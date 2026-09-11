Dyskusja o wieku emerytalnym ponownie rozpaliła emocje po propozycjach zrównania go dla kobiet i mężczyzn.

Minister finansów Andrzej Domański jednoznacznie uciął spekulacje, deklarując brak jakichkolwiek prac nad zmianą obecnych przepisów.

Oznacza to, że zasady 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn pozostają bez zmian co najmniej do wyborów.

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Temat wieku emerytalnego wrócił za sprawą wypowiedzi przedstawicieli rządu dotyczących różnicy między kobietami i mężczyznami. Obecne przepisy pozwalają kobietom przejść na emeryturę po ukończeniu 60 lat, podczas gdy mężczyźni osiągają powszechny wiek emerytalny pięć lat później – w wieku 65 lat.

Dyskusję podgrzała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która opowiadała się za rozmową o zrównaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Do propozycji zmian odniosła się również minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Za kierunek wart rozważenia uznała zrównanie wieku emerytalnego, ale – jak zaznaczała – ewentualna zmiana powinna nastąpić „w dół”, a nie poprzez wydłużanie kobietom czasu pracy do 65. roku życia.

Polityczne wypowiedzi wystarczyły, aby powróciło pytanie kluczowe dla milionów przyszłych emerytów: czy za dyskusją pójdzie rzeczywista zmiana przepisów? Jednoznaczna odpowiedź padła teraz ze strony Andrzeja Domańskiego.

Andrzej Domański rozwiewa wątpliwości. „Żadnych zmian”

Minister finansów i gospodarki został zapytany o tę sprawę w Radiu ZET. Andrzej Domański nie pozostawił większego pola do interpretacji.

Żadnych zmian w wieku emerytalnym. Rząd nie prowadzi żadnych prac nad zmianą wieku emerytalnego w Polsce i do wyborów się to nie zmieni – zadeklarował minister.

To najważniejsza informacja dla osób, które obawiały się, że pojawiające się w ostatnich tygodniach pomysły mogą szybko zamienić się w projekt ustawy. Z wypowiedzi szefa Ministerstwa Finansów wynika, że rząd nie pracuje obecnie nad reformą, a do wyborów nie zamierza otwierać tego tematu legislacyjnie.

Domański pozytywnie ocenił również obecny system, w którym obowiązują różne granice dla kobiet i mężczyzn. W praktyce oznacza to, że polityczna debata może trwać, ale nie stoi za nią obecnie przygotowywana przez rząd zmiana prawa.

60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Te zasady zostają

Deklaracja Andrzeja Domańskiego oznacza, że przyszli emeryci nie muszą na razie przeliczać swoich planów z powodu zapowiedzi polityków. Powszechny wiek emerytalny w Polsce nadal wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Osiągnięcie tej granicy daje możliwość przejścia na emeryturę, ale nie zmusza do zakończenia aktywności zawodowej. Można zdecydować się na dalszą pracę i późniejsze wystąpienie o świadczenie. To właśnie zachęcanie Polaków do dłuższej aktywności zawodowej – zamiast ustawowego przesuwania granicy wieku – pozostaje jednym z istotnych elementów debaty o przyszłości systemu emerytalnego.

Na dziś najważniejsza jest jednak deklaracja ministra finansów i gospodarki: rząd nie prowadzi prac nad zmianą wieku emerytalnego, a taki stan ma utrzymać się co najmniej do wyborów.

KARPACZ 2026 Bartosz Marczuk