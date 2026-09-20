Różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn w Polsce wciąż są wyraźne.

Największa luka płacowa na niekorzyść kobiet występuje w zawodach technicznych i rzemieślniczych.

Istnieją branże, w których to kobiety zarabiają statystycznie więcej niż mężczyźni.

Mediana wynagrodzeń w Polsce w marcu 2026 r. wyniosła 7 530,45 zł brutto.

Najwyższe pensje otrzymują menedżerowie i przedstawiciele władz publicznych.

Najnowsze dane GUS

Zacznijmy od konkretów. Główny Urząd Statystyczny pokazał najnowsze dane o zarobkach z marca 2026 roku. Choć w mediach często słyszymy o przeciętnym wynagrodzeniu, które wyniosło 9 698,95 zł brutto, to nie ta kwota pokazuje prawdę o portfelach Polaków. Kluczowa jest mediana.

Dlaczego? Bo przeciętne wynagrodzenie jest zawyżane przez garstkę najlepiej zarabiających. Mediana to kwota, która dzieli wszystkich pracowników na dwie równe połowy. I to właśnie ona pokazuje, ile realnie trafia na konto statystycznego Kowalskiego. Według najnowszych danych GUS o zarobkach, mediana wynagrodzeń w marcu 2026 roku wyniosła 7 530,45 zł brutto. Oznacza to, że dokładnie połowa zatrudnionych w Polsce zarabiała poniżej tej kwoty, a druga połowa – powyżej.

Dane pokazują też ogromne rozwarstwienie. Aż 10 proc. najmniej zarabiających pracowników otrzymywało pensję nie wyższą niż 4 806,00 zł brutto. Z drugiej strony, żeby znaleźć się w gronie 10 proc. najlepiej opłacanych osób w kraju, trzeba było zarabiać co najmniej 15 424,85 zł brutto.

Gdzie mężczyźni zarabiają najwięcej?

Choć zarobki w Polsce rosną, to niestety nie dla wszystkich w równym tempie. Dane Głównego Urzędu Statystycznego, oparte na badaniu z października 2024 roku, nie pozostawiają złudzeń. Luka płacowa w Polsce to nie mit, a realny problem, szczególnie widoczny w konkretnych grupach zawodowych. W większości z nich mediana wynagrodzeń mężczyzn była wyższa niż kobiet.

Gdzie te różnice są najbardziej dotkliwe? Na szczycie niechlubnej listy znajdują się zawody tradycyjnie postrzegane jako "męskie". Największe różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wystąpiły wśród operatorów i monterów maszyn i urządzeń, gdzie mężczyźni zarabiali średnio o 23,7 proc. więcej. Niewiele lepiej sytuacja wygląda w grupie robotników przemysłowych i rzemieślników – tu różnica w medianie płac na korzyść mężczyzn wyniosła 22,6 proc.

Co ciekawe, dysproporcje dotyczą nie tylko stanowisk fizycznych. Badanie GUS pokazało też, które zawody są w Polsce najlepiej opłacane. W grupie przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników mediana wyniosła aż 12 185,73 zł, a wśród specjalistów – 9 466,17 zł. Choć urząd nie podaje tu dokładnego rozbicia na płeć, ogólny trend wskazuje, że również na tych najwyższych i najlepiej płatnych stanowiskach mężczyźni wciąż dominują płacowo.

Są zawody, w których kobiety zarabiają więcej

Choć ogólny obraz rynku pracy w Polsce pokazuje wyraźną przewagę płacową mężczyzn, to w szczegółowych danych Głównego Urzędu Statystycznego kryje się niespodzianka. Okazuje się, że istnieją grupy zawodowe, w których to kobiety zarabiają statystycznie więcej. Nie są to duże różnice, ale przełamują stereotyp.

Gdzie zatem sytuacja się odwróciła? Według najnowszych danych GUS o zarobkach, kobiety zarabiały więcej od mężczyzn w grupie rolników, ogrodników, leśników i rybaków – ich mediana wynagrodzeń była wyższa o 6,5 proc. Drugą, choć symboliczną, grupą są pracownicy biurowi. Tam mediana wynagrodzeń kobiet była wyższa od mediany pensji mężczyzn o 0,2 proc.

To pokazuje, jak złożony jest temat wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. Choć w skali całej gospodarki i w większości branż luka płacowa wciąż jest problemem do rozwiązania, to w niektórych niszach rynkowych role się odwracają. Dane te mogą być sygnałem zmian zachodzących na rynku pracy, choć na pełne zrównanie płac wciąż musimy poczekać.

POV: Praca z kobietą | VOX FM

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