej grupie dominują kobiety, przede wszystkim dobrze wykształcone, będące w wieku 35–49 lat i znajdujące się w ważnym momencie kariery zawodowej.

Czyli problemem nie zawsze jest brak pieniędzy czy zainteresowania. Część kobiet po prostu jeszcze nie zrobiła pierwszego kroku.

Ostrożność może być zaletą

Na giełdzie często mówi się, że kto długo czeka, ten traci okazję. Tymczasem ostrożność nie musi być wadą.

Kobiety częściej wybierają spokojniejsze i długoterminowe strategie. Zanim zainwestują, chcą wiedzieć, co właściwie kupują, jakie jest ryzyko i co stanie się z ich pieniędzmi, jeśli sytuacja na rynku się pogorszy.

Taka postawa może chronić przed impulsywnymi decyzjami, pogonią za modą czy inwestowaniem w produkty, których zasad działania inwestor tak naprawdę nie rozumie.

Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy ostrożność zamienia się w bezczynność. Można przecież przez kilka lat czytać o ETF-ach, obserwować giełdę, słuchać podcastów i wciąż mówić: „Jeszcze za mało wiem”.

A stuprocentowej pewności na rynku finansowym nigdy nie będzie.

Biznes to nie zawsze bezpieczny majątek

Szczególny problem mogą mieć przedsiębiorczynie. Właścicielka rozwijającej się firmy często reinwestuje niemal każdą nadwyżkę. Zatrudnia ludzi, rozwija produkty, wydaje na marketing, kupuje sprzęt czy otwiera kolejny lokal.

Firma rośnie, ale jednocześnie coraz większa część majątku właścicielki znajduje się w jednym miejscu.

Dopóki biznes działa świetnie, wszystko wygląda dobrze. Gorzej, gdy przychodzi kryzys, zmienia się rynek albo właścicielka po prostu chce za kilka czy kilkanaście lat pracować mniej.

Dlatego ważne pytanie brzmi nie tylko: „Jak jeszcze więcej zarobić?”, ale również: „Jak część zarobionych pieniędzy zamienić w majątek, który nie zależy wyłącznie ode mnie?”.

Nadchodzi OKI. To może zmienić podejście do inwestowania

Jedną z nowych możliwości mają być Osobiste Konta Inwestycyjne, czyli OKI. Od 1 stycznia 2027 roku Polacy mają zyskać możliwość korzystania z tego rozwiązania, które ma zachęcać do długoterminowego inwestowania poprzez preferencje podatkowe.

Dochody z aktywów zgromadzonych na OKI, w tym zyski kapitałowe, odsetki i dywidendy, mają być zwolnione z podatku Belki. Aktywa do wartości 100 tys. zł mają korzystać ze zwolnienia z podatku od wartości aktywów, przy czym część oszczędnościowa w ramach tego limitu będzie mogła wynosić maksymalnie 25 tys. zł.

Ministerstwo Finansów szacuje, że dzięki OKI do 2040 roku na warszawską giełdę może trafić dodatkowo około 74 mld zł.

Nie oznacza to oczywiście, że kobiety, które dotąd nie inwestowały, nagle rzucą się na giełdę. Nowe rozwiązanie może jednak sprawić, że więcej osób zacznie poważnie zastanawiać się nad tym, co zrobić z oszczędnościami.

Nie ma jednej inwestycji dla każdej kobiety

Nie każda kobieta musi kupować akcje. Nie każda potrzebuje ETF-ów czy nieruchomości. Jedna może wybrać obligacje, druga nieruchomość, trzecia inwestowanie w swoją firmę, a kolejna zbudować portfel funduszy czy akcji.

Ważne jest co innego – żeby decyzja była świadoma.

Inne potrzeby ma trzydziestolatka dopiero budująca kapitał, inne przedsiębiorczyni rozwijająca firmę, a jeszcze inne kobieta po pięćdziesiątce, która chce przede wszystkim chronić zgromadzone oszczędności.

Pieniądze pozostawione przez dziesięć lat na zwykłym rachunku również są pewnego rodzaju decyzją finansową. Nawet jeśli właścicielka nigdy tak tego nie nazwała.

Polki chcą nie tylko zarabiać. Chcą budować majątek

Zmianę widać także w tematach, które pojawiają się podczas wydarzeń kierowanych do przedsiębiorczych kobiet. 26 września 2026 roku w Warszawie odbędzie się szósta edycja Forum Inwestorek. W programie znalazły się m.in. inwestowanie w ETF-y, fundusze i akcje, nieruchomości, ochrona zgromadzonego majątku oraz skalowanie biznesu.

To pokazuje szerszą zmianę.

Jeszcze niedawno kobietom często podpowiadano przede wszystkim, jak założyć firmę, wynegocjować wyższą pensję czy zwiększyć przychody. Dziś coraz ważniejsze staje się kolejne pytanie: co zrobić z pieniędzmi, kiedy już zaczynamy dobrze zarabiać?

Bo prawdziwa finansowa niezależność nie zaczyna się tylko od wysokiej pensji. Zaczyna się wtedy, gdy zgromadzony majątek daje możliwość wyboru. Także wyboru, żeby pewnego dnia pracować mniej.

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