Do końca roku do Polski wpłynie 90 mld zł z KPO – zapowiada minister Pełczyńska-Nałęcz

Marcin Twaróg
Marcin Twaróg
2026-09-02 8:00

Do Polski do końca roku wpłynie kolejne 90 mld zł z Krajowego Planu Odbudowy – zapowiedziała w poniedziałek minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Środki zostaną przekazane w dwóch transzach: ok. 40 mld zł w październiku oraz ok. 50 mld zł w grudniu.

Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówi do mikrofonu Super Biznes. O miliardach z KPO przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Jaskółka Paweł / Super Express

90 mld zł z KPO w dwóch transzach do końca roku

Do końca roku do Polski trafi kolejne 90 mld zł z Krajowego Planu Odbudowy – poinformowała w poniedziałek minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Pieniądze zostaną wypłacone w dwóch transzach: pierwsza, w kwocie ok. 40 mld zł, ma wpłynąć w październiku, a druga, opiewająca na blisko 50 mld zł, w grudniu.

Podczas konferencji prasowej szefowa MFiPR podkreśliła, że program o łącznej wartości ok. 240 mld zł przekłada się na konkretne działania. Zaznaczyła przy tym, że kwoty w złotych są szacunkowe, ponieważ rozliczenia z Komisją Europejską prowadzone są w euro. Dotychczas do Polski w ramach KPO trafiło już ok. 150 mld zł.

Realizacja KPO. "Dwa razy szybciej niż inni"

Szefowa resortu oceniła, że realizacja polskiego KPO była wyjątkowym wyzwaniem. - Udała nam się rzecz niezwykle trudna (...) to, co normalnie innym krajom europejskim zajęło 5 lat, my przy KPO zrobiliśmy w czasie dwa razy krótszym. Dzisiaj możemy powiedzieć, że wszystkie inwestycje finansowane z KPO zostały włożone na tory, wiele z nich już się skończyło i zostały zrealizowane - powiedziała minister.

Pełczyńska-Nałęcz przypomniała, że ostateczny termin na wykonanie wszystkich zobowiązań wynikających z KPO, na które Polska umówiła się z Komisją Europejską, upłynął 31 sierpnia 2026 roku. Podkreśliła, że program ma wymierny efekt w postaci podpisanych umów i projektów realizowanych w całym kraju.

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Łączna wartość KPO: blisko 240 mld zł na reformy i inwestycje

Głównym celem Krajowego Planu Odbudowy jest wzmocnienie polskiej gospodarki. W ramach programu w ciągu ostatnich dwóch lat wdrożono 54 reformy, dotyczące m.in. zmian w prawie i sposobie działania instytucji, a także zrealizowano 57 kluczowych inwestycji.

Całkowita pula środków dostępnych dla Polski w ramach KPO to prawie 54,71 mld euro (ok. 240,2 mld zł). Fundusze te składają się z 25,27 mld euro (ok. 110,55 mld zł) w postaci dotacji oraz 29,44 mld euro (ok. 129,65 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek. Kwota pożyczek została zmniejszona w ramach jednej z rewizji programu z pierwotnych 34,5 mld euro.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister Funduszy i Polityki Regionalnej [IMPACT 2026]
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KATARZYNA PEŁCZYŃSKA-NAŁĘCZ
KPO