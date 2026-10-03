Wielu pracodawców próbuje narzucić "tajemnicę wynagrodzeń", jednak prawo pracy zdecydowanie chroni możliwość ujawniania własnej pensji.

Możesz swobodnie rozmawiać o swoich zarobkach – wszelkie klauzule umowne zakazujące tego są nieważne i nie mają mocy prawnej.

Ujawnianie danych płacowych innych osób jest jednak zabronione i może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Sprawdź, jak skutecznie bronić swoich praw i co zrobić, gdy pracodawca próbuje ukarać Cię za rozmowy o pensji!

Wyobraź sobie sytuację: dwóch pracowników zatrudnionych na podobnych stanowiskach porównuje wypłaty. Okazuje się, że jeden dostaje o 1500 zł więcej. Informacja dociera do przełożonego, który przypomina o firmowej „tajemnicy wynagrodzeń” i ostrzega przed kolejnymi rozmowami. Czy rzeczywiście ma prawo zakazać pracownikom mówienia o pieniądzach?

Co do zasady pracownik może ujawnić wysokość własnej pensji, również współpracownikom. Państwowa Inspekcja Pracy wskazuje, że nakładanie w umowach obowiązku zachowania w tajemnicy wysokości własnego wynagrodzenia jest niedopuszczalne. Nie oznacza to jednak, że wszystkie informacje płacowe w firmie mogą być dowolnie rozpowszechniane.

Szef zabrania rozmawiać o zarobkach. Co mówi prawo pracy?

Wysokość wynagrodzenia jest informacją należącą do sfery prywatności pracownika. To przede wszystkim zatrudniony decyduje, czy chce powiedzieć innym, ile zarabia. Może ujawnić kwotę pensji zasadniczej, opowiedzieć o otrzymanej podwyżce albo porównać swoje wynagrodzenie z zarobkami współpracownika, który również zdecydował się podzielić taką informacją.

Szczególne znaczenie mają rozmowy służące sprawdzeniu, czy pracodawca przestrzega zasady równego traktowania. Pracownik, który podejrzewa, że zarabia mniej niż osoba wykonująca taką samą pracę lub pracę o jednakowej wartości, może potrzebować informacji o różnicach płacowych.

Państwowa Inspekcja Pracy przypomina, że prawo do rozmów o własnym wynagrodzeniu znajduje potwierdzenie także w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Jednocześnie wskazuje na szczególne przypadki, w których ujawnienie określonych informacji mogłoby rzeczywiście naruszać chronione interesy pracodawcy, np. tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie można więc utożsamiać zwykłej rozmowy o pensji z ujawnieniem poufnych danych biznesowych.

Zakaz mówienia o pensji w umowie. Czy taki zapis obowiązuje?

Niektórzy pracownicy spotykają się z zapisami zobowiązującymi do zachowania w tajemnicy warunków wynagradzania. Taka klauzula może wyglądać poważnie, zwłaszcza gdy znajduje się w podpisanej umowie o pracę. Sam podpis nie przesądza jednak, że każde ograniczenie jest zgodne z prawem. PIP zalicza nałożenie na pracownika obowiązku zachowania w tajemnicy wysokości własnej pensji do przykładów niedozwolonych postanowień umownych.

W praktyce znaczenie ma również to, czego dokładnie dotyczy obowiązek poufności. Czym innym jest informacja o własnym wynagrodzeniu, a czym innym dostęp do całej listy płac, wewnętrznych danych finansowych czy poufnych informacji o innych osobach. Dlatego przed podpisaniem umowy warto dokładnie sprawdzić, czy klauzula nie próbuje ograniczyć uprawnień pracowniczych pod ogólnym hasłem ochrony informacji firmowych.

Kolega zarabia więcej. Czy możesz ujawnić jego pensję?

Tutaj sytuacja wygląda inaczej. Prawo do mówienia o własnych zarobkach nie oznacza prawa do publikowania wynagrodzeń innych pracowników. Jeżeli kolega sam powiedział ci, ile zarabia, nie oznacza to automatycznie, że możesz rozpowszechniać tę informację w całej firmie. Szczególnie ryzykowne byłoby przekazywanie dalej danych uzyskanych z dokumentacji kadrowej, systemu płacowego czy korespondencji, do której nie powinny mieć dostępu osoby postronne.

PIP wyjaśnia, że indywidualne wynagrodzenie stanowi informację związaną z prywatnością pracownika. Ujawnienie jej bez odpowiedniej podstawy prawnej może naruszać jego dobra osobiste. Nie ma jednak bezwzględnej zasady, że każde przekazanie takiej informacji bez zgody jest zawsze nielegalne — znaczenie mają okoliczności oraz podstawa przetwarzania danych. Pracownik ma natomiast prawo sprawdzić dokumenty, na których podstawie obliczono jego własną wypłatę. Wynika to z art. 85 § 5 Kodeksu pracy. Przepis nie daje jednak automatycznego dostępu do indywidualnych list płac pozostałych zatrudnionych.

Szef grozi karą za rozmowę o wypłacie. Co może zrobić pracownik?

Sama rozmowa o wysokości własnego wynagrodzenia nie powinna stanowić podstawy do ukarania pracownika. Jeśli pracodawca grozi konsekwencjami wyłącznie dlatego, że zatrudniony ujawnił swoją pensję, warto zachować korespondencję, wiadomości i inne dowody dotyczące sytuacji.

Istotne będzie ustalenie, czy rozmowa dotyczyła własnych zarobków, czy także cudzych danych, oraz czy pracodawca wskazuje rzeczywiste naruszenie obowiązków pracowniczych. Spory o zasadność kary porządkowej lub rozwiązania umowy mogą wymagać rozstrzygnięcia przez sąd pracy.

Pracownik może również zwrócić się po poradę do Państwowej Inspekcji Pracy. Jeżeli problem dotyczy nierównego traktowania w wynagradzaniu, warto zebrać informacje o rodzaju wykonywanej pracy, zakresie obowiązków, kwalifikacjach i zasadach przyznawania podwyżek.

Jawność wynagrodzeń. Co zmieniło się w przepisach?

Od 24 grudnia 2025 roku obowiązują przepisy zwiększające przejrzystość wynagrodzeń podczas rekrutacji. Pracodawca musi przekazać kandydatowi informację o początkowym wynagrodzeniu albo jego przedziale odpowiednio wcześnie przed zawarciem umowy. Nie musi jednak umieszczać widełek płacowych w każdym ogłoszeniu o pracę.

Nowe regulacje zabraniają również żądania od kandydata informacji o wynagrodzeniu w obecnym i poprzednich stosunkach pracy. Pracodawca może natomiast pytać o oczekiwania finansowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Nie oznacza to pełnej jawności indywidualnych pensji wszystkich zatrudnionych. Dane płacowe nadal wymagają ochrony, a rozmowy o własnym wynagrodzeniu trzeba odróżniać od rozpowszechniania informacji o innych osobach.

Dla pracownika najważniejsza zasada pozostaje prosta: możesz rozmawiać o tym, ile sam zarabiasz, ale nie powinieneś bez odpowiedniej podstawy ujawniać cudzych danych płacowych. Samo powołanie się przez szefa na „tajemnicę wynagrodzeń” nie wystarcza, aby odebrać pracownikom możliwość porównywania własnych pensji.

KARPACZ 2026 Jan Szyszko