Osoby po 60. roku życia mogą podróżować pociągami PKP Intercity za symboliczną kwotę 10 zł w dniu 20 października 2026 r.

Akcja "Podróż za Dychę dla Seniora" obejmuje 2. klasę wszystkich pociągów krajowych (w tym Pendolino), a cena jest stała niezależnie od długości trasy.

Bilety należy kupić do 15 października, gdyż liczba promocyjnych miejsc jest ograniczona, a oferta jest dostępna online, w aplikacji, kasach i biletomatach.

Z promocji skorzystają wszyscy seniorzy 60+ (nie tylko emeryci) po okazaniu dokumentu tożsamości, z możliwością łączenia z innymi zniżkami przewoźnika.

"Podróż za Dychę dla Seniora": Na czym polega nowa promocja PKP?

PKP Intercity przygotowało specjalną ofertę z okazji Europejskiego Dnia Seniora. Akcja promocyjna pozwoli uprawnionym na zakup biletów w wyjątkowo niskiej cenie. Co istotne, oferta nie jest ograniczona do najtańszych składów – obejmuje wszystkie kategorie pociągów przewoźnika. W jej ramach każdy senior, który spełni warunki, będzie mógł kupić bilet za 10 zł w ramach promocji PKP Intercity dla seniorów na przejazd w 2. klasie pociągów TLK, IC, EIC oraz EIP.

Promocja dotyczy wyłącznie podróży krajowych bez przesiadek, które odbędą się 20 października 2026 roku. Największą zaletą akcji jest stała cena niezależnie od długości trasy. Oznacza to, że za symboliczną kwotę 10 zł będzie można przejechać pociągiem nawet z jednego krańca Polski na drugi, na przykład ze Szczecina do Przemyśla.

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Kto może skorzystać z biletów za 10 zł? Warunki oferty

Z oferty mogą skorzystać wszystkie osoby, które najpóźniej w dniu podróży, czyli 20 października 2026 roku, ukończą 60 lat. Jest to kluczowa informacja, ponieważ status emeryta lub rencisty nie jest wymagany. Oznacza to, że z tanich przejazdów skorzystają również osoby wciąż aktywne zawodowo.

Podczas kontroli w pociągu konieczne będzie okazanie dokumentu potwierdzającego wiek. Co ważne, z promocji na bilety za 10 zł skorzystają nie tylko emeryci, ale wszystkie osoby, które najpóźniej w dniu podróży ukończą 60 lat i potwierdzą to odpowiednim dokumentem. PKP Intercity akceptuje dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, a także dokumenty dostępne w aplikacji mObywatel. Brak takiego dokumentu podczas kontroli będzie skutkował koniecznością dopłaty do standardowej ceny biletu.

Choć promocyjne przejazdy odbędą się dopiero 20 października, osoby zainteresowane ofertą muszą działać z wyprzedzeniem. Sprzedaż biletów w ramach akcji potrwa tylko do 15 października 2026 roku. Co więcej, przewoźnik zastrzega, że liczba miejsc objętych promocją jest ograniczona. Zainteresowani akcją "Podróż za Dychę dla Seniora" muszą pamiętać, że sprzedaż biletów kończy się 15 października, a ich liczba jest ograniczona. W dniu podróży zakup biletów w cenie 10 zł nie będzie już możliwy.

Bilety można nabyć w większości kanałów sprzedaży PKP Intercity. Są one dostępne przez internet w systemie e-IC, w aplikacji mobilnej, a także stacjonarnie w kasach biletowych i biletomatach na dworcach.

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