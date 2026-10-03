Dwie trzecie Polaków wybiera partnerstwo

Polacy coraz wyraźniej stawiają na model, w którym zarówno kobieta, jak i mężczyzna pracują zawodowo, a po powrocie do domu wspólnie zajmują się obowiązkami. Takie rozwiązanie wskazało aż 64 proc. badanych przez CBOS.

To zdecydowanie najczęściej wskazywany model rodziny, gdzie zarówno praca, jak i opieka nad dziećmi są dzielone po równo.

Nie oznacza to jednak, że tradycyjny podział ról całkowicie zniknął. Niemal co piąty ankietowany, czyli 21 proc. osób uważa, że oboje partnerzy mogą pracować, ale to kobieta powinna przede wszystkim zajmować się domem i wychowaniem dzieci.

Tylko 7 proc. chce tradycyjnej rodziny

Jeszcze ciekawiej wygląda porównanie z wynikami sprzed lat. W 2013 roku tradycyjny model, w którym tylko mężczyzna pracuje, a kobieta zajmuje się domem i dziećmi, popierało 23 proc. ankietowanych.

W 2020 roku było to już 14 proc. Teraz zwolenników takiego rozwiązania jest zaledwie 7 proc.

W tym samym czasie rosło poparcie dla partnerskiego modelu rodziny. Na początku XXI wieku wskazywało go od 41 do 48 proc. badanych. W 2020 roku było to już 58 proc., a obecnie takie zdanie wyraża aż 64 proc. ankietowanych.

Zmiana jest więc wyraźna. W ciągu kilkunastu lat liczba osób preferujących tradycyjny układ spadła ponad trzykrotnie.

Kobieta w domu? Polacy coraz rzadziej tego chcą

CBOS sprawdził również inne możliwe modele życia rodzinnego. Tylko nieliczny odsetek, bo 4 proc. badanych uważa, że oboje rodzice powinni pracować, ale to przede wszystkim mężczyzna powinien zajmować się domem i dziećmi.

Zaledwie 1 proc. wskazało natomiast model, w którym tylko kobieta pracuje zawodowo, a mężczyzna zajmuje się domem i dziećmi.

Większość Polaków żyje w związku

Badanie pokazuje również, jak wyglądają obecnie związki Polaków. 75 proc. dorosłych badanych deklaruje, że pozostaje w związku.

Większość z nich jest w małżeństwie – 61 proc. wszystkich ankietowanych. Kolejne 14 proc. żyje w związku nieformalnym.

Wspólne mieszkanie z partnerem lub małżonkiem deklaruje 66 proc. dorosłych Polaków. W przypadku małżeństw jest to aż 99 proc.

Model rodziny zmienia się na naszych oczach

Dane CBOS pokazują więc wyraźną zmianę podejścia do życia rodzinnego. Model, w którym mężczyzna zarabia, a kobieta zajmuje się domem, ma coraz mniej zwolenników. W jego miejsce coraz mocniej wchodzi partnerstwo.

Jeszcze w pierwszej dekadzie XXI wieku za równym podziałem pracy zawodowej i obowiązków domowych opowiadało się mniej niż połowa badanych. Dziś jest to już prawie dwie trzecie.

Badanie CBOS przeprowadzono od 2 do 12 lipca 2026 r. na próbie 938 osób. Respondenci odpowiadali za pomocą wywiadów bezpośrednich, telefonicznych oraz internetowych.

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